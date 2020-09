Militares en El Salvador impiden a la justicia acceder a archivos de la guerra civil sobre masacre de El Mozote

Noticias CNN

(CNN Español) –– El Ministerio de la Defensa de El Salvador negó este lunes a la justicia el acceso a sus instalaciones para buscar en archivos militares posibles evidencias que ayuden a esclarecer la masacre de El Mozote. Esta masacre ocurrió en diciembre de 1981, en una aldea del departamento de Morazán, a unos 200 kilómetros de San Salvador.

La diligencia sobre El Mozote estuvo a cargo de Jorge Guzmán Urquilla, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán. Guzmán fue acompañado de peritos juramentados y los abogados que forman parte del proceso penal.

«Al menos intentamos cumplir la ley», dijo el juez tras ser informado por un militar sobre la decisión de no permitirles el ingreso.

El Ministerio de Defensa no ha respondido a una solicitud de comentarios hechos por CNN. Tampoco se ha pronunciado públicamente con respecto a esta situación. Sin embargo, representantes del gobierno ante el proceso judicial del caso El Mozote insistieron en que abrir los archivos militares pone en riesgo la seguridad nacional.

El presidente Nayib Bukele tampoco emitió su opinión este lunes ni explicó la razón que pudieron haber tenido los militares para no colaborar con la justicia. CNN envió una solicitud de comentarios a la Casa Presidencial pero no obtuvo respuesta.

En noviembre de 2019, Bukele dijo en conferencia de prensa que abriría los archivos militares. Esto con el objetivo de buscar la verdad y por respeto a las víctimas de la guerra civil, que se extendió desde 1980 a 1992.

Caso de la masacre El Mozote

Tras el rechazo del Ministerio de Defensa, el tribunal elaboró un acta que firmaron por las partes en el proceso judicial para notificar a la Fiscalía General de El Salvador sobre lo ocurrido. Esta instancia deberá determinar si las autoridades militares incurrieron en delitos tales como desobediencia o actos arbitrarios. Y, si ese fuera el caso, también quiénes serían los responsables de incumplir la orden judicial.

Por este caso hay un grupo de militares acusado. En el pasado, el general retirado Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, negó tener relación con la masacre El Mozote.

«Quiero que sepan que no he venido a decir que soy inocente, pero quiero decirles que no soy culpable de los hechos en El Mozote», aseguró Bustillo en su declaración voluntaria. Otros militares han preferido no prestar su declaración. Sin embargo, su abogado Lizandro Quintanilla ha dicho que en el proceso probarán que no tuvieron responsabilidad en los hechos.

La masacre de El Mozote se produjo durante un operativo militar en plena guerra civil, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad elaborado con apoyo de Naciones Unidas. En la operación, cerca de 1.000 personas, en su mayoría niños, fueron asesinadas, según el reporte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.