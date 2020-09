El nuevo hombre más rico de China es un multimillonario del agua embotellada (y desbancó a Jack Ma de Alibaba)

Noticias CNN

(CNN Business) — Conoce al nuevo hombre más rico de China.

Zhong Shanshan, el fundador de la popular marca china de agua embotellada Nongfu Spring, superó al fundador de Alibaba, Jack Ma, y es ahora la persona más rica del país, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Zhong ya era la tercera persona más rica de China después de que su empresa se hiciera pública (listada en bolsa) a principios de este mes con una cotización de gran éxito en Hong Kong. Hasta el miércoles, su patrimonio neto estimado había alcanzado los US$ 58.700 millones, superando los US$ 56.700 millones de Ma, según cálculos de Bloomberg.

El nuevo estatus de Zhong también lo coloca por delante de Pony Ma, quien fundó Tencent. A diferencia de Jack Ma y Pony Ma, Zhong no es un emprendedor tecnológico. Fuera de su participación en Nongfu Spring, es el director de un fabricante de vacunas, Beijing Wantai Biological Pharmacy. Esa empresa se hizo pública en Shanghái este año, lo que también ayudó a impulsar la riqueza de Zhong.

«Normalmente, habría esperado que el número uno en China proviniera de [la tecnología]», dijo Rupert Hoogewerf, presidente de la firma de investigación patrimonial Hurun Report.

Zhong también es conocido por ser más discreto y solitario en comparación con otros líderes empresariales importantes, lo que le ha valido el sobrenombre de «lobo solitario».

«No se sabe que tenga muchos amigos emprendedores», dijo Hoogewerf, un observador de China desde hace mucho tiempo que vive en Shanghái. «Él simplemente sigue con sus propios asuntos».

Pero incluso antes de su último éxito, el historial de Zhong era impresionante.

«Zhong Shanshan es una de las pocas personas en China que no solo construyó un negocio de US$ 10.000 millones, sino dos negocios de US$ 10.000 millones», dijo Hoogewerf. «Es bastante notable».

Nueva generación de multimillonarios en China

El ascenso de Zhong subraya el rápido ritmo de creación de riqueza en China.

A principios de este año, China ya albergaba a la mayoría de los multimillonarios del mundo, con más que Estados Unidos e India juntos, según una lista de ricos globales compilada por el Informe Hurun.

Según los cálculos de Bloomberg, el patrimonio neto estimado de Zhong fue de 20.000 millones de dólares el mes pasado, lo que sugiere que ha triplicado su fortuna en solo unas semanas.

Se espera que continúe el boom.

En los últimos meses, se ha desarrollado un desfile de ofertas públicas iniciales (OPI) en todo el mundo, especialmente en China.

Hong Kong es el segundo lugar más popular del mundo para cotizar en el mercado de valores en lo que va de año, solo detrás del Nasdaq de Nueva York, de gran tecnología, según el proveedor de datos Refinitiv.

El Star Market de Shanghai, un consejo tecnológico al estilo Nasdaq lanzado el año pasado, también ha experimentado un gran aumento en la actividad últimamente. Las OPI y las cotizaciones secundarias han recaudado un total de US$ 21.600 millones en lo que va de año, según Refinitiv.

Y eso es incluso antes de la mega-OPI ampliamente esperada de Ant Group, el brazo de servicios financieros de Alibaba, que se espera sea uno de los listados más grandes de la historia. Ant se está preparando para llegar a los mercados de Shanghái y Hong Kong este año, lo que podría recaudar hasta US$ 30.000 millones.

El evento podría permitirle a Jack Ma recuperar su título como el hombre más rico del país.

Un informe publicado por Deloitte el miércoles dijo que «varios otros desarrollos están listos para sostener la tendencia predominante de listados en China continental y Hong Kong durante el resto de este año», incluida la aprobación de reglas de listado cruzado y un nuevo índice tecnológico en Hong Kong.

Eso probablemente generará aún más multimillonarios en China, predice Hoogewerf.

Hoogewerf estima que alrededor de 100 nuevos multimillonarios se crearán en China este año debido al boom de las OPI. Eso es «uno cada cuatro días. Dos a la semana», dijo.

