Marcelo Bielsa se queda en el Leeds United

(CNN Español)– Dos días antes de comenzar la Liga Premier de Inglaterra Marcelo Bielsa aseguró su continuidad con el Leeds. El argentino llegó en 2018, firmó por dos años con opción a uno más, que ha hecho efectivo este mismo jueves.

«Estaré trabajando esta temporada en el Leeds United. Todo se ha solucionado y definitivamente me quedaré aquí esta campaña. El club, los aficionados y los jugadores se merecen jugar en la Premier League», dijo el argentino en una conferencia de prensa.

Bielsa tenía en vilo a los aficionados del club al que devolvió a la primera división después de 16 años y por lo que se ha ganado el respeto y la admiración entre los seguidores del equipo.

Antes de su debut en la primera división de Inglaterra, el argentino aseguró que solo ha descansado un día desde que consiguió el pasado 22 de julio el ascenso con el equipo.

Leeds, Inglaterra – Julio 22: Marcelo Bielsa celebra con sus jugadores luego de conseguir el Championship (Foto Michael Regan/Getty Images)

Un calendario complicado

La Liga Premier es la más competitiva del planeta y el arranque de Bielsa y sus dirigidos será nada menos que contra el Liverpool, vigente campeón y por el que el «Loco» mostró gran admiración.

«El Liverpool es un campeón con un estilo de juego muy consistente. Sin ninguna duda es uno de los mejores equipos del mundo. El trabajo que Klopp ha hecho en todos los sitios en los que ha estado le ha dado la oportunidad de brillar. Cualquier cosa que diga sería repetir las alabanzas que ya ha recibido», señalo Bielsa.

Los próximos partidos del Leeds:

Liverpool vs. Leeds sábado 12 de septiembre (Liga Premier)

Leeds vs. Hull City miércoles 16 de septiembre (Copa de la Liga)

Leeds vs. Fulham sábado 19 de septiembre (Liga Premier)

Sheffield Utd. vs. Leeds domingo 27 de septiembre (Liga Premier)

Leeds vs. Manchester City sábado 3 de octubre (Liga Premier)

