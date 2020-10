Agente testificó que la policía tocó la puerta ‘6 o 7’ veces antes de que Breonna Taylor fuera baleada

Noticias CNN

(CNN) — Los agentes involucrados en la fallida redada en la que murió Breonna Taylor se anunciaron como policías varias veces antes de entrar a la fuerza en su apartamento, según las grabaciones del testimonio del jurado investigador publicadas este viernes.

La inusual divulgación ordenada por la Corte proporciona lo que el fiscal estatal Daniel Cameron llamó «una imagen completa de los eventos» que rodearon su muerte.

«Golpeé la puerta, no hubo respuesta. Golpeé de nuevo, no hubo respuesta. En ese momento comenzamos a anunciarnos», dijo uno de los agentes, el sargento Jonathan Mattingly, en una entrevista de marzo que se reprodujo ante el jurado investigador. Dijo que los agentes golpearon la puerta principal «seis o siete» veces antes de irrumpir en el apartamento, donde Taylor estaba con su novio.

«Nos anunciamos el primer par de veces porque nuestra intención no era golpear la puerta. Nuestra intención era darle suficiente tiempo para llegar a la puerta», dijo Mattingly en una entrevista.

Cameron ha dicho que los agentes estaban justificados al abrir fuego después de que el novio de Taylor hizo el primer disparo, hiriendo a Mattingly. El novio y su abogado han dicho que no sabía que los intrusos eran policías.

Mattingly señaló que los agentes creían que Taylor estaba «probablemente sola allí». Al no obtener respuesta, derribaron la puerta y anunciaron: «Policía, orden de registro. Policía, orden de registro».

Mattingly indicó que vio a un hombre y una mujer adentro, a unos seis metros de distancia. El hombre estaba «en una posición estirada con la mano en un arma, y ​​tan pronto como despejo (la puerta), dispara un arma», dijo el sargento.

«Tan pronto como dio el disparo, pude sentir el calor en mi pierna, así que respondí al fuego».

El fiscal estatal dice que al jurado investigador se le presentó un ‘caso completo’

Cameron, quien ha sido criticado por su papel como fiscal especial en el caso, cumplió con una orden judicial de publicar material este viernes. Le habían dado dos días para redactar la información personal de las grabaciones antes de la divulgación inusual de procedimientos que generalmente se mantienen en secreto.

«Estoy seguro de que una vez que el público escuche las grabaciones, verá que nuestro equipo presentó un caso completo al jurado investigador del condado Jefferson», dijo Cameron en un comunicado este viernes.

«Nuestra presentación siguió los hechos y las pruebas, y el jurado investigador recibió una imagen completa de los eventos que rodearon la muerte de la Sra. Taylor el 13 de marzo», agregó. «Si bien es inusual que un tribunal requiera la divulgación de las grabaciones de los procedimientos del jurado investigador, cumplimos con la orden, en lugar de impugnarla, para que se pueda escuchar la verdad completa».

MIRA: Vice News publica un video de cámara corporal que mostraría los momentos después de que policías allanaron el apartamento de Breonna Taylor

Cameron dijo que entregó las aproximadamente 15 horas de audio a la jueza del Tribunal de Circuito de Jefferson Ann Bailey Smith. Las sesiones del jurado investigador se llevaron a cabo del 21 al 23 de septiembre. Al principio del día, la oficina de Cameron había dicho que había enviado 20 horas de audio, pero luego aclaró la cantidad de tiempo.

Se redactaron aproximadamente tres minutos y 50 segundos de audio que incluían números de seguridad social, direcciones, números de teléfono y nombres de menores, explicó Cameron. El tribunal también recibió una copia sin redactar y sellada.

«Las grabaciones de audio contienen la presentación completa de la evidencia», según la declaración de Cameron. «Como es habitual en la grabación de los procedimientos del jurado investigador, las deliberaciones de los miembros del jurado y las recomendaciones y declaraciones del fiscal no se registraron, ya que no son pruebas».

La jueza de la corte estatal le había dado hasta el mediodía del viernes para publicar las grabaciones, que podrían responder a numerosas preguntas que han surgido después de que un jurado investigador decidiera no acusar a ningún agente por la muerte de Taylor.

Taylor, una paramédico de 26 años y aspirante a enfermera, recibió un disparo mortal en su apartamento de Louisville en marzo por agentes que ejecutaban una orden judicial por drogas. Su muerte provocó meses de disturbios en Louisville y más allá, mientras un ajuste de cuentas con la injusticia racial se extendía por todo el país.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo el jueves que Cameron proporcionó «declaraciones contradictorias entre el anuncio de la decisión del jurado investigador y las entrevistas que se han realizado» sobre la evidencia presentada al panel.

Cameron ha defendido su papel como fiscal especial, diciendo que el jurado investigador podría haber considerado otros cargos contra los agentes por sí solo.

Kevin Glogower, un abogado que representa a un jurado investigador anónimo que sugirió que Cameron tergiversó públicamente el caso, dijo que la admisión del fiscal estatal de que las recomendaciones y declaraciones de los fiscales no fueron registradas es importante.

«Creemos que la verdad completa incluye no solo sus recomendaciones, sino también las pruebas que no se presentaron, las preguntas del jurado investigador que quedaron sin respuesta y los cargos que los miembros del jurado tuvieron la opción de considerar», dijo en un comunicado. «Algunas de esas respuestas pueden ser más evidentes después de escuchar, pero muchas permanecerán sin resolver».

Ningún agente acusado de cargos relacionados con la muerte de Taylor

El jurado investigador no acusó formalmente a ninguno de los tres agentes involucrados en la fallida redada de narcóticos por cargos relacionados con su muerte. Un agente enfrenta cargos por disparar contra un apartamento ocupado adyacente.

La muerte de Taylor desató la indignación en todo el país y los llamados para arrestar a los agentes. Su historia ganó mayor atención durante las manifestaciones a nivel nacional que siguieron a la muerte de George Floyd a fines de mayo a manos de la policía de Minneapolis. Los manifestantes volvieron a tomar las calles después de que nadie fuera acusado de su muerte.

El audio del jurado investigador se publicó como parte del caso contra el expolicía Brett Hankison, quien fue acusado de tres cargos de poner a alguien en peligro con agravantes por presuntamente disparar a ciegas en el apartamento de Taylor. Él se ha declarado no culpable.

Otros dos agentes —Myles Cosgrove y Jonathan Mattingly— no fueron acusados ​​en relación con la muerte a tiros del 13 de marzo.

Cameron dijo que Cosgrove dio el tiro fatal, que estaba justificado porque el novio de Taylor disparó a los agentes primero.

MÁS: Policía que disparó a Breonna Taylor recauda dinero para retirarse

«La decisión del jurado investigador de no acusar al sargento Mattingly o al detective Cosgrove muestra que el sistema funcionó y que los grandes jurados reconocieron y respetaron los hechos del caso», dijo el abogado de Mattingly, Kent J. Wicker, en un comunicado la semana pasada. «La muerte de Breonna Taylor es una tragedia. Pero estos agentes no actuaron de forma imprudente o poco profesional. Hicieron su deber, cumplieron sus funciones como agentes del orden y, sobre todo, no violaron la ley».

El jurado investigador solicitó esta semana en la Corte que todas las grabaciones, transcripciones e informes del panel relacionados con el caso de tiroteo involucrado por la policía sean entregados al público.

Glogower acusó a Cameron de «control de daños» y señaló que es importante que el público sepa qué opciones de acusación se presentaron el jurado investigador y si se recomendaron cargos en relación con el asesinato de Taylor.

El fiscal estatal, la primera persona negra en ocupar el cargo y una estrella republicana en ascenso, inicialmente se negó a publicar transcripciones o grabaciones del jurado investigador a pesar de los crecientes llamados públicos para hacerlo por parte del alcalde de Louisville, el gobernador de Kentucky y los abogados de la familia de Taylor.

La ciudad de Louisville anunció el 15 de septiembre un acuerdo de US$ 12 millones de la demanda por homicidio culposo de la familia. La ciudad también acordó promulgar reformas policiales que incluyen el uso de trabajadores sociales para brindar apoyo en ciertas carreras policiales y exigir a los comandantes que revisen y aprueben las órdenes de registro antes de buscar la aprobación judicial.

Mark Morales de CNN contribuyó a este informe.