Jeanine Áñez releva a tres ministros de su gabinete en Bolivia

(CNN Español) –– La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, relevó a tres ministros de su gabinete, incluido a Óscar Ortiz al frente de Economía. Justamente, Ortiz habló poco antes sobre «diferencias profundas» con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Este lunes en la mañana, Ortiz ofreció una conferencia de prensa donde comentó sobre su alejamiento de funcionarios del gabinete de Áñez.

«Yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar, pero de todas maneras entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles», dijo Ortiz a los periodistas.

«Discrepancias» entre ministros de Bolivia por ELFEC

Ortiz aclaró que la devolución de las acciones de la nacionalizada Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Cochabamba, ahora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), fue una de las discrepancias con Murillo.

Según dijo, se pretendió presionar al Gabinete de Ministros para firmar el decreto, sin que haya un proceso previo de auditoría, vigencia de vida y revisión jurídica.

Ante las declaraciones de Ortiz, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reconoció que el tema de la ELFEC «ha generado muchísimos roces».

«Lamentablemente, hay gente que defiende a capa y espada sus regiones. Pero cuando nosotros defendemos a nuestras regiones se oponen», afirmó en conferencia de prensa en Cochabamba.

Las renuncias y los reemplazos

Poco después, a través de un comunicado, también se conoció la renuncia irrevocable de Óscar Mercado al cargo de ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Mercado ejerció el cargo desde diciembre de 2019.

A estas dos renuncias se sumó la de José Abe Martínez, como ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Él estuvo a cargo del ministerio desde julio del presente año.

Horas después, Áñez posesionó a nuevos funcionarios. Se trata de Branko Marinkovic, Gonzalo Quiroga y Álvaro Tejerina como ministros de Economía, de Planificación del Desarrollo y de Trabajo, respectivamente.