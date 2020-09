21 estados en EE.UU. informan aumento en casos de covid-19 mientras el jefe de los CDC dice que más del 90% de los estadounidenses siguen siendo susceptibles

Noticias CNN

(CNN) — Mientras casi la mitad de los estados de EE.UU. informan ahora un aumento en los casos de covid-19, un destacado funcionario de salud pública anunció que la mayoría de los estadounidenses siguen siendo susceptibles al virus.

En declaraciones a la Comisión de Salud del Senado esta semana, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., el Dr. Robert Redfield, dijo que los resultados preliminares de la primera ronda de un estudio de la agencia muestran que más del 90% de la población es susceptible.

Eso significa que más de 295 millones de estadounidenses aún podrían infectarse con el virus.

Redfield habló en la audiencia del Senado el miércoles junto con varias otras figuras políticas destacadas del coronavirus, incluido el Dr. Anthony Fauci, el zar de pruebas, el almirante Brett Giroir y el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

El grupo abogó por una respuesta a la pandemia basada en hechos y rechazó las preocupaciones de que el proceso de aprobación de la vacuna se vea obstaculizado por la interferencia política.

«Sentimos la urgencia del momento. Nos tomamos muy… muy en serio nuestra responsabilidad de proteger las vidas de los estadounidenses», dijo Hahn. «No nos demoraremos, pero no tomaremos atajos en nuestro proceso».

Horas más tarde, sin embargo, el presidente Trump pisoteó ese frente unido al afirmar que podría anular a la FDA si la agencia publicaba estándares más estrictos para la autorización de una vacuna.

Así está la situación del coronavirus en EE.UU.

Aproximadamente 6,9 ​​millones de personas en todo el país ya han contraído la enfermedad y más de 200.000 personas han muerto desde el inicio de la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos continúa liderando el mundo tanto en muertes como en infecciones y ahora los expertos advierten que la propagación del virus podría empeorar con las escuelas abiertas y la temporada de influenza en camino.

Al menos 21 estados, en su mayoría en el corazón y el medio oeste de EE. UU., han informado un aumento de nuevos casos de covid-19 en comparación con la semana anterior. A nivel nacional, EE.UU. tiene un promedio de más de 43.000 casos nuevos por día, aproximadamente el doble de lo que promediaba el país en junio, cuando las restricciones de bloqueo estaban disminuyendo.

Y el país ya no está experimentando el tipo de disminución en las muertes que estaba viendo a fines de agosto, según la experta en enfermedades infecciosas, la Dra. Jeanne Marrazzo.

Marrazzo dijo que no es insondable que otros 100.000 estadounidenses puedan morir antes de fin de año.

Investigadores del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington predicen que un total de más de 378.000 estadounidenses habrán muerto a causa de covid-19 para el 1 de enero.

«La conclusión es que no importa de qué lado del pasillo estés políticamente», dijo Marrazzo durante una sesión informativa de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América el miércoles. «Los números son los números. No se puede discutir con ellos. Y no van en la dirección correcta».

El 20% de los casos de covid-19 en EE.UU. en verano fueron en jóvenes

Las advertencias de los expertos han permanecido igual durante meses: usa una máscara, lávate las manos, distancia física y evita lugares concurridos.

Durante el verano, muchas de esas advertencias se dirigieron a grupos más jóvenes, después de que funcionarios de salud pública y líderes estatales dijeron que los jóvenes estaban ayudando a impulsar una oleada de nuevos casos.

Un nuevo informe de los CDC ahora muestra que las personas de 20 a 29 años representaron más del 20% de todos los casos confirmados de Covid-19 entre junio y agosto.

En junio, los estados del sur vieron un aumento en las pruebas positivas entre las personas de 20 a 39 años un poco más de ocho días antes de que se informaran aumentos entre las personas de 60 años o más, lo que sugiere que los adultos más jóvenes impulsaron la propagación del virus en la comunidad.

El CDC señaló que las personas más jóvenes tienen más probabilidades de trabajar en trabajos de primera línea que los dejan expuestos y es menos probable que sigan las pautas de distanciamiento físico. Y debido a que los grupos más jóvenes tienen más probabilidades de tener síntomas más leves o no mostrar ningún síntoma, podrían haber estado propagando el virus sin saberlo.

Eso es también lo que algunos expertos han advertido que podría suceder si los estudiantes regresan a casa desde los campus universitarios y, sin saberlo, traen el virus con ellos. Se han reportado más de 59.000 casos de covid-19 en colegios y universidades en los 50 estados.