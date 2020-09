Microsoft anunció una Xbox más pequeña y barata: la Xbox Series S

Noticias CNN

(CNN Business) — Las consolas de videojuegos de próxima generación ahora son más pequeñas. Microsoft presentó una Xbox nueva y más barata que, según la compañía, será la más pequeña de la historia.

La Xbox Series S cuesta US$ 299, lo que la ubica al mismo precio que una Nintendo Switch o una Xbox One S, que es un modelo más antiguo.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020

Debido a la gran demanda de juegos durante la pandemia de covid-19, algunos minoristas están vendiendo consolas a precios inflados. A US$ 299, la Serie S es más barata que algunos competidores con precios que han aumentado.

Microsoft ya ha anunciado que planea lanzar la Xbox Series X más grande y cara en noviembre, aunque no ha dicho cuál será el precio. Esa consola tendrá un procesador potente y una tarjeta gráfica para tiempos de carga más rápidos y juegos con mejor apariencia.

Microsoft aún no revela algunas piezas del rompecabezas mientras intenta generar entusiasmo antes de la temporada de compras navideñas. La compañía no dijo cuándo lanzaría la Serie S más pequeña y no ofreció detalles sobre sus especificaciones técnicas. Los fanáticos también esperan que Microsoft anuncie el precio de la tan esperada Serie X.

El gigante tecnológico fabrica múltiples consolas para la generación actual a diferentes precios, por lo que lanzar una Serie S no es una desviación de su estrategia anterior, dijo el director de investigación de juegos de Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls.

Esto pone a Microsoft en una mejor posición para competir contra la PlayStation 5 de Sony, dijo. También se espera que PlayStation 5 salga durante la próxima temporada navideña.

Si bien Harding-Rolls predice que Sony venderá más que Microsoft en consolas, pronostica que Xbox obtendrá un ligero aumento en las ventas. Anteriormente había estimado que Xbox vendería 37 millones de consolas de próxima generación para fines de 2024, pero ahora piensa que con la incorporación de la Serie S, Xbox podría vender alrededor de 44 millones.

Eso se compara con Sony, que podría vender alrededor de 67 millones en el mismo período de tiempo, dijo.