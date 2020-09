Las 5 cosas que debes saber este 28 de septiembre: Explosiva revelación sobre impuestos de Trump

Noticias CNN

Investigan otra masacre en México. Biden y Trump van a su primer debate antes de las elecciones. Alerta en Texas por la ameba comecerebros. La designación de Amy Coney Barrett podría ser un giro a la derecha en al Corte Suprema. Además: 5 conceptos erróneos y comunes sobre el coronavirus. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Trump y sus impuestos

Un informe de The New York Times publicado el domingo señala que Donald Trump no pagó impuestos sobre la renta en 10 de los últimos 15 años a partir de 2000 porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó. Conoce más detalles del reporte.

Masacre en discoteca de México

11 personas fueron encontradas muertas en un establecimiento nocturno conocido como “Cabaña del Toro”, ubicado en el municipio Jaral del Progreso, según la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que detalló además que las 4 mujeres y los 7 hombres tenían impactos por armas de fuego.

5 conceptos erróneos sobre el covid-19

Desde principios de 2020, cuando comenzamos a escuchar sobre un nuevo coronavirus, eventualmente denominado SARS-CoV-2, nuestra comprensión de cómo funciona ha evolucionado. Pero esa evolución ha sembrado confusión y, en algunos casos, desinformación deliberada. El Dr. Sanjay Gupta expone 5 conceptos erróneos –y muy comunes— sobre el coronavirus.

Biden y Trump a debate

Este martes 29 de septiembre en Cleveland, Ohio, tendrá lugar el primero de los tres debates presidenciales que sostendrán Joe Biden y Donald Trump antes de las elecciones de noviembre. Debido a la pandemia de covid-19, los candidados no se darán la mano antes de comenzar el debate. Conoce más detalles como este antes de este cara a cara que será moderado por Chris Wallace de Fox News.

Trump y Biden se alistan para primer debate presidencial 4:11

Amy Coney Barrett, ¿adversaria para los demócratas?

Al designar a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema, el presidente Donald Trump dio el primer paso para consolidar una mayoría conservadora de 6-3 en el tribunal superior, un giro que podría marcar el comienzo de cambios radicales en la atención médica, así como en el voto, el aborto y los derechos a las armas. Mira este análisis de Maeve Reston.

A la hora del café

Repartidor de pizza de 89 años recibe una jugosa propina

Derlin Newey recibió una entrega sorpresa de unos clientes “habituales” en su ruta: una propina de US$ 12.000.

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo durante meses en aislamiento

Conoce lo que medio año de aislamiento, confinamiento en casa y permanecer sedentario puede hacerle a tu cuerpo (y cómo encontrar soluciones).

Lo que aparece en el ‘feed’ de Facebook de algunos seguidores de Trump

CNN pidió a seguidores de Trump que enseñaran su ‘feed’ durante un mitin en Minnesota. El resultado está en este video.

Lo que aparece en el Facebook de seguidores de Trump 3:58

Conor McGregor dice que peleará con Manny Pacquiao

El excampeón del UFC aseguró por medio de sus redes sociales que su próxima pelea será en el Medio Oriente contra la leyanda del boxeo.

Manny Pacquiao, ¿próximo rival de Conor McGregor? 0:37

La cifra del día

8

Es el número de ciudades de Texas que fueron alertadas de una ameba ‘comecerebros’ que fue encontrada en el suministro de agua.

La cita del día

“Estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. Es un asunto de Estado y por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió”.

Lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un evento realizado en el Palacio Nacional cuando se cumplieron 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La selección del día

Esta batería portátil puede alimentar incluso una TV

Perfecta para situaciones de emergencia, o simplemente durante una acampada, incluye una toma de corriente convencional.

Y para terminar…

Las 5 películas más populares en la actualidad

En este RankingCNN te contaremos cuáles son las películas más populares en la actualidad que no te puedes perder, según IMDb.

Las 5 películas más populares en la actualidad 0:53