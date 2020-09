Los expertos predijeron una pandemia de coronavirus hace años. Ahora se está desarrollando ante nuestros ojos

Noticias CNN

(CNN) — En 2017, un equipo de expertos del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud publicó un escenario como parte de un ejercicio de capacitación que creían que podría suceder en un futuro no muy lejano.

Así lo imaginaron:

El escenario de la pandemia SPARS

El año es 2025.

Algunos viajeros estadounidenses que regresan de Asia mueren a causa de una enfermedad desconocida similar a la influenza. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirman que las víctimas estaban infectadas con un nuevo coronavirus, el SPARS-CoV.

No se sabe nada sobre este nuevo coronavirus. No existe una prueba de diagnóstico rápido. No existen tratamientos conocidos. Y no hay vacuna.

Los CDC encuentra que el SPARS se transmite a través de gotitas respiratorias y recomienda que todos practiquen la higiene de manos y desinfecten con frecuencia las superficies. Los expertos aprenden que el SPARS tiene un período de incubación prolongado (de 7 a 10 días) y que los portadores asintomáticos pueden transmitirlo. Las mujeres embarazadas y aquellas con afecciones subyacentes como asma y enfisema tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte. La OMS comienza a recomendar el distanciamiento social y el aislamiento de los casos sospechosos.

Salud universal, clave para luchar una pandemia 1:19

Existe la esperanza de que un medicamento antiviral existente pueda ayudar a tratar SPARS, pero no se han realizado ensayos controlados aleatorios. La Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. emite una Autorización de uso de emergencia para este medicamento para tratar a pacientes con SPARS. Pronto, hay una alta demanda pública del medicamento y se dispensan millones de dosis de la Reserva Nacional Estratégica. Sin embargo, pronto se hace evidente que el fármaco puede provocar efectos secundarios graves.

Las cosas se vuelven políticas. Los republicanos expresan su apoyo a la droga mientras que los demócratas expresan sus dudas. Estados Unidos está más conectado pero más dividido que nunca. En las redes sociales circulan rumores y desinformación sobre el virus y posibles tratamientos. La economía sufre un golpe a medida que la pandemia se prolonga. Dentro de un año, una vacuna potencial comienza la revisión acelerada y hay promesas de que decenas de millones de dosis estarán disponibles en unos pocos meses. Pero de los cientos de millones de personas que viven en Estados Unidos, ¿quién recibirá la vacuna primero?

Comunicación en la época del covid-19

Leer el escenario de la pandemia de SPARS es como leer un relato de la pandemia de covid-19. Pero el escenario no fue un intento de predecir el futuro. Más bien, pretendía ilustrar una amplia gama de serios desafíos que los comunicadores de salud pública podrían enfrentar. La esperanza era que al trabajar en estos desafíos como parte de un ejercicio de capacitación, las agencias federales, estatales y locales estarían bien preparadas para responder a un escenario similar en el futuro.

Mexicanos se las ingenian para celebrar las fiestas patrias 1:42

Ese futuro es ahora. Pero muchos de los escollos de salud pública destinados a servir como herramientas de enseñanza parecen haberse resuelto ante nuestros ojos.

Durante esta pandemia, la administración Trump a veces ha socavado su propio esfuerzo de comunicación clara y transparente al emitir recomendaciones y mensajes de salud pública contradictorios, por ejemplo, el tira y afloja sobre el uso de máscaras faciales, la exageración que rodea a la hidroxicloroquina y, más recientemente , orientación poco clara sobre la realización de pruebas en personas expuestas al coronavirus pero que no muestran síntomas.

Y la confusión posterior tiene consecuencias.

Tomemos como ejemplo al sheriff del condado de Butler, Richard Jones. Jones ha decidido no hacer cumplir el mandato de máscara estatal del gobernador de Ohio, Mike DeWine, emitido el 23 de julio, una decisión que podría costar vidas.

«Cada semana cambian cómo se puede detectar esto, cómo no. Primero usar una máscara, luego no usar una máscara. Luego un cierto tipo de máscara. Y cómo se propaga. Está en una superficie, luego que puede estar en el aire durante 10 días. La gente está confundida. Estoy confundido», dijo Jones a Brianna Keilar de CNN a fines de julio.

Cuando los conocimientos médicos emergentes sobre esta pandemia no se comunican con claridad, los líderes comunitarios como Jones ignoran las recomendaciones para salvar vidas.

De hecho, una encuesta de junio encontró que solo la mitad de los estadounidenses usaban una máscara cada vez que salían de sus hogares, a pesar de un creciente cuerpo de investigación médica que indica que las máscaras pueden salvar miles de vidas.

Desde el uso de una máscara, hasta el grado de propagación asintomática, hasta el peligro de las partículas de virus en el aire, la comunicación de nuevos conocimientos científicos ha llevado con frecuencia a más confusión que claridad.

La Dra. Meredith Li-Vollmer, especialista en comunicación de riesgos de Public Health Seattle y King County, dice que es natural que las recomendaciones de salud pública cambien con el tiempo a medida que aumenta la comprensión científica. Pero cuando la información nueva no se comunica con claridad, puede erosionar la confianza del público.

