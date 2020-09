Kylian Mbappé da positivo por coronavirus

Noticias CNN

(CNN Español) — La superestrella de la selección francesa y el Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ha dado positivo por covid-19, según confirmó la Federación Francesa de Fútbol a través de un escueto comunicado.

Según el organismo, el delantero de 21 años fue puesto en cuarentena y se perderá el partido que Francia disputará este martes frente a Croacia, por la Liga de Naciones de la UEFA.

Mbappé había jugado el sábado por el mismo certamen frente a Suecia, y de hecho fue el autor del único gol del partido. Este resultado positivo se confirma apenas dos días después de ese partido.

Kylian Mbappé will miss the game against Croatia. His COVID-19 test – carried out by UEFA this morning – was positive, and he was isolated from the rest of the squad. pic.twitter.com/raCQsopF3R

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 7, 2020

Francia está segunda en el Grupo 3 de la Liga de Naciones, justo detrás del líder de la zona, Portugal. Ambos tienen tres puntos, pero a los lusitanos les favorece la diferencia de goles.

El encuentro entre Francia y Croacia será una reedición de la final de la pasada Copa del Mundo.

En la definición de Rusia 2018, «Les Bleus» se quedaron con el trofeo al derrotar a los croatas por 4 a 2. Mbappé fue una de las grandes figuras de ese encuentro y anotó un gol.