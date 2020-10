Luis Alberto Moreno: Por lo menos US$20.000 millones deberá prestar el BID por el covid-19 de forma permanente

Noticias CNN

(CNN Español) — La coyuntura del covid-19 obligará al Banco Interamericano de Desarrollo a tener la capacidad de prestar por lo menos US$20.000 millones de forma permanente, estimó Luis Alberto Moreno, quien presidió durante 15 años a esta institución con sede en Washington. El BID se convirtió en la mayor fuente de financiamiento y asistencia técnica de proyectos económicos, sociales e institucionales en América Latina y el Caribe. A partir de octubre, el BID escribe un nuevo capítulo en su historia, al ser dirigido por primera vez por un ciudadano no latinoamericano.

En el ocaso de su presidencia, Moreno describió los desafíos que enfrenta la región. “Si bien es cierto que estamos tratando de aplanar esa curva de contagios que nos ha costado tanto, no menos cierto es que la curva del aumento de deuda -sea de gobierno, de familias o empresas-, está disparada, al igual que el aumento de la pobreza y del desempleo, con muchísimo desempleo femenino y que será difícil recuperar en muchos sectores”, describió.

Advirtió que si los gobiernos latinoamericanos no toman en cuenta las realidades profundas de inequidad y pobreza que desnudó la pandemia en nuestras sociedades, tendremos enormes problemas en el futuro. Subrayó que se requerirá decisiones de política pública muy importantes.

Al referirse a la colaboración entre gobierno y sector privado en la región, y en momentos que algunos gobiernos pintan a las empresas como un problema más que una solución, Moreno subrayó que no se puede seguir pensando en esos divorcios entre áreas de nuestra sociedad. Ante la enormidad de los retos, apunta, ambos deben trabajar del mismo lado.

Alertó que pese a que la región “dejó pasar el tren” de la revolución industrial, no se puede dejar pasar el de la revolución digital, ya que actualmente hay millones de latinoamericanos que se han quedado fuera, en particular porque estar conectados puede representar entre un 10 y un 15% del ingreso de las familias. Pero también, “entender que vamos hacia una economía que va a ser muy distinta, que ofrece oportunidades. Una de esas oportunidades, creo firmemente, será toda la relocalización de la producción mundial. Creo que hoy América Latina tiene una oportunidad para que no sea simplemente hecho en América, sino hecho en las Américas”, dijo.

Moreno también alertó que la región no puede volver a cometer errores como los del pasado, cuando llegó el “super ciclo” de materias primas que trajo bonanza: “Durante esos años de buena economía, de buen viento a favor, no fuimos capaces de manejar esa abundancia y, por el contrario, nos montamos en una cantidad de gastos que después fue muy difícil regresar y cuando ya vino la caída, cinco años tuvimos uno de los peores crecimientos que hemos tenido en décadas”.

Igualmente, para resolver el desafío de la pandemia, sugiere mirar los casos de países en Asia que pudieron sortearla con éxito para aprender de ellos. Países, dice, que además dedican el “80 por ciento de su tiempo a pensar en el futuro”.

“En América Latina tenemos la capacidad enorme de discutir el pasado. Si uno dedica tanto tiempo a discutir el pasado, lo único que consigue es quedarse en el pasado y no se tiene la capacidad de avanzar hacia el futuro”, reflexiona.

Durante los próximos cinco años el BID, creado en 1959 y con 48 países miembros (entre ellos 26 gobiernos regionales que incluyen a Canadá y Estados Unidos), será encabezado por el abogado cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone, quien pasó de representar a Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional a convertirse en responsable de los temas del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y asesor del presidente Donald Trump, quien después lo designó a este cargo. El relevo ocurre en momentos que -se anticipa-, muchos gobiernos de la región buscarán apoyo de instituciones multilaterales como ésta.

El BID informó que este 2020, el Grupo BID aprobará un monto récord de recursos por US$21.000 millones en financiamiento y desembolsará unos US$19.000 millones, un 83% más de lo que desembolsó durante la crisis financiera de 2008-2009, al tiempo que apoyó a países miembros con la compra de equipo médico y sanitario durante los primeros tres meses de la pandemia.