«Estás lidiando con algo que es tan desconocido y donde la información está cambiando tan rápidamente», dijo Li-Vollmer a CNN. «Todos los expertos tienen que aprender sobre la marcha». Tienen que decir eso, agregó.

«Era muy importante que la gente sepa que todavía estamos aprendiendo».

MIRA: España vuelve a la escuela, pero la pandemia deja al descubierto la desigualdad

La necesidad de invertir en preparación

La Dra. Monica Schoch-Spana, líder del equipo del proyecto SPARS Pandemic Scenario en el Johns Hopkins Center for Health Security, lamentó que el papel de la comunicación de salud pública a menudo se da por sentado. Ella le dijo a CNN que «el trabajo de comunicaciones en la salud pública se ha visto típicamente como un accesorio del trabajo ‘real’ de contención de brotes».

«Por lo tanto, los responsables de la comunicación pública y la participación de la comunidad a menudo luchan por ser reconocidos por el papel esencial que desempeñan en la mitigación de los efectos adversos de un brote de enfermedad, incluida la enfermedad y la muerte, pero también el estigma, el trauma, la desconfianza pública y la fragmentación social», dijo.

MIRA: La administración de Trump propone bloquear a los solicitantes de asilo por razones de salud pública

El presidente Trump ha indicado con frecuencia que no sabe que existen recursos de preparación. Él ha calificado la pandemia de covid-19 como «algo que nadie pensó que podría suceder en este país».

Los expertos que escribieron el Escenario pandémico SPARS están en desacuerdo.

«Existen buenos recursos para la preparación», dijo Schoch-Spana a CNN. «Lo que socavó la respuesta frente al covid-19 por parte del gobierno de EE.UU. fue la falta de un buen liderazgo ante la crisis en los altos niveles, el rechazo de la preparación y la experiencia de respuesta ya existentes dentro de las agencias clave, y la sustitución de los resultados científicos y de salud pública a largo plazo por pensamiento político y respuestas a corto plazo».

La Administración Trump ha descartado, pero también desmantelado, a una de estas agencias clave: la Dirección de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional. La unidad se estableció después de la epidemia de ébola de 2014-2016 en África occidental para prepararse para el próximo brote inevitable de la enfermedad y evitar que se convirtiera en una epidemia o una pandemia.

La despriorización federal de la preparación y respuesta de salud pública ha hecho que sea cada vez más difícil para los comunicadores de salud pública llevar a cabo su importante labor. La disminución de los fondos federales ha puesto en peligro el acceso a recursos clave de preparación como el escenario de pandemia SPARS.

En 2008, Li-Vollmer y su equipo tuvieron los fondos para participar en un ejercicio de entrenamiento de una semana de duración contra la influenza pandémica. Obtuvieron una práctica crucial construyendo hospitales de campaña, organizando reuniones informativas para los medios y respondiendo como si una pandemia realmente estuviera ocurriendo.

MIRA: OPINIÓN | La salud pública no requiere tiranía

También sentaron las bases para relaciones importantes con otros departamentos de salud en los que confiarían cuando una gripe pandémica real golpeara solo un año después.

«Cuando sucedió la pandemia H1N1, sucedió un año después de que hicimos ese ejercicio de una semana, y realmente se sintió como: OK, sabemos qué hacer», dijo Li-Vollmer. «Nos sentimos muy bien preparados porque en realidad habíamos pasado físicamente por los pasos de la misma. Pero ese tipo de habilidad para hacer ese tipo de grandes ejercicios, esa financiación desapareció hace algunos años».

Li-Vollmer dice que su equipo de expertos en emergencias se redujo a más de la mitad desde la pandemia de H1N1, y la falta de fondos federales ha socavado la capacidad del departamento de salud de su condado para acceder a recursos de capacitación cruciales.

Ella está agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar en el escenario de la pandemia SPARS solo un año antes de que comenzara esta pandemia actual. El departamento de salud de su condado experimentó el primer caso de covid-19 en EE.UU. y la primera muerte por covid-19.

Trabajar desde casa está funcionando, sugieren estudios 3:04

Reflexionando sobre lo que ha aprendido durante el curso de esta pandemia, Li-Vollmer dice que lo único que habría pedido es más fondos federales para que su equipo pudiera tener un mayor acceso a ejercicios de capacitación como el escenario de pandemia SPARS.

Hay innumerables lecciones que aprender de la pandemia de covid-19 del mundo real. Entre ellos se encuentra la importancia de permanecer alerta sobre la preparación para la salud pública incluso cuando la amenaza de una pandemia parece una posibilidad hipotética y distante.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, comentó durante una discusión reciente con TB Alliance sobre la dificultad de retener el apoyo para un compromiso sostenido con la preparación para una pandemia cuando actualmente no estamos en medio de un brote.

«Las infecciones emergentes continuarán ocurriendo mucho después de que todos nos hayamos ido», dijo Fauci. «Así que preparémonos para ellas».