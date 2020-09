Tribunal Supremo de España confirma inhabilitación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra

Noticias CNN

(CNN Español) — El Tribunal Supremo de España falló este lunes a favor de ratificar la condena del Tribunal de Justicia de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 30.000 euros de multa por el delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público.

Según afirma un comunicado del alto tribunal, Torra desobedeció en marzo de 2019 de forma reiterada las órdenes de la Junta Electoral Central de retirar determinada simbología de edificios públicos dependientes de la Generalitat durante el proceso de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril de ese año.

Para la Junta, los símbolos relacionados con el movimiento independentista que se exhibían en edificios públicos bajo responsabilidad de la Generalitat vulneraban la neutralidad exigida a las administraciones públicas en esos procesos.

Durante el juicio en 2019, Torra reconoció que no obedeció la orden, al considerar que el órgano electoral no es jerárquicamente superior a él. Además, consideró que la Generalitat, como institución, no participaba en esos comicios.