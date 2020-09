El presidente Vizcarra presentará demanda ante el Tribunal Constitucional de Perú para evitar vacancia

Noticias CNN

(CNN Español) — Este lunes y, en medio de denuncias por parte del ejecutivo de pretender desestabilizar la democracia, una demanda competencial será presentada ante el Tribunal Constitucional para evitar que el Congreso debata, el próximo viernes, la posibilidad de destituir al presidente Martín Vizcarra.

“Sectores antidemocráticos con claros intereses subalternos pretenden desestabilizar el orden democrático y sumir al país en una crisis aún mayor” dijo Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros de Perú, en un mensaje desde Palacio de Gobierno acompañado de los ministros de Defensa, Justicia y altos mandos militares.

Martos asegura que “para defender la democracia y garantizar la gobernabilidad” utilizarán herramientas legales para evitar la alteración del orden constitucional, tras lo cual la ministra de Justicia, Ana Neyra, anunció la presentación de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional: “Nuestro objetivo es que sea el máximo intérprete de la Constitución el que determine cómo debe interpretarse la causal de vacancia por incapacidad moral permanente que se pretende imputar de manera equivocada e inconstitucional al presidente”.

Neyra detalló que el objetivo es demostrar que el modo como está interpretando el Congreso la causal de vacancia “no es compatible con el sistema de gobierno de nuestro país y está afectando competencias del Ejecutivo y minando el orden constitucional”.

Este viernes el Congreso peruano aprobó una moción de vacancia por incapacidad moral permanente que busca destituir del cargo al presidente de la República, Martín Vizcarra. La misma será debatida el próximo viernes en el Parlamento y señala que el mandatario le mintió al país y que intentó obstruir una investigación que el Congreso lleva a cabo y que lo involucra.

Intervención de la Fuerzas Armadas

Durante su mensaje, Walter Martos, general del Ejército peruano en situación de retiro, denunció que se intentó involucrar a “las Fuerzas Armadas en un proceso político en el que no deben tener ninguna participación”. Agregó que de este hecho, que consideró como grave, participó el presidente del Congreso, Manuel Merino de la Lama.

Este último, tras anunciar el jueves la presentación de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo que “la población tenga la total seguridad, que las Fuerzas Armadas tengan la total seguridad que este Congreso actuará estrictamente de acuerdo a la Constitución Política del Perú”.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien acompañaba también a Martos, detalló que el “jueves último, antes de que siquiera se votara la admisión de la moción de vacancia contra el señor presidente, el titular del Parlamento se comunicó con el comandante general de la Marina de Guerra del Perú para comentarle asuntos relacionados con este proceso; asimismo el jefe del Comando Conjunto quien estaba de viaje con el ministro de Defensa y el comandante general de la Fuerza Aérea en Madre de Dios, recibió varios intentos de comunicación por parte del presidente del Congreso los cuales no atendió por encontrarse en labores propias de su función”.

Chávez dijo que la actitud del presidente del Parlamento fue “temeraria, al pretender involucrar a las Fuerzas Armadas en un proceso político del cual los comandantes generales se mantienen absolutamente al margen”.

Chávez también dijo que las llamadas hechas por Merino “no solo fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden democrático”. Jorge Chávez, actual ministro de Defensa, es un oficial general del Ejército peruano.

Respuesta del presidente del Congreso

Horas después del mensaje del presidente del Consejo de Ministros, el presidente del Legislativo, Manuel Merino, convocó una conferencia de prensa y dijo: “rechazo de plano el intento golpista que se pretende poner en la sombra del presidente del Congreso”.

Merino confirmó que se comunicó con Fernando Cerdán, comandante general de la Marina y dijo que fue una llamada “en la que lo único que le manifesté fue que ante la crisis desatada por los audios en los que se identifica al presidente Vizcarra y su entorno, el Congreso actuaría de una manera totalmente responsable, y única y estrictamente en el marco de la Constitución Política y el reglamento del Congreso”.

Merino también confirmó que la llamada fue realizada antes de la presentación de la moción de vacancia: “Yo no puedo estar hablando de temas de vacancia cuando no había todavía ni siquiera moción presentada, y eso podrían constatarlo; mi llamada ha sido en horas de la tarde cuando estábamos en sesión de junta de portavoces y naturalmente había una crisis y frente a esa crisis, en aras de darle tranquilidad a las Fuerzas Armadas y por un tema de conversación particular, es que se le dijo que el Congreso de manera responsable actuaría en estricto respeto a la Constitución Política”.