5 conclusiones del foro de CNN con Joe Biden

(CNN) — Joe Biden calificó a Estados Unidos de inseguro bajo el presidente Donald Trump y afirmó que podría unir al país, el jueves por la noche en un foro de CNN menos de dos semanas antes de su primer debate.

El foro se realizó como en un autocine, subrayando los meses finales sin precedentes de campaña. Esto, después de que la pandemia de coronavirus condujera a la campaña de Biden a suspender mítines públicos bajo techo. Biden y el moderador de CNN, Anderson Cooper, se pararon en el escenario y las personas que hacían preguntas estacionaron sus autos a su alrededor y se acercaron a los micrófonos cerca del escenario.

Durante el evento, el candidato presidencial demócrata se burló de las afirmaciones de Trump de que la elección de Biden conduciría a la violencia y el caos generalizados en las calles de Estados Unidos, y particularmente en los suburbios. Y promocionó su propia capacidad para unificar el país, señalando su historial como senador y diciendo que nunca cuestiona los motivos de sus oponentes políticos.

«No voy a ser un presidente demócrata. Voy a ser el presidente de Estados Unidos», dijo Biden.

Aquí hay cinco conclusiones del foro de CNN de Joe Biden en Scranton, Pensilvania:

Scranton vs. Park Ave.

Biden buscó enmarcar la elección de los votantes en torno a un nuevo mensaje: su ciudad natal de Scranton, que representa a los trabajadores asalariados y obreros estadounidenses, y Park Avenue, hogar de unos pocos ricos que se benefician del trabajo de otros.

«Veo esta campaña como una campaña entre Scranton y Park Avenue», dijo Biden. «Todo lo que Trump puede ver desde Park Avenue es Wall Street. Todo lo que piensa es en el mercado de valores».

Fue un ataque dirigido al manejo de la economía por parte de Trump, un área en la que las encuestas han demostrado que el presidente superó sus cifras generales. Biden caracterizó el historial económico de Trump como uno que ha beneficiado a los ricos pero ha ignorado a la clase trabajadora.

«En mi vecindario de Scranton, no mucha gente (tiene acciones). Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores de la salud reciban un pago y un salario decente. ¿US$ 15 la hora? No es suficiente para un trabajador de la salud», dijo Biden.

Joe Biden se resiste a las prioridades progresistas

Biden se defendió de rivales más progresistas en las primarias demócratas y demostró el jueves por la noche que se resiste a ser presionado para que adopte algunas de las prioridades de la izquierda que podrían hacerle daño políticamente.

Insistió en que no acabaría con el fracking para gas natural, una industria importante en los estados indecisos de Pensilvania y Ohio. Y cuando una interrogadora que votó por Trump en 2016 dijo que Biden había adoptado el Green New Deal («Nuevo Pacto Verde») como parte de su plataforma de cambio climático, el ex vicepresidente dijo que estaba equivocada.

«Tengo mi propio pacto», le dijo a Cooper en respuesta a una pregunta sobre el Green New Deal, señalando una agenda climática que su campaña negoció con los aliados del senador Bernie Sanders de Vermont y luego el Comité Nacional Demócrata adoptó como su plataforma.

Desafiando los comentarios incendiarios de Barr

El ex vicepresidente mencionó el comentario reciente del secretario de Justicia, William Barr, mientras se dirigía a una celebración del Día de la Constitución organizada por Hillsdale College de que los cierres para combatir el coronavirus eran la «mayor intrusión en las libertades civiles» en la historia «aparte de la esclavitud».

«Lo que Bill Barr dijo recientemente es indignante», dijo Biden, haciéndose eco de otros demócratas que habían condenado el comentario de Barr el jueves. «Te diré lo que te quita la libertad: no poder ver a tu hijo, no poder ir al partido de fútbol o béisbol, no ver a tu mamá o papá enfermo en el hospital, no poder hacer las cosas, eso es lo que nos está costando nuestra libertad».

Fue parte del esfuerzo de Biden para mantener al electorado enfocado en el manejo de Trump de la pandemia de coronavirus, y los costos que se han acumulado a raíz de las revelaciones en el nuevo libro de Bob Woodward que Trump había conocido en febrero sobre los peligros del virus, pero los minimizó públicamente.

«Ha sido el fracaso de este presidente lidiar con este virus, y él sabía cómo era», dijo Biden. «Él conocía los detalles. Lo sabía en términos claros».

Un marcado contraste con Trump

Las diferencias más evidentes entre Biden y Trump son a menudo estilísticas. El jueves por la noche, Biden mostró empatía y, en comentarios sobre el cáncer y su hijo Beau Biden, humanidad.

Trump, en un foro de ABC a principios de semana, a menudo cuestionó las premisas de las preguntas de los votantes.

El momento más agudo de Joe Biden el jueves por la noche en el foro de CNN podría haber llegado cuando condenó la caracterización de Trump, informada por The Atlantic, de los muertos y heridos en la guerra como «perdedores» y «tontos».

Biden dijo que estaba ofendido por el comentario de Trump, que dijo que se aplicaba a «tipos como mi hijo», refiriéndose a Beau Biden, quien estuvo de gira en Iraq en la Guardia Nacional de Delaware mientras era fiscal general del estado.

«Hablando de perdedores», añadió Biden enojado.

«No confío en el presidente sobre las vacunas. Confío en el Dr. Fauci»: Joe Biden a CNN

Biden continuó poniendo en duda las afirmaciones de Trump de que una vacuna contra el coronavirus estará lista, o cerca de estarlo, a tiempo para las elecciones generales del 3 de noviembre. Pero, dijo, confiaría en los plazos y los pasos detallados por el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

«No confío en el presidente sobre las vacunas. Confío en el Dr. Fauci», dijo Biden. «Si Fauci dice que una vacuna es segura, yo tomaría la vacuna. Deberíamos escuchar a los científicos, no al presidente».

Su comentario se produce cuando la campaña de Trump y sus aliados han alegado que, al poner en duda las afirmaciones del presidente sobre la vacuna, Biden está socavando la confianza en una posible vacuna. Mientras tanto, Biden dice que Trump está tratando de afirmar que la panacea está a la vuelta de la esquina para mitigar las consecuencias políticas de su manejo del virus lo suficiente como para ganar un segundo mandato.