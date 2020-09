Existen 5 tipos de dueños de gatos, según investigadores: ¿cuál eres tú?

Noticias CNN

(CNN) –– Si tienes un gato, puedes estar en una de las cinco categorías que van desde «cuidador concienzudo» hasta «guardián tolerante», según investigadores de la Universidad de Exeter en Inglaterra.

Los gatos domésticos se encuentran en un espectro basado en su propensión a cazar y deambular afuera de la casa. Además, los niveles de supervisión de sus dueños pueden afectar la forma en que las mascotas felinas interactúan con sus entornos circundantes.

Mientras que algunos propietarios aceptan las tendencias más salvajes de sus gatos y les permiten el espacio para deambular por fuera, otros prefieren criar gatos domésticos, manteniendo a sus amigos peludos adentro y bajo supervisión. Dependiendo de dónde te encuentres en este espectro, puedes ser un «cuidador concienzudo» o un «defensor de la libertad».

Estas agrupaciones se determinaron como parte del proyecto de investigación «Cats, Cat Owners and Wildlife» («Gatos, dueños de gatos y vida silvestre», en español), que actualmente realiza el equipo de Exeter. El objetivo de la iniciativa es identificar formas para que los dueños controlan a sus gatos mientras se reducen las muertes de vida silvestre, es decir otros animales que los gatos pueden cazar. En el Reino Unido, donde se está llevando a cabo el estudio, hay más de 10 millones de gatos domésticos, según algunos cálculos. Si bien una gran población de gatos no es intrínsecamente negativa, estas mascotas claramente independientes pueden crear riesgos para ellos mismos y los animales más pequeños en su camino.

«Creo que normalmente se enmarca como un debate entre dueños de gatos o defensores de gatos y conservacionistas, especialmente conservacionistas de aves», explicó Sarah Crowley, antrozoóloga del Centro de Geografía y Ciencias Ambientales de Exeter (CGES, por sus siglas en inglés). Los antrozoólogos estudian las interacciones entre humanos y otros animales.

Investigadores de la Universidad de Exeter encuestaron a más de 50 dueños de gatos para desarrollar las categorías de comportamiento.

Crowley y sus colegas en la Universidad de Exeter han buscado un término medio en dicho conflicto al considerar las perspectivas de los dueños de gatos. El objetivo final de su trabajo es identificar las mejores prácticas para el manejo sostenible del comportamiento de los gatos, idealmente de un modo que mantenga a todas las partes satisfechas.

Los cinco tipos de dueños

Desde entonces, han identificado cinco perspectivas distintivas de los dueños de gatos:

Protectores preocupados que se enfocan en la seguridad del gato

Defensores de la libertad que le dan una fuerte prioridad a la independencia de los gatos y se oponen a las restricciones del comportamiento.

Guardianes tolerantes que creen que el acceso de los gatos al mundo exterior es importante, pero que no les gustan sus hábitos de caza.

Cuidadores concienzudos que siente que tienen cierta responsabilidad en el manejo de los hábitos de caza de sus gatos.

Propietarios de laissez-faire que desconocen en gran medida los problemas relacionados con el hecho de que los gatos deambulen fuera de casa y cacen.

Los gatos que salen de casa no solo ponen en peligro a las aves y los roedores: sin la supervisión humana, ellos también pueden estar en riesgo.

«Los gatos que deambulan fuera tienen más riesgo de sufrir accidentes de tráfico. También tienen más riesgos de contraer enfermedades», explicó Crowley.

«La gente no tiende a preocuparse tanto por las ratas y los ratones, pero las personas definitivamente están preocupadas por las aves y, en algunos países, otros animales vulnerables como los pequeños reptiles», dijo.

Crowley destacó que no todos los gatos cazan o deambulan por igual, y las diferencias aumentan aún más entre un gato de la ciudad, por ejemplo, y un gato de granja. Para el equipo de investigación de Exeter fue importante hablar directamente con los dueños de gatos debido a la variedad de tipos de comportamiento que tienen estos felinos. Ir a la fuente significa encuestar a varios humanos que cuidan a estos animales.

Un «defensor de la libertad» sería más propenso a aceptar los instintos naturales de su mascota y los riesgos de un gato que deambula libremente en comparación a un «cuidador concienzudo» que tiene más probabilidades de mantener a su gato en casa al menos una parte del tiempo.

No importa en qué categoría del espectro estés tú o el amante de los gatos que conoces, los investigadores coinciden en que el simple hecho de ser consciente es muy útil.

«Esperamos que esta investigación inspire a las personas a pensar qué tipo de dueños de gatos son y a tener conversaciones con sus amigos y familiares sobre las responsabilidades que los dueños podrían tener, tanto para ellos mismos como para otros animales salvajes», dijo Crowley. «Creemos que esto puede suceder sin un conflicto entre los amantes de los gatos y los proyectos de aves».

El estudio de la Universidad de Exeter está en curso y su próxima versión se publicará a finales de este año. Puedes leer más sobre la metodología y los resultados en la revista científica Frontiers in Ecology and the Environment.

Quiz

Entonces, ¿qué tipo de dueño eres? Toma este quiz y descúbrelo. (Nota: el quiz está en inglés, debido a que el proyecto se realiza en Inglaterra. No había una versión disponible en español al momento de publicar este artículo).