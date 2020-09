7 frases de Quino: «Lo que me pasa a mí es que no entiendo cómo dibujé todo eso»

Noticias CNN

(CNN Español) — El caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, «Quino», murió a los 88 años, según confirmó su editor.

Quino era notablemente introvertido, pero a través de los años habló con los medios sobre su trabajo, sobre Mafalda, sobre envejecer y hasta de política.

1. «.. no entiendo cómo dibujé todo eso»

Hablando sobre sus personajes más famosos, el caricaturista dijo alguna vez que sentía como si lo hubiera dibujado alguien más:

«Porque lo que me pasa a mí tampoco es que no entiendo cómo dibujé todo eso, es como si lo hubiese dibujado otro… sí, sí, sí ¿como se me ocurrían esas cosas, de dónde las sacaba? No se, no se. Curioso eso…»

2. ¿Por qué se convirtió en caricaturista? La historia del tío Joaquín

«Mis padres llamaron a mi tío Joaquín para que nos entretuviera a mis hermanos y a mí, porque ellos iban al cine y bueno esa noche el tío Joaquín, no había televisión en esa época para entretenernos, sacó lápiz y papel y se puso a dibujar y a mí se me abrió un mundo que nunca había soñado, de un lapicito sale lo que se te dé la gana».

3. Su cariño hacia Mafalda y otros personajes

«Yo le tengo mucho cariño a Mafalda por todo lo que me ha dado, la alegría que me ha dado, el reconocimiento de la gente, todo, pero a los demás personajes míos aunque aparecían nada más que un día, una semana nada más, les tengo el mismo cariño».

4. Su profesión

En una entrevista con CNN en Español en 2012, Quino se definió como «un periodista que dibuja».

5. Sobre Barack Obama y Hugo Chávez

Sobre la política, Quino dijo en 2012 que «hoy no se sabe donde está la izquierda, yo creo que izquierda ya casi no queda».

«Entre Hugo Chávez y Barack Obama me quedo con Barack Obama, con algunas ideas de Chávez», añadió.

6. ¿Quién era el personaje favorito de Quino?

Quino confesó en una ocasión que su personaje favorito es Libertad, quien aparecía al final de la historieta. «Libertad ofrecía muchas más posibilidades».

7. Sobre envejecer

El dibujante argentino, quien en 2009 anunció su retiro de las tiras, aseguró que aunque las historias le siguen llegando a la mente, las «limitaciones físicas», como las operaciones a las que se sometió en el ojo, no le permitieron seguir trabajando con lo que más le gusta.

«Por lo único que la edad no te resulta una porquería es porque vas entendiendo mejor la música que escuchas desde toda la vida (…) Le vas descubriendo cosas que antes no se las descubrías», dijo a El Clarín.