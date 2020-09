Trump dijo en 2011 que los estadounidenses con bajos ingresos deberían tener que pagar impuestos para ‘ser parte del juego’ y que él pagaba ‘mucho’

Noticias CNN

(CNN) — Donald Trump dijo en una entrevista en 2011 que incluso los estadounidenses que no ganan mucho deberían tener que pagar algo en impuestos para ser «parte del juego».

Trump hizo los comentarios en una entrevista de radio con el presentador conservador Sean Hannity. En la entrevista, revisada por KFile de CNN, los dos discutieron las críticas de los manifestantes de Occupy Wall Street de que los ricos evaden impuestos.

«Ahora todo el mundo sigue diciendo en Occupy Wall Street (que) el 1% –del que estoy seguro de que eres parte– no paga impuestos», dijo Hannity. «¿No pagas ningún impuesto? No lo sabía», agregó.

«No, yo pago impuestos», respondió Trump. «Pago muchos impuestos. Acabo de firmar un gran cheque recientemente por un montón de impuestos. Pagué literalmente, pagué muchos impuestos y ya sabes, mira, no me importa. Estoy orgulloso de pagarlos. Si lo debo, lo pago», agregó.

Las revelaciones de The New York Times

Los comentarios resurgen después de que se revelara que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los 15 años a partir del 2000 porque informó haber perdido significativamente más de lo que ganó, según un informe explosivo publicado el domingo por The New York Times.

Según The Times, «registros confidenciales muestran que a partir de 2010 (Trump) reclamó, y recibió, un reembolso del impuesto sobre la renta por un total de US$ 72,9 millones. Esto es todo el impuesto federal sobre la renta que había pagado de 2005 a 2008, más los intereses».

«La legitimidad de ese reembolso está en el centro de la batalla de auditoría que ha estado librando durante mucho tiempo, fuera de la vista del público, con el Servicio de Impuestos Internos​ (IRS, por sus siglas en inglés)», agrega el periódico.

En años posteriores, informa el Times, Trump emitiría un pago al IRS en exceso de un millón de dólares en el momento en que presentó una extensión en abril, solo para recuperar ese dinero del IRS más adelante en el mismo año cuando presentó una extensión. El Times informa que a Trump se le permitió usar ese cheque inicial para pagar impuestos en el futuro.

Tanto en el año en que ganó la presidencia como en su primer año en la Casa Blanca, Trump pagó solo US$ 750 en impuestos federales sobre la renta, informó el Times.

Trump agregó en la entrevista de radio de Hannity en 2011: «Lo asombroso es que la mitad del país no paga nada. Cero. E incluso si no ganas mucho, deberías tener que pagar algo. Solo algo para ser parte del juego. La mitad del país no está pagando nada».

Trump en 2011: Gano mucho dinero y pago muchos impuestos

En su libro de 2011 «Time to Get Dough», Trump habló del tema. Allí mencionó que «la mitad de Estados Unidos» no paga el impuesto sobre la renta federal como un peligro del aumento del gasto federal.

«La mitad de Estados Unidos ni siquiera paga un centavo en impuestos federales sobre la renta», escribió Trump. «Eso puede sorprenderte, pero es cierto. Esa es una de las razones por las que el aumento del gasto federal es tan peligroso: la mitad del país se encoge de hombros y dice: ‘¿A quién le importa? No es mi dinero lo que están gastando’. Entonces, la idea de que la clase baja está soportando la carga fiscal es absurda, porque la mitad inferior de los estadounidenses no paga ningún impuesto federal sobre la renta», agregó.

«No necesito una nota de agradecimiento de nadie», continuó. «Gano mucho dinero y pago muchos impuestos», afirmó.

En un correo electrónico, el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere no abordó estos comentarios. No obstante, señaló el hecho de que Trump dona su salario presidencial a una organización benéfica cada trimestre. Lo dijo como evidencia de que el mandatario está «comprometido con retribuir al pueblo estadounidense».

Trump negó el informe

Trump dice que no ha evadido impuestos 5:27

Trump negó la historia de The New York Times en una sesión informativa en la Casa Blanca el domingo y afirmó que paga «mucho» en impuestos federales sobre la renta. «Pago mucho, y pago mucho en impuestos sobre la renta estatales», dijo.

Trump ha afirmado en el pasado que sus declaraciones de impuestos mostrarían que pagó cientos de millones de dólares en impuestos. Lo dijo incluso en un debate presidencial en 2016.

«Pago cientos de millones de dólares en impuestos», dijo en 2016. «Tan pronto como termine mi auditoría de rutina, daré a conocer mis declaraciones. Estaré muy orgulloso de hacerlo. En realidad, son bastante buenos», agregó.