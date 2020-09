Cinco “primeras veces” poco conocidas de presidentes de EE.UU.

Noticias CNN

(CNN) –- Cuando el presidente Estados Unidos hace algo, por pequeño que sea, la gente tiene a percatarse.

En 1943, Franklin Roosevelt, fue el primer presidente en tomar un vuelo y mientas que Barack Obama es conocido por convertirse en el primer presidente descendiente africano, en 2014 también se convirtió en el primer comandante en jefe en escribir en una línea para código de computadora, al teclear: moveForward (100);.

Aquí, otras “primeras veces” de presidentes de EE.UU. Veamos si las conoces:

Primero en viajar fuera del país como presidente de EE.UU.

Theodore Roosevelt, vigésimo sexto presidente de EE.UU. (1901-1909)

¿Tal vez un viaje trasatlántico del presidente John Adams o George Washington?

¿Un viaje en tren a Canadá hecho por Andrew Jackson o Ulysses S. Grant en el siglo 19?

No.

No fue sino hasta el cambio al siglo XX, que ningún presidente estadounidense puso un pie en el extranjero mientras dirigía el país.

En 1906, Theodore Roosevelt abordó el USS Louisiana y viajó a Panamá para supervisar la construcción del Canal de Panamá.

Adelantamos 111 años, cuando el presidente Donald Trump visitó más de una docena de países en su primer año como mandatario.

Primero en ser presidente y vicepresidente sin ser elegido

El presidente Gerald Ford nunca ganó una elección presidencial.

Varios vicepresidentes de Estados Unidos obtuvieron el trabajo después de la muerte o renuncia de un presidente, pero ¿cuántos se han convertido en vicepresidente y presidente sin ganarse un solo voto en la casilla de votación?

Cuando el vicepresidente Spiro Agnew renunció resultado de un escándalo por evasión fiscal en 1973, el presidente Richard Nixon se fijó en el representante Gerald Ford, republicano por Michigan, como el reemplazo de Agnew.

Un año después, bajo la presión política por el escándalo del Watergate, Nixon renunció, convirtiendo a Ford en el único comandante en jefe, en toda la historia, en ser presidente y vicepresidente sin haber sido elegido para la presidencia.

Ford perdió en 1976 ante Jimmy Carter, en su intención de permanecer en la Casa Blanca.

Primer presidente en nacer como ciudadano estadounidense

En la época del presidente Martin Van Buren no hubo un “movimiento birther”.

Ha habido mucho ruido en años recientes en torno a la presidencia de Estados Unidos y donde nació un candidato o sus padres. Eso generó el termino de “Movimiento birther”.

Los primeros presidentes estadounidenses no tenían opción más que nacer como ciudadanos extranjeros, al considerar que Estados Unidos no era todavía un país cuando ellos nacieron.

Así que, ¿quién fue el primer presidente de EE.UU. en ser efectivamente un ciudadano estadounidense?, ese título va para Martin Van Buren, octavo mandatario de EE.UU. Nacido en Kinderhook, Nueva York, el 5 de diciembre de 1782. Van Buren se convirtió en el primer gobernador de NY, Secretario de Estado de EE.UU. y vicepresidente antes de su elección a la Casa Blanca. Todos los presidentes previos habían nacido como colonialistas, que los convertía en ciudadanos de Gran Bretaña.

Primero en servir periodos no consecutivos

Grover Cleveland (1885-889) vigésimo segundo presidente y el vigésimo cuarto (1893-1897)

¿Creíste que era Franklin D. Roosevelt?, lo siento, eso es un error. Mientras que Roosevelt es el único presidente en servir más de dos periodos presidenciales (algo que no está permitido más, debido a la 22ª enmienda), él sirvió completos sus 4 periodos de manera consecutiva. Tienes que retroceder al siglo 19, en los años después de la Guerra Civil para encontrar al único presidente que se mudó de la Casa Blanca, solo para regresar, pocos años después. Grover Cleveland, ex gobernador de NY, fungió como el presidente número 22 y 24. El único en servir como comandante en jefe durante dos periodos consecutivos.

Primero en sostener regularmente conferencias de prensa

La primera conferencia de prensa presidencial de Woodrow Wilson fue extraoficial

Manejar las frecuencias de las principales cadenas de televisión es todavía una poderosa forma para que un presidente comparta importantes mensajes para la población, aun cuando las conferencias presidenciales de prensa iniciaran de hecho décadas antes de que la televisión se convirtiera en un elemento del hogar en los años 50 y 60.

En marzo de 1913, Woodrow Wilson se convirtió en el primer líder de Estados Unidos en sostener una conferencia de prensa presidencial. Pero no te equivoques, estas no fueron las conferencias a las que estamos habituados hoy día: sin guión, ni formato o con preguntas y respuestas al momento. Wilson y los siguientes cinco presidentes de los EE.UU. sostuvieron conferencias extraoficialmente, alegando que podrían corregir cualquier cosa dicha a los medios. Claramente, no fueron transmitidas en vivo, ni siquiera por la radio.

No fue sino hasta enero de 1955 cuando el presidente, Dwight Eisenhower sostuvo la primera conferencia televisada, tomando un lugar en la era de las conferencias de prensa oficiales. John F. Kennedy sostuvo la primera conferencia televisada en 1961. No es sorpresa, que una vez que las conferencias se hicieron oficiales en la administración de Eisenhower, la frecuencia cayó drásticamente.

