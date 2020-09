Biden: «No confío en el presidente Trump sobre las vacunas. Confío en el Dr. Fauci»

Noticias CNN

(CNN Español) — El candidato presidencial demócrata Joe Biden dejó en claro esta noche durante el foro de CNN que no confía en el presidente Trump cuando se trata de determinar cuándo sería seguro aplicar una vacuna para el covid-19.

Biden dio su apoyo enfáticamente al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

«No confío en el presidente en cuanto a vacunas. Confío en el Dr. Fauci. Si Fauci dice que una vacuna es segura, yo tomaría la vacuna. Deberíamos escuchar a los científicos, no al presidente», dijo Biden.

Biden: Yo me beneficié del privilegio blanco

Biden dice que está impresionado por el director de los CDC por «plantar cara» a Trump por las máscaras

Biden dijo que estaba impresionado con el Dr. Robert R. Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, por «plantar cara» al presidente Trump por usar máscaras para mitigar la propagación del coronavirus.

«La gente de estudio, los científicos son sólidos y son serios», dijo Biden en el foro. «Pero han visto cómo el presidente ha tratado de impulsar las cosas y les ha presionado mucho».

«Usar esta máscara es para sentirse uno seguro, y cuando la use, asegurarse de que nadie más se enferme», dijo Biden. «No es para protegerte tanto, sino para asegurarte de que no infectes a nadie más. Yo llamo a eso un requisito patriótico. Yo llamo a eso lo que deberíamos estar haciendo ahora mismo. Y si el presidente hubiera hecho su trabajo, hubiera hecho su trabajo desde el principio, toda la gente seguiría viva».

Fauci se refiere a los mensajes confusos de la vacuna

No hay un desacuerdo sustancial entre el presidente Trump y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. sobre el cronograma para una vacuna contra el coronavirus, dijo Fauci el jueves.

Fauci dijo que Trump y el director de los CDC, el Dr. Robert Redfield, tenían «esencialmente» razón el miércoles cuando cada uno dio lo que parecía ser una línea de tiempo diferente para una posible vacuna contra el coronavirus, dijo Fauci, quien es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Redfield dijo en una audiencia en el Senado que probablemente sería el segundo o tercer trimestre del próximo año, es decir, a fines de la primavera o el verano boreales, antes de que se pueda iniciar la vacunación generalizada en Estados Unidos. Cuando se le preguntó sobre esto durante una conferencia de prensa más tarde ese día, Trump dijo que Redfield «cometió un error» y estaba «confundido». Dijo que pronto habrá una vacuna disponible, posiblemente el próximo mes.

Fauci no vio un gran conflicto en eso.

“Lo aparente, y digo aparente porque no creo que realmente sea un desacuerdo sustancial entre el presidente y el director de los CDC, está en la diferencia entre la disponibilidad de dosis de vacuna y cuándo, en la práctica, estarán completamente administrado a todos en el país”, dijo Fauci en una entrevista el jueves con la estación de radio WTOP de Washington, DC.

Biden califica la decisión de Trump de minimizar la pandemia como «casi criminal»

Biden criticó la respuesta del presidente Trump a la pandemia de coronavirus, calificando sus acciones retrasadas y minimizando el virus como «casi criminales».

MIRA: Trump minimizó la amenaza del coronavirus para “no crear pánico”, según dijo en entrevista con Bob Woodward

«Pero él lo sabía. Lo sabía y no hizo nada. Es casi criminal», dijo Biden en el foro de CNN.

Biden negó haber visto alguna vez un escenario en el que él minimizaría el virus o minimizaría la información crítica para no causar pánico.

«Para nada», dijo Biden. «La idea de que no le vas a decir a la gente lo que te han dicho que este virus es increíblemente contagioso —7 veces más contagioso que la gripe— respiras el aire y te lo chupan los pulmones… ¿qué ha hecho?».

Biden le dijo a Anderson Cooper de CNN que en marzo él estaba pidiendo la necesidad de tener máscaras y que Trump «se pusiera de pie y nos dijera lo que estaba pasando».

«Tenemos que asegurarnos de decirle al pueblo estadounidense la verdad. Dígales la verdad», dijo Biden con respecto al mensaje que se necesita para proteger a los estadounidenses de la pandemia.

Hay «gran diferencia» entre los mítines y las protestas de Trump

Joe Biden defendió a los manifestantes pacíficos que se reunieron para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial durante el verano boreal, diciendo que sus reuniones eran diferentes a los mítines que el presidente Donald Trump ha realizado en las últimas semanas.

«La seguridad por eñ covid es un problema sin importar dónde se encuentren las personas… si no tienen una máscara», dijo Biden. Pero, agregó, los manifestantes «tienen derecho a hablar».

«Hay una gran diferencia entre caminar, moverse y la gente sentada mejilla con papada, hombro con hombro, miles de ellos, respirando unos sobre otros, adentro y afuera, eso causa problemas serios y reales», dijo Biden.

Biden dijo que los gobernadores deberían instituir mandatos de máscaras ahora mismo.

«Lo que te quita la libertad es no poder ver a tu hijo; no poder ir a un partido de fútbol o de béisbol; no poder ver a tu mamá o papá, enfermos en el hospital», dijo.

