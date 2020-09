Prohibición de TikTok el domingo: todo lo que debes saber

Noticias CNN

(CNN Business) -– El Gobierno de Donald Trump dijo que restringirá el acceso a TikTok el domingo 20 de septiembre. ¿Qué significa eso para los usuarios de la aplicación de videos de formato corto?

La respuesta corta es que aún podrás usar TikTok si ya está en tu teléfono. Pero a la medianoche del domingo al lunes TikTok desaparecerá de las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos. Esto incluye las operadas por Apple y Google.

Eso significa que los usuarios estadounidenses que buscan instalar la aplicación de nuevo, o que buscan parches de seguridad u otras actualizaciones, no podrán obtenerlos, según las restricciones del Departamento de Comercio anunciadas el viernes que limitan cómo se puede distribuir la aplicación.

Apple y Google no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

TikTok dijo en un comunicado que no estaba de acuerdo y estaba decepcionado por el anuncio del Gobierno.

«Nuestra comunidad de 100 millones de usuarios de Estados Unidos adora TikTok porque es un hogar para el entretenimiento, la autoexpresión y la conexión», dijo la compañía. «Estamos comprometidos a proteger su privacidad y seguridad mientras continuamos trabajando para brindar alegría a familias y carreras significativas para quienes crean en nuestra plataforma», agregó.

Durante meses, la administración Trump ha alegado que TikTok es un riesgo para la seguridad nacional porque la aplicación es propiedad de una empresa matriz china, ByteDance. El Gobierno ha afirmado que se podría solicitar a ByteDance que entregue los datos de usuario de TikTok al Gobierno chino. Esto comprometería la seguridad y privacidad de los usuarios estadounidenses. En agosto, el presidente Trump firmó dos decretos destinados a prohibir la aplicación y obligar a ByteDance a vender TikTok.

Los argumentos sobre la seguridad de TikTok

TikTok ha insistido en que la información de los usuarios estadounidenses se almacena fuera de China, más allá del alcance de Beijing. Además afirma que la empresa rechazaría cualquier esfuerzo de China para obtener la información. Los expertos en ciberseguridad han dicho que no hay evidencia de que TikTok haya sido comprometido por el Gobierno chino. Consideran que el peligro, aunque plausible, es en gran parte hipotético.

Algunos expertos en seguridad han criticado las limitaciones del Departamento de Comercio. Su argumento es que evitarían que las actualizaciones de seguridad se envíen a los usuarios de WeChat y TikTok.

Un alto funcionario de Comercio descartó esto como «crítica simplista».

«El argumento de que estamos erosionando la seguridad porque no permitimos que una entidad que no es de confianza envíe actualizaciones de seguridad a aplicaciones que ya no son de confianza se cae por su propio peso», dijo el funcionario.

Las nuevas restricciones surgen cuando la administración evalúa una asociación entre TikTok y Oracle destinada a abordar las preocupaciones de seguridad nacional planteadas por el Gobierno. En una llamada sobre las restricciones esta mañana, el Departamento de Comercio se negó a decir qué pasaría si ese acuerdo se finalizara antes del domingo por la noche.

Si las empresas no pueden completar un trato antes del 12 de noviembre, se aplicarán más restricciones a TikTok. Estas podrían degradar su funcionalidad, dijeron funcionarios del Departamento. Las restricciones aplicarían a las empresas de infraestructura de Internet de manera que podrían obstaculizar la transferencia de contenido de TikTok, lo que podría ralentizarlo o crear interrupciones en el servicio.