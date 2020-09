¿Una tormenta tropical «zombi»? Sí, Paulette está de regreso porque es 2020

Noticias CNN

(CNN) –– Parece que el caos de una temporada de huracanes récord no es suficiente para 2020. Ahora tenemos tormentas tropicales «zombis» de qué preocuparnos, como Paulette.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. mencionó este término del que aún no habíamos oído hablar… a pesar de que es 2020. El término «tormentas tropicales zombis» apareció en un tuit de la agencia este martes.

Because 2020, we now have Zombie Tropical Storms. Welcome back to the land of the living, Tropical Storm #Paulette pic.twitter.com/98QNEaTr4S

— National Weather Service (@NWS) September 22, 2020

«Como es 2020 ahora tenemos tormentas tropicales zombis. Bienvenida de regreso al mundo de los vivos, tormenta tropical Paulette».

Paulette se formó a principios de septiembre. Hizo parte de los cinco ciclones tropicales activos en el Océano Atlántico. Esta fue la segunda vez en la historia que tantas tormentas existieron simultáneamente.

La trayectoria de Paulette

Como huracán categoría 1, Paulette tocó tierra en Bermudas. Luego, se fortaleció a categoría 2 sobre la isla el 14 de septiembre. Posteriormente, perdió velocidad y su estado de tormenta tropical, por lo que se degradó a un sistema postropical de baja presión.

El sistema, antes conocido como Paulette, quedó en reposo durante cinco días y medio. Es decir, hasta esta semana.

Entonces, Paulette recuperó fuerzas y volvió a convertirse en tormenta tropical el lunes, según el Centro Nacional de Huracanes. Paulette reapareció ese día a unos 482 kilómetros de la costa de las islas Azores.

Paulette ha regresado como una tormenta tropical «zombi».

Estas tormentas tropicales «zombis», como Paulette, son inusuales, pero han ocurrido antes, según el meteorólogo de CNN Brandon Miller.

«Las condiciones pueden volverse hostiles para que una tormenta tropical mantenga su intensidad. Pero, si no se disipa por completo, puede revivir días después cuando las condiciones se vuelven más favorables”, explicó Miller.

2020, un «buen candidato» para tormentas tropicales «zombis»

Y con el apocalipsis que ha sido 2020, este año es perfecto para estas espeluznantes tormentas.

«El 2020 es un buen candidato para experimentar una tormenta zombi porque las temperaturas del agua están por encima del promedio en la mayor parte del Océano Atlántico. Y, obviamente, estamos viendo un número récord de tormentas, lo que aumenta las posibilidades de que alguna pueda regenerarse», dijo Miller.

Paulette no es la primera tormenta que regresa de entre los muertos. La última vez que esto sucedió fue en 2004 con el huracán Iván.

Si te preguntas por qué no se cambió el nombre de la tormenta tropical a Gamma, se debe a los meteorólogos pudieron rastrear el vórtice de la tormenta.

Hemos tenido tantas tormentas tropicales este año que nos hemos quedado sin nombres. Por eso, empezamos a ponerles el nombre de las letras del alfabeto griego.

Brandon Miller y Judson Jones, los dos de CNN, contribuyeron a esta historia.