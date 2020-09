PlayStation 5 vs. Xbox Series X: mira la comparación completa de las dos consolas

Noticias CNN

(CNN Business) –– Esta temporada de festividades llegará con una batalla entre PlayStation 5 y Xbox Series X, las nuevas consolas de los gigantes en el mundo de los videojuegos Sony y Microsoft.

Las compañías ya han revelado muchos detalles sobre la PlayStation 5 de Sony y la Xbox Series X de Microsoft. La Xbox Series X llegará el 10 de noviembre con un precio de 499 dólares. Además tendrá una versión más económica, la Xbox Series S por 299 dólares. Por su parte, PlayStation 5 saldrá a la venta el 12 de noviembre y costará 499 dólares. También llega una «edición digital”, que elimina la unidad de disco, y cuyo precio es de 399 dólares.

CNN Business analizó cómo se comparan la PlayStation 5 y Xbox Series X, lanzamientos muy esperados. Aquí podrás encontrar desde las especificaciones técnicas de las consolas hasta sus diseños y estrategias comerciales. También hablamos con Xbox, después de la exhibición de juegos de este jueves, para conocer sobre la próxima generación de consolas.

La nueva consola PlayStation 5 será difícil de conseguir 1:00

La parte técnica de PlayStation 5 y Xbox Series X

En términos del procesador, la Xbox Series X es un poco más poderosa que la PlayStation 5. Sin embargo, es poco probable que la diferencia tenga un gran impacto en la experiencia de juego.

El nuevo procesador de Xbox, también conocido como CPU, puede alcanzar velocidades de reloj ligeramente más rápidas a 3.8 Gigahertz en comparación con los 3.5 Gigahertz de la PS5. Pero esos son solo los números. Así que queda ver cómo se desarrolla en el rendimiento.

En lo que respecta a los gráficos, Microsoft parece tener una pequeña ventaja, al menos en principio.

Las unidades de procesamiento de gráficos, comúnmente conocidas como GPU, renderizan los gráficos de videojuegos. En general, cuánto más poder de procesamiento tenga la GPU de una consola, mejor se verá el juego. Xbox tiene 1,7 teraflops más, la unidad de medición de la velocidad informática, en su GPU que PlayStation.

MIRA: Microsoft anunció una Xbox más pequeña y barata: la Xbox Series S

Pero aún no descartes a Sony. Debes considerar que PlayStation tiene algunas diferencias en su arquitectura de GPU que podrían implicar un mejor rendimiento gráfico de lo que parece a primera vista. Por lo tanto, solo sabremos cómo afectan todos esos números la experiencia visual cuando observemos cómo se ven los gráficos en varios juegos.

La Xbox Series X gana a PlayStation 5 en almacenamiento interno. Xbox tiene 1 terabyte de almacenamiento interno en comparación con los 825 GB de PlayStation. Cualquier jugador te dirá que quedarse sin espacio de almacenamiento en una consola puede ser una molestia. Pero ambos fabricantes de consolas tienen ahora soluciones de juegos en la nube, PlayStation Now y Project xCloud. Y si más jugadores confían en la nube, el almacenamiento será menos importante.

Sony tiene una ventaja. La PlayStation 5 puede enviar datos a 5,5 GB por segundo. En comparación, la Xbox Series X funciona a 2,4 GB por segundo. Eso podría significar tiempos de carga ligeramente más rápidos y menos tiempo en una pantalla de carga.

Ahora bien, PlayStation y Xbox Series X están empatadas en otros aspectos. Cada una tiene 16 GB de memoria y admite juegos de resolución 4K y 8K. En cuanto a la última tecnología llamativa, tanto Sony como Microsoft han trabajado para incorporar el trazado de rayos, una tecnología que hace que las luces y las sombras se vean mejor en el juego. También ofrece audio 3D para un sonido más envolvente.

Si bien ambas consolas admiten juegos con resolución de 8K, la mayoría de las personas no poseen un televisor compatible con 8K. Además, la mayoría de los desarrolladores no optimizan actualmente los juegos para la resolución de 8K. Sony y Microsoft construyeron estas consolas con soporte 8K como plan para el futuro.

Los nuevos juegos gratuitos para PlayStation 0:31

Sin embargo, los televisores 8K actualmente disponibles son caros. Por ejemplo, un modelo Samsung de 55 pulgadas que cuesta 2.499 dólares. Sony y Samsung tienen 8K de 98 pulgadas por 60.000 dólares.

«Cuando diseñamos la Xbox Series X… la diseñamos pensando en los próximos siete a 10 años», dijo a CNN Business Jason Ronald, director de gestión de programas de Xbox Series X. «Así que hemos diseñado absolutamente el sistema para que pueda estar en 8K».

Estrategia de negocio

En la generación actual de consolas, la PlayStation 4 de Sony ha superado ampliamente en ventas a la Xbox One. Ambas se introdujeron en 2013 y, desde entonces, se habían vendido 109 millones de consolas PlayStation 4 asta principios de 2020. Si bien las ventas de Xbox One no se han revelado, se estima que alrededor de 49 millones de unidades fueron compradas, según Ampere Analysis. Nintendo, que lanza consolas en sus propios tiempos y cuya Switch se encuentra más temprano en el ciclo de vida de su producto, superó a Xbox One en ventas de por vida. Vendió 53 millones de unidades a principios de 2020, a pesar de salir cuatro años después.

Mucho de esto se reduce al contenido. Sony y Nintendo tienen juegos atractivos que solo son compatibles con sus propias consolas. Lo que atrae a los fanáticos de estas franquicias a sus consolas. Algunas franquicias de Nintendo, como Super Mario y Pokemon, rara vez llegan a otras plataformas. Y, si lo hacen, son versiones de los juegos para dispositivos móviles, en lugar de consolas. Sony revoluciona a los fanáticos de cada generación con un nuevo conjunto de exclusivas de PlayStation.

Los 5 mejores juegos de Xbox Series X 0:42

Sin embargo, muchos títulos de Xbox se lanzan simultáneamente para Xbox y PlayStation. Lo que significa que los fanáticos de Sony no necesitan migrar fuera de su consola preferida.

El director de investigación de juegos de Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, pronosticó que Sony volverá a vender más que Microsoft. Según dijo, podría alcanzar 67 millones de consolas vendidas para fines de 2024, en comparación con un estimado de 44 millones para la Serie X. Sus cálculos se basan en datos de ventas anteriores y considerando las estrategias de Microsoft y Sony.

Sony sigue confiando en grandes juegos exclusivos.

«Sony está enfocada en impulsar exclusivas para PlayStation 5 para vender hardware y sigue siendo más tradicional en su enfoque», dijo Harding-Rolls a CNN Business. «Está buscando expandir su audiencia a través de PlayStation Now. Pero es mucho menos agresivo en su enfoque, en comparación con Microsoft con Xbox Game Pass».

Microsoft se enfoca en vender juegos como un servicio, con la esperanza de que los usuarios compren una suscripción mensual a su Xbox Game Pass. Esta plataforma ofrece acceso a cientos de juegos y comienza en 9,99 dólares al mes. Microsoft dijo que todos los juegos nuevos que mostró este jueves estarán disponibles a través de Game Pass.

También resultar prometedor que los usuarios no tengan que actualizar la consola para disfrutar muchos juegos. Justamente, muchos juegos serán compatibles con la generación anterior. Y si los jugadores quieren usar el dispositivo móvil, Project xCloud lo admite.

La PlayStation 5 estará disponible a fin de año 1:26

Ronald, director de Xbox Series X, dijo que la compañía «realmente se está enfocando en el jugador». En ese sentido, «no está tratando de forzar al jugador a actualizar a un dispositivo individual o hacer cosas exclusivas para este dispositivo o ese dispositivo». Y añadió: «Creo que es lo que realmente nos diferencia de la competencia».

Ronald estima que Xbox cambió para enfocarse más de cerca en el jugador que en el dispositivo en la época en que Phil Spencer se convirtió en jefe de Xbox en 2014, un año después del lanzamiento de Xbox One.

Es un enfoque muy diferente al de Sony, que consiste en comercializar una nueva ronda de exclusivas, incluido el próximo «Spider-Man: Miles Morales», como exclusivo para PlayStation 5.

Sony se negó a comentar para este artículo.

Xbox tiene una fuerte propuesta de valor al ofrecer cientos de juegos por una tarifa baja mensual con su suscripción a Game Pass. Claro, si puede transmitir ese valor a su audiencia.

«Microsoft en general lucha con la comercialización de productos de entretenimiento. Son especificaciones técnicas de mercado mucho más cómodas para un grupo de tecnología de la información que realmente se preocupa por esas cosas. Desafortunadamente, esa es una pequeña fracción del comprador de consolas», dijo David Cole, analista de firma de investigación DFC Intelligence.

Algunos consumidores simplemente pueden esperar para ver si vale la pena actualizar las consolas. Y el impacto de la pandemia en los ingresos de muchas personas podría influir en la decisión.

«Habrá muchos jugadores felices de seguir adelante con sus consolas actuales hasta que se vean obligados a actualizarla para jugar el lanzamiento más reciente de una serie querida», dijo Laine Nooney, profesora asistente e historiadora de videojuegos en la Universidad de Nueva York.