¿Se podrían reactivar los viajes con pruebas de coronavirus en aeropuertos y pasaportes de inmunidad?

Noticias CNN

(CNN) — En el actual laberinto de viajes creado por el coronavirus, los pasajeros se enfrentan a reglas en constante cambio. Aeropuertos, países e incluso las aerolíneas imponen sus propias restricciones –como pruebas, medidas y protocolos– sobre quién puede cruzar las fronteras internacionales.

Varios lugares han adoptado las pruebas como clave para permitir los viajes en la era del coronavirus. Esto ha llevado a que la industria de viajes haga más llamados para utilizar las pruebas y facilitar el retorno a un flujo más normal de tráfico de pasajeros.

Los viajeros también prefieren las pruebas para detectar coronavirus. Según una encuesta reciente de SmartBrief for the Business Traveller, más del 65% cree que se debería exigir una prueba de coronavirus para los viajes.

OPINIÓN | El covid-19 ha marcado la economía global, pero no es demasiado tarde para cambiar de rumbo

Los miedos de volver a viajar en avión 1:12

Pero, ¿son las pruebas, y la introducción de los llamados pasaportes de inmunidad de covid-19 —que muestran cuando alguien se ha recuperado de la infección—realmente la clave para poner al mundo en movimiento nuevamente?

La respuesta, por supuesto, no es simple.

Pruebas PCR de coronavirus: el estándar de oro

Hay dos categorías de pruebas para covid-19, que determinan si tiene una infección actual o pasada.

Las pruebas de virus, utilizando un hisopo, confirman si de hecho tienes el virus. Y el estándar de oro es la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Ese es el tipo de prueba en el que nos centraremos en este artículo sobre viajes.

La prueba de anticuerpos determina si has tenido covid-19 en el pasado. No sabemos si esto significa que una persona es inmune o cuánto tiempo podría durar la inmunidad.

MIRA: El coronavirus puede propagarse en los vuelos de las aerolíneas, según muestran dos estudios

El problema con las pruebas PCR es que es solo una instantánea en el tiempo. Cuando Islandia introdujo las pruebas de coronavirus en los aeropuertos como una forma de permitir los viajes, rápidamente se hizo evidente que el virus seguía llegando a pesar de las pruebas negativas. Esto llevó al país a reintroducir una cuarentena limitada.

«No creo que la gente tenga un concepto claro de las pruebas», le dijo a CNN Travel Rex Gerald, investigador principal de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri. «En el momento en que te haces la prueba, eres negativo, pero cuando llegas a casa podrías haber interactuado con personas y haber contraído la enfermedad».

Pasajeros que llegan de países de alto riesgo esperan para realizar pruebas antigénicas rápidas en el aeropuerto Leonardo Da Vinci de Roma el 25 de agosto.(Antonio Masiello / Getty Images Europa / Getty Images)

Pruebas en la práctica

Emirates se convirtió en la primera aerolínea en exigir que los pasajeros se sometieran a pruebas de coronavirus para sus viajes. La compañía fue más allá y prometió a los pasajeros que pagaría el tratamiento de covid-19, incluida la repatriación y, en caso de que ocurriera lo peor, los funerales.

El Aeropuerto Internacional de Hong Kong fue el primer aeropuerto en implementar pruebas de llegadas y su enfoque ilustra los engorrosos problemas logísticos involucrados.

Los pasajeros se trasladan a una instalación para realizarse pruebas de coronavirus y esperar los resultados, que por lo general llegaban el mismo día de sus viajes. Desde entonces, se han impuesto reglas complejas sobre a quién se le negará la entrada, quién puede transitar por el aeropuerto a otro destino y quién debe presentar la prueba de un laboratorio acreditado.

De manera similar, la prueba que cuesta 120 euros (US$ 140) en el aeropuerto de Viena pone a los pasajeros que llegan en un área de espera mientras esperan los resultados. El hecho de que las pruebas de coronavirus sean obligatorias o no dependan del país de origen, significa más confusión para quienes realizan viajes y la probabilidad de más retrasos al estilo de las aduanas y la inmigración.

Hoy en día, muchos aeropuertos, incluidos Londres Heathrow y Nueva York JFK, están trabajando en pruebas de coronavirus. Pero aquellos que tengan un certificado de salud que muestre un resultado negativo de covid-19 dentro de las 72 horas antes de la llegada podrían omitir las pruebas de entrada.

Los viajes en crucero han regresado: así es la experiencia ahora

Pruebas de coronavirus, el reemplazo de las prohibiciones para los viajes

La industria de viajes quiere que los gobiernos desarrollen un enfoque global y armonizado con pruebas rápidas y precisas que reemplace las prohibiciones de viaje que aplastan la pasión por los viajes y las cuarentenas de 14 días.

Emirates cubrirá los gastos de los clientes si contratan Covid-19 durante su viaje. (Cortesía: Emirates)

Un estándar global podría aliviar la confusión de los viajeros. Hoy, con tantos requisitos, quedan preguntas. ¿Deberías hacerte pruebas de coronavirus, de ser así, cuándo y con qué frecuencia deberás hacerte la prueba durante los viajes?

¿Qué requiere la aerolínea, país u hotel? ¿Los casos de covid-19 recuperados conservan la inmunidad y, de ser así, por cuánto tiempo?

Para muchas preguntas, no hay respuestas. Incluso el desarrollo de una vacuna de coronavirus no necesariamente pondrá fin a las preguntas sobre los viajes, ya que se desconoce la duración de su efectividad.

Una lista en constante cambio de países, aeropuertos, aerolíneas, líneas de cruceros, spas y hoteles están implementando restricciones que requieren un resultado negativo para viajar.

En muchos países, los viajeros pueden acceder a las pruebas de coronavirus previas a sus viajes a través de su proveedor de atención médica a los pocos días del viaje, según la disponibilidad, el país o los requisitos de la aerolínea. Armados con resultados de prueba negativos, se supone que no pueden propagar la enfermedad, aunque, por supuesto, aún podrían contraer el virus inmediatamente después de salir del centro de pruebas.

En cuanto a quién paga por las pruebas, depende. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informó que las pruebas de coronavirus llegada cuestan a los viajeros hasta US$ 200 para algunos destinos europeos. Multiplica eso por una familia de cuatro y un viaje se vuelve cuestionable, además de la pregunta de si dichos costos están cubiertos o no por el seguro.

Pasaportes de «inmunidad» de coronavirus para viajes

Chile, Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos están jugando con la idea de los pasaportes de «inmunidad». Sería un documento físico o digital que certifica la inmunidad al covid-19 e identifica a quienes tienen anticuerpos que los hacen inmunes. Pero se desconoce la duración de la inmunidad de los pacientes recuperados. Científicos de Hong Kong confirmaron recientemente que un hombre se reinfectó, solo cuatro meses después de la recuperación.

Los funcionarios de salud pública, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), se resisten a los llamados pasaportes «libres de covid-19» o de inmunidad. La OMS cita lo poco que se sabe sobre el virus. Le preocupa que relajar los requisitos de las pruebas pueda provocar una mayor propagación de la enfermedad. También, que las personas autorizadas no usen máscaras, se laven las manos o se distancien de la sociedad.

Una innovación de «pasaporte» es la tarjeta de viaje internacional de covid-19 de la empresa israelí Pangea. Se trata de una tarjeta digital segura diseñada para permitir una identificación transfronteriza rápida, según el director ejecutivo Rafi Kaminer. Otros conceptos informarían si una persona recuperada es inmune o no.

«Nuestra tarjeta permite a las autoridades conocer el estado actual de covid-19 de todos los viajeros entrantes y salientes, si fueron evaluados, quién hizo la prueba, los resultados y si fueron evaluados para el viaje actual», le dijo a CNN Travel.

«Los viajeros deben presentar una solicitud a las autoridades médicas gubernamentales que implementan el sistema en línea que está integrado en las Autoridades de control de pasaportes, que pueden aprobar o denegar la entrada rápidamente según los datos de la tarjeta. Se actualiza automáticamente con la prueba o cuando se administra una vacuna».

Los «pasaportes de inmunidad» del nuevo coronavirus son una idea terrible que podría ser contraproducente, advierten los expertos

Guevara Manzo opinó sobre el pasaporte sanitario 1:02

Pruebas rápidas

Mientras tanto, los investigadores y las empresas de tecnología de Estados Unidos están a toda marcha para desarrollar pruebas rápidas que, según dicen, están bloqueadas por las aprobaciones gubernamentales.

Pocas de estas pruebas rápidas cumplen con los estrictos requisitos establecidos por la OMS para las pruebas «en el punto de atención» en agosto, informó Chemical and Engineering News, una revista de la American Chemical Society. Estos requisitos incluyen: resultados en 40 minutos; administración fuera de un entorno clínico con un 70% de precisión para una verdadera positividad y un 97% de precisión para una verdadera negatividad. Los costos no deben exceder los US$ 20.

Lo que debes saber sobre las pruebas de coronavirus: ¿cuántos tipos hay, cuáles son las más confiables y por qué algunas se demoran tanto?

¿Por qué existen dos tipos de pruebas para el coronavirus? 2:50

A medida que los científicos se esfuerzan por desarrollar pruebas rápidas, surge un nuevo debate sobre las pruebas que son más rápidas que la prueba de PCR estándar, si no tan precisas. Cuestionan la necesidad de tener precisión a ese nivel.

Michael Mina, profesor asistente y epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, sostiene que las pruebas de PCR son demasiado lentas, demasiado costosas y hacen poco para detener la propagación de la enfermedad porque no identifican cuándo una persona tiene covid.

Aboga por las pruebas de tiras de papel hechas por usted mismo que hacen exactamente eso. Al igual que las pruebas de embarazo caseras, pero que utilizan saliva, estas pruebas, ahora en desarrollo por un puñado de empresas, indican cuándo alguien es más contagioso. Podría ser tan bueno como una vacuna, dice Mina, quien habló durante una conferencia de prensa reciente para instar a aprobaciones más rápidas para la tecnología.

Aliviar los retrasos

«Diagnosticar a las personas no hace mucho para detener el brote», dice Mina. «La PCR utilizada como herramienta de diagnóstico no solo ofrece poco para romper las cadenas de transmisión, sino que en realidad nos está poniendo en el camino equivocado.

«Quiero pruebas que le digan a alguien que está transmitiendo en el momento en que está transmitiendo para que pueda actuar en consecuencia. Quiero que lo tomen todos los días o cada dos días. Si todos los que dan positivo en la prueba se quedan en casa, romperíamos la transmisión».

Gerald dice que al retrasar el despliegue de pruebas alternativas que podrían aliviar los retrasos en las pruebas, los funcionarios de salud pública podrían estar haciendo más daño que bien. El problema es que la aprobación del gobierno actual requiere una comparación con la prueba de PCR y las pruebas alternativas no son tan precisas. Las pruebas también deben aprobarse con las autoridades sanitarias internacionales.

«La idea es mantener el flujo de tráfico en movimiento», le dijo Gerald a CNN, describiendo la máquina que él y sus colegas están desarrollando para la inspección del aeropuerto, que dan resultados en tres segundos. «Clasifica a los pasajeros en pasa o no pasa y permite que la mayoría continúe en su camino. Si alguien está marcado, se le hace una prueba de PCR de cinco a 15 minutos».

Por ahora, las pruebas se consideran la forma de liberar a los viajeros para que deambulen por el planeta. Sin embargo, está claro que los viajeros deben proceder con precaución. El hecho es que las soluciones diseñadas para abrir viajes siguen siendo complicadas. Pero el rápido progreso que se está logrando significa que es solo una cuestión de tiempo.