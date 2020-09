Sergio Trujillo y su historia de éxito: de Colombia a Broadway

Noticias CNN

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – Nació en Colombia, pero desde los 12 años vivió en Canadá. Con el tiempo fue bailarín en diversas puestas en escena en Broadway, hasta que se convirtió en uno de los coreógrafos de musicales más importantes.

Nos referimos a Sergio Trujillo, quien es parte de nuestros homenajeados en el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Ganador del Premio Olivier 2015 a la Mejor Coreografía Teatral, por Memphis-The Musical, y nominado al Premio Tony en 2016 por la coreografía en el musical de Broadway On Your Feet!, Trujillo cuenta que él vive el día a día y que siempre busca superarse para no perder los pies del suelo.

“Hay veces en que debo tomarme un tiempo para, como decimos en inglés, ‘smell the roses’ (oler las rosas, disfrutar del momento), pero usualmente me mantengo dándole muy duro todos los días, tratando de superarme todos los días que hago un show. Nunca me tomo el momento de decir ‘Oh, soy un coreógrafo de Broadway’. Lo importante para mí es seguir superándome”.

Uno de los musicales que actualmente triunfan en la Gran Manzana, es “Summer: The Donna Summer Musical”, que cuenta la historia de una chica de Boston que pasó de ser parte de un coro de góspel, a la diva de la pista de baile, mejor conocida como Donna Summer.

Protagonizada por tres actrices: LaChanze, ganadora del premio Tony; Ariana DeBose y Storm Lever, las tres actrices interpretan a Donna Summer, llevando a la audiencia a través de la vida tumultuosa, amores tempestuosos y éxitos musicales de la cantante.

¿Cómo fue que Sergio se inspiró para crear los bailes de los diversos temas de esta puesta en escena?, el mismo responde: “Para mí, esta puesta en escena es muy especial, porque crecí con la música de Donna Summer en Canadá, a mediados de los setenta, que fue en donde viví porque escuchaba su música, fue muy cercana a mi”.

En 2011, Trujillo tuvo el honor de tener cuatro shows simultáneamente en Broadway: Memphis, Jersey Boys, La familia Addams y Next to Normal. Un año después, en 2012, el presidente de Colombia en ese entonces, Juan Manuel Santos, distinguió a Sergio Trujillo como uno de los 100 colombianos más importantes del mundo.

El próximo 25 de septiembre, Sergio Trujillo participará en el especial “Viva Broadway” en Times Square. Se trata de una asociación de desarrollo de público de la Broadway League con la comunidad hispana y busca conectar el mundo de Broadway con audiencias latinas en todo Estados Unidos.

Sin duda, Sergio Trujillo es un orgullo para todos los latinoamericanos, ya que no solo ha puesto en alto el nombre de Colombia, sino ha demostrado que, con empeño, los sueños se vuelven realidad.

Te invitamos a que escuches la entrevista completa que tuvimos vía telefónica con Sergio Trujillo desde Nueva York, en la que nos habló de lo que representa ser un coreógrafo en la meca del teatro musical, sus inicios y los planes que tiene.

Si tienes iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte aquí. Y si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.

Una escena de SUMMER, The Donna Summer Musical, cuya coreografía fue creada por Sergio Trujillo. (Crédito: Producción de SUMMER, The Donna Summer Musical)