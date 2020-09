Residentes de Alabama y Florida luchan contra las inundaciones de Sally mientras los remanentes amenazan con más miseria en Georgia y las Carolinas

Noticias CNN

(CNN) –- La costa de Alabama y el noroeste de Florida se enfrentan a una recuperación desalentadora el jueves, mientras lagunas de agua de las inundaciones y trozos de escombros rodean las casas y negocios un día después de que el mortal huracán Sally azotara la costa con vientos y lluvia.

Los ríos también se han desbordado allí, y los remanentes de Sally todavía amenazan con más inundaciones el jueves a medida que avanzan hacia Georgia y las Carolinas.

El sistema ya ha dejado demasiada miseria a lo largo de la Costa del Golfo. Al menos una persona murió y otra desapareció en Orange Beach, Alabama, le dijo el alcalde Tony Kennon a WSFA, afiliada de CNN, luego de que Sally llegara a la costa como un huracán de categoría 2 el miércoles temprano.

En ambos estados, incluso alrededor de Pensacola en Florida, los árboles y las líneas eléctricas caídas han hecho que las carreteras sean peligrosas, y las autoridades establecieron toques de queda y han usados botes y vehículos de alta mar para ayudar a cientos de personas a escapar de sus hogares inundados o rodeados de inundaciones.

En Orange Beach, los vecindarios costeros permanecían cubiertos de agua horas después de la tormenta. La Guardia Nacional de Alabama dijo que todavía tenía cinco equipos de evacuación de aguas altas trabajando el jueves en el condado de Baldwin, donde se encuentran Orange Beach y Gulf Shores.

«Todo lo que había en la planta baja se ha perdido», dijo el miércoles Matt Wilson a WPMI, afiliada de CNN, sobre su casa en Orange Beach, donde él y su familia sobrellevaron parte del diluvio.

«Las ventanas de nuestra casa se rompieron a las 3 am o 4 am (del miércoles) y toda la casa temblaba como un bote en el agua», comentó. «Terminamos saliendo de la casa durante el ojo de la tormenta y vadeamos cerca de 1,5 metros de agua para llegar a la casa del vecino, tomados del brazo», contó.

Sally se movió de manera extremadamente lenta sobre estas áreas, arrojando capas de lluvia –en algunos lugares de 60 cm o más– que causaron extensas inundaciones por kilómetros.

«Tuvimos 76 cm de lluvia en Pensacola, más de 76 cm de lluvia, que son cuatro meses de lluvia en cuatro horas», dijo la jefa de bomberos de Pensacola, Ginny Cranor.

«Mi casa está llena de agua. Tengo de 5 a 15 cm de agua en mi casa, en todas partes», le dijo Terry Morgan, residente de Freeport, Florida, a WJHG, afiliada de CNN.

Las inundaciones de los ríos también son un problema. Partes de la Interestatal 10 se cerraron el jueves en el noroeste de Florida debido al aumento de las aguas, incluido el puente I-10 sobre el río Shoal en el condado de Okaloosa, según el departamento de transporte estatal y la Oficina del Sheriff del condado de Walton.

En la ciudad turística de Gulf Shores en Alabama, Mike Vansickler le dijo a WPMI que sobrellevó la tormenta en su condominio, solo para terminar navegando en kayak tierra adentro más tarde. La Guardia Nacional y los equipos de rescate utilizaron vehículos de alta mar para atravesar las calles allí, mientras que otros viajaban en canoa o iban vadeando.

El jueves el agua seguía golpeando las casas en lugares como Gulf Shores y Pensacola, y más de 440.000 clientes en los dos estados seguían sin electricidad, según el rastreador de servicios públicos PowerOutage.us.

La residente de Florida Tammy Gibbs y su familia se están quedando con un amigo que tiene un generador, un día después de que la policía y las tropas de la Guardia Nacional usaran un kayak y una moto de agua para ayudarlos a salir desde su casa cerca de Perdido Bay al este de Pensacola, le dijo a la afiliada de CNN WBMA.

«Ella miró por la ventana a la casa y dijo, ‘Gammy, el océano está en nuestro jardín’», dijo Gibbs a WBMA, relatando la conversación de su hija de 3 años con su abuela.

Sally fue el cuarto huracán que tocó tierra en Estados Unidos este año, la mayor cantidad para esta misma fecha en 16 años. Llegó a la costa 16 años después de que el huracán Ivan de categoría 3 azotara aproximadamente las mismas áreas.

| Casas y otras estructuras en Gulf Shores, Alabama, resultaron con daños severos por las consecuencias de Sally, que tocó tierra como huracán categoría 2.

| Algunos residentes en el centro de Pensacola, Florida, tuvieron que caminar a través de las inundaciones el miércoles para evacuar el área.

| Las inundaciones fueron graves en Navarre Beach, Florida, por cuenta de Sally.

| Miembros del departamento de Rescate de los Bomberos de Pace atraviesan una carretera inundada después de que el huracán Sally pasara por el área el 16 de septiembre de 2020 en Pensacola, Florida. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Botes dañados en el puerto de Palafox Pier Yacht, después de que el huracán Sally afectara el área de Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020. La tormenta ha provocado fuertes lluvias, vientos y una peligrosa marejada ciclónica en el área. (Crédito: Raedle/Getty Images)

| El huracán Sally azotó la costa del Golfo de Estados Unidos en la madrugada de este miércoles, con pronósticos de lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas “históricas” y potencialmente mortales. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| Un árbol cayó sobre una casa este miércoles en el área de Mobile.

| Un bote es arrastrado cerca de una carretera después de que Sally atravesara Orange Beach, Alabama, el 16 de septiembre. (Crédito: Gerald Herbert/AP)

| Una serie de autos quedan en medio de una calle inundada, mientras Sally pasa por el área el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Un hombre camina por una calle inundada debido a las lluvias del huracán Sally en el centro de Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| Personas se abastecen de hielo y otros artículos en una tienda afectada cerca de Spanish Fort, Alabama.

| Un hombre camina con su bicicleta por una calle inundada en Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020, mientras Sally provoca fuertes lluvias y vientos. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| Un hombre intenta salvar su sombrero en medio de la destrucción del fuerte viento provocado por el huracán Sally, ahora tormenta tropical, en Mobile, Alabama el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

| John Terrezza mira hacia una calle inundada frente a su casa tras el paso de Sally por el área el 16 de septiembre de 2020 en Pensacola, Florida. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Un vehículo transita por una carretera inundada en Pensacola, Florida, tras el paso de Sally el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| El propietario de un negocio mira hacia una calle inundada en Pensacola, Florida, el 16 de septiembre. (Crédito: Joe Raedle/ Getty Images).

| Un hombre camina por un estacionamiento inundado luego de que las bandas exteriores de Sally llegaran a tierra en Gulf Shores, Alabama, el 15 de septiembre de 2020. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Una persona observa un vecindario inundado a raíz de los efectos de Sally en Pensacola, Florida. Ahora, como tormenta tropical, el ciclón deja fuertes lluvias, vientos y una peligrosa marejada ciclónica en el área. (Crédito: Joe Raedle/Getty Images)

| Personas cruzan una calle inundada por Sally en Pensacola, Florida, el 16 de septiembre de 2020. (Crédito: CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)

Sally amenaza a Georgia y las Carolinas

Sally se había debilitado a una depresión tropical el miércoles por la noche. Sus remanentes arrojaban grandes cantidades de lluvia en partes de Georgia y las Carolinas el jueves, y provocaron inundaciones en algunas áreas.

Las advertencias de inundaciones repentinas estuvieron en vigencia intermitentemente el jueves para partes de Georgia y el centro de Carolina del Sur, y se emitieron alertas de inundaciones para amplias secciones del Sureste. Es probable que se produzcan inundaciones repentinas e inundaciones de ríos en muchas de estas áreas, dijeron meteorólogos.

Los árboles y las líneas eléctricas se volcaron a medida que la lluvia persistente saturó el suelo en varios lugares del área de Atlanta el miércoles y el jueves, informaron las afiliadas de CNN WGCL y WSB. En el suburbio de Dunwoody en Atlanta, un gran árbol cayó sobre dos vehículos el jueves, bloqueando una intersección pero sin herir a nadie, dijo la policía.

TREE DOWN ALERT at the intersection of Mt Vernon Rd and Chamblee Dunwoody Rd. Massive tree fell on two vehicles with wires down thankfully no injuries. All directions of travel affected. Expect major delays. #ATLtraffic pic.twitter.com/U7goInWWae

— Dunwoody Police (@DunwoodyPolice) September 17, 2020

El centro de Georgia podría recibir de 15 a 30 cm de lluvia para el final de la tormenta. El centro y el norte del estado de Carolina del Sur podrían tener de 8 a 25 cm, y partes de Carolina del Norte y el sureste de Virginia podrían recibir de 10 a 20 cm, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Más de 31.000 clientes estaban sin electricidad en Georgia el jueves por la tarde, según PowerOutage.us.

«Ya hemos visto inundaciones significativas en partes de Alabama debido a esta banda de lluvia. Por favor, recuerda: date la vuelta, no te ahogues», tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

Un árbol caído bloquea un autobús escolar y otros vehículos en el condado de Anderson, Carolina del Sur, después de las lluvias del jueves por la mañana.

Toque de queda en el área de Pensacola por 3 noches

El condado de Escambia de Florida, que incluye Pensacola, pidió a los residentes que se quedaran en casa para que las cuadrillas puedan evaluar las carreteras y puentes. La policía local hará cumplir el toque de queda desde el atardecer hasta el amanecer durante tres noches a partir del miércoles.

«Todavía estamos en una misión de evaluación y recuperación para salvar vidas, y necesitamos poder hacer ese trabajo», indicó el comisionado del condado, Robert Bender. «Todavía estamos evaluando nuestras carreteras y puentes para asegurarnos de que sean seguros», explicó.

Los equipos rescataron a 377 personas cerca de la frontera del estado con Alabama y temían que muchas más pudieran estar en peligro en los próximos días, dijo Jason Rogers, director de seguridad pública del condado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el miércoles que el peligro está lejos de terminar, advirtiendo que «prácticamente cualquier cuerpo de agua en el noroeste de Florida» podría ver un aumento en los niveles en los próximos días debido a Sally.

«Habrá muchos daños a las propiedades», agregó. «Cuando ves el centro de Pensacola, ves 1 metro de agua allí, eso probablemente afectará a todos los negocios en el centro de Pensacola, no hay ninguna duda», afirmó.

Alabama pidió a la población que permanezca alerta

Un barco es arrastrado cerca de una carretera después del paso del huracán Sally en Orange Beach, Alabama.

La Guardia Nacional rescató al menos a 35 personas en Alabama hasta el jueves por la mañana, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa que incluyó a la gobernadora Kay Ivey.

En Gulf Shores, cerca de donde el huracán tocó tierra, Doris Stiers evaluó los daños fuera de su casa en la playa. Estaba atónita.

«Parece una zona de guerra», le dijo a CNN el miércoles. «Mucha destrucción, casas destruidas, techos desaparecidos. No he tenido ningún servicio, luz ni internet. Mala noche», contó.

Wilson, un residente de Orange Beach que superó la tormenta en su casa, dijo que la situación era aterradora.

«En nuestra casa se rompieron las ventanas (…) y toda la casa temblaba como un bote en el agua. Daba miedo, hombre, de verdad», dijo Wilson a WPMI. «Nuestro muelle, obviamente, se ha ido. Todo lo que estaba la planta baja ha desaparecido», contó.

Funcionarios de Alabama advirtieron que incluso si la tormenta se ha debilitado, los residentes no deben bajar la guardia.

«La tormenta puede haber salido de nuestra área local, pero es importante permanecer alerta ya que muchas áreas aún se ven afectadas por las persistentes aguas de las inundaciones», tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional en Mobile.

Faith Karimi, Nicole Chavez, Tina Burnside, Michelle Krupa, Rosa Flores y Ed Lavandera de CNN contribuyeron a este informe.