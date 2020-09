Carla Morrison regresa a la música con «Ansiedad», el primer sencillo de su disco «El Renacimiento»

Noticias CNN

(CNN Español) – Carla Morrison presentó el lunes «Ansiedad». Un tema con el que abre un capítulo íntimo de su vida y cuenta su historia de cómo es vivir con este padecimiento.

El tema supone el regreso de Carla Morrison a la composición y a la música. Y su lanzamiento durante la pandemia de coronavirus no es casualidad.

«Me hice la tarea de escribir la canción, y cuando pasó todo esto de la pandemia sentí que era un momento perfecto para sacarla. Porque creo que todos estamos viviendo mucha incertidumbre, mucho temor, mucha confusión», dijo la cantautora a Zona Pop CNN en entrevista desde París.

Al inicio del tema, Morrison cuenta cómo fue su alejamiento a la música: «en el viaje perdí mi verdad. Siendo una estrella dejé de brillar. Y voces comenzaron a hablar. Mi subconsciente comenzó a atacar».

View this post on Instagram

Abrirme de esta manera con ustedes no fue fácil pero acepté el riesgo. En un mundo moderno individualista conectarnos es esencial, aceptando nuestras dolencias, pues muchos vivimos la ansiedad, y cuando lo que experimentamos se vuelve visible y descubrimos que tiene un nombre y lo identificamos, nos sentimos menos solos. Desde mis 9 años vivo con ansiedad y este año más que nunca. Aceptar nuestros problemas es el primer paso para tratarlos y comprenderlos. En un mundo donde la distracción abunda, la perfección inexistente presiona y la incertidumbre se ha vuelto el pan de cada día, identificar lo que nos acecha puede ser un gran paso a nuestra sanación.

A post shared by Carla Morrison (@carlamorrison) on Sep 22, 2020 at 2:01pm PDT

Cómo nació «Ansiedad»

Morrison escribió el tema en noviembre y, aunque la ansiedad es algo que vive constantemente –desde los nueve años–, la tres veces ganadora del Latin Grammy confiesa que le fue difícil plasmar el sentimiento en letra.

«Alrededor de noviembre me di a la tarea de hacer la canción y la hice con mis colaboradores constantes que son Alejandro Jiménez y Demián Jiménez. Empezamos a escribir la canción y fue como bien interesante para mí, porque es algo que he vivido constantemente, que me era muy difícil plasmar en letra», dice Morrison.

«Me costó como dos semanas ponerme en ese estado y dije bueno, tú eres ansiosísima, ¿qué tan difícil puede ser? Pero es muy fuerte porque la ansiedad no se toca, pero se siente, se vive. Es horrible», revela.

«Fue muy fuerte para mí darme cuenta y abrirme de esa manera también, porque no quieres decirle a la gente que que tú tienes estos problemas. A la vez es muy sanador y muy liberador para la gente escuchar: ‘oye, a quien yo escucho también le pasa lo que me pasa a mí. Es súper bello eso».

El video de «Ansiedad» se grabó en Lituania

La producción estuvo acompaña de un videoclip dirigido por Colin Solal Cardo.

Morrison cuenta que la grabación se realizó durante la pandemia, en junio, pero escogieron grabar en Lituania por los pocos casos confirmados de coronavirus en el país.

Las imágenes muestran a Morrison en un escenario rural y siendo rodeada y manejada por una serie de personas que equivalen a los pensamientos de la ansiedad.

La campaña de salud mental

Como parte de la presentación de «Ansiedad», Morrison estará realizando una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram con Paula Sinisterra, terapeuta y parte del podcast «Pretty Mental».

Si estás en Estados Unidos y necesitas ayuda puedes contactar a las siguientes organizaciones:

Línea de ayuda nacional 1-800-662-HELP (4357) Administración de servicios de abuso de sustancias y salud mental

Línea de ayuda de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales 1-800- 950-NAMI (6264)

Línea de vida nacional para la prevención del suicidio en EE.UU.: 1-800-273-8255

Si estás en Latinoamérica, consulta este artículo con la lista de ayuda en varios países de nuestra región y en España.

Suscríbete y escucha gratis Zona Pop CNN

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast.

En dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn.

También nos puedes encontrar en Spotify aquí.