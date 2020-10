Grabaciones secretas muestran la frustración de Melania Trump ante las críticas por la política de separación de familias inmigrantes

Noticias CNN

(CNN) — La primera dama de EE.UU. Melania Trump fue grabada en secreto en el verano de 2018 expresando su frustración por ser criticada por la política de su esposo de separar a las familias que cruzaron ilegalmente la frontera sur y, al mismo tiempo, tener que realizar deberes tradicionales de primera dama, como prepararse para la Navidad.

«Dicen que soy cómplice. Soy igual a él, lo apoyo. No digo lo suficiente, no hago lo suficiente donde estoy», dijo en un audio grabado en secreto por Stephanie Winston Wolkoff, una ex amiga y ex asesora principal de la primera dama.

Las cintas fueron reproducidas exclusivamente en «Anderson Cooper 360» de CNN el jueves por la noche y fueron grabadas por Wolkoff después de que ella dejó la Casa Blanca.

«Estoy trabajando… mi c*** en las cosas navideñas, ya sabes, ¿a quién le importa un carajo las cosas y las decoraciones navideñas? Pero tengo que hacerlo, ¿verdad?».

Ella continuó: «Está bien, y luego lo hago y digo que estoy trabajando en Navidad y planeando la Navidad y me dijeron, ‘Oh, ¿qué hay de los niños que fueron separados?’ Dame un jodido descanso. ¿Dónde estaban diciendo algo cuando Obama hizo eso? No puedo ir, estaba tratando de que el niño se reuniera con la madre. No tuve la oportunidad, hay que pasar el proceso y a través de la ley».

La política a la que se refería Melania Trump era diferente a la de su esposo, el presidente Donald Trump. Bajo el expresidente Barack Obama, los niños fueron separados de sus padres solo cuando las autoridades tenían preocupaciones por su bienestar o no podían confirmar que el adulto era en realidad su tutor legal, pero no como una política general como se hizo bajo Trump, hasta que un juez obligó a la administración a detenerse.

Melania Trump critica a la ex asesora por