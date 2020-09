La policía disparó a menor de 13 años con autismo después de que su madre pidiera ayuda para manejar un ‘colapso mental’

Noticias CNN

(CNN) — Un menor de 13 años resultó gravemente herido después de recibir un disparo de un agente de policía en Salt Lake City el viernes por la noche, según su madre.

Golda Barton dijo que su hijo Linden Cameron, que tiene síndrome de Asperger, experimentó un «colapso mental» temprano ese día. Había sido el primer día de ella de regreso al trabajo en casi un año y Linden estaba teniendo problemas para sobrellevar la situación, confirmó a CNN en un correo electrónico.

Barton también confirmó que llamó a la policía y pidió un equipo de intervención de crisis para ayudarla a manejar la situación y obtener tratamiento para su hijo.

«Les dije: ‘Miren, está desarmado. No tiene nada. Simplemente se enoja y comienza a gritar’», le dijo Barton a KUTV, afiliada de CNN, sobre su llamada a la policía. «Es un niño que intenta llamar la atención. No sabe cómo regular».

Cuando llegó la policía, Barton dijo que su hijo se escapó. Ella le dijo a KUTV que escuchó a alguien gritar «tírate al suelo» tres veces, seguido de varios disparos.

«¿Por qué no usaron una pistola eléctrica? ¿Por qué no le dispararon con una bala de goma?», le dijo Barton a la estación. «Es un niño pequeño. ¿Por qué simplemente no lo derriban? Ustedes son policías grandes con enormes cantidades de recursos».

El sargento de policía de Salt Lake City Keith Horrocks dijo en una conferencia de prensa el sábado que los agentes habían sido llamados al área porque un niño estaba teniendo un «episodio psicológico y había amenazado a algunas personas con un arma».

Linden Cameron

El menor huyó y mientras la policía lo perseguía, un agente disparó su arma y le dio, dijo Horrocks. Los policías proporcionaron ayuda médica al menor hasta que llegó el personal médico, dijo Horrocks. Luego fue llevado a un hospital local, según la policía.

Las lesiones de Linden incluyen daño en su hombro, tobillos, intestinos, vejiga y colon, así como daño en los nervios, dijo Barton a CNN.

No está claro si el menor realmente tenía un arma, o exactamente a qué amenazas se decía que estaba respondiendo la policía.

Barton le dijo a CNN que su hijo estaba desarmado. El detective Greg Wilking, portavoz del Departamento de Policía de Salt Lake City, le dijo a CNN el martes que no podía hablar específicamente sobre si el menor tenía un arma o «cuáles eran las amenazas percibidas por los policías», y que esas preguntas serían determinadas por la investigación.

«La mamá puede decir lo que quiera, pero hay una investigación que tiene que suceder y este proceso que tiene que llevarse a cabo», dijo Wilking.

El incidente está siendo investigado por un equipo formado principalmente por agentes del Departamento de Policía de West Valley City, según Wilking. West Valley City es un suburbio de Salt Lake City, ambos forman parte del condado de Salt Lake.

Una vez que se complete la investigación, la información se entregará a la oficina del fiscal de distrito, quien llevará a cabo su propia investigación, dijo Wilking. La ciudad también tiene una junta de revisión civil que investiga las quejas sobre la conducta policial.

«Si bien los detalles completos de este incidente aún no se han dado a conocer mientras se lleva a cabo una investigación, diré que estoy agradecida de que este joven esté vivo y nadie más resultó herido», dijo la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, en un comunicado, según KUTV.

«Sin importar las circunstancias, lo que sucedió el viernes por la noche es una tragedia y espero que esta investigación se maneje de manera rápida y transparente por el bien de todos los involucrados».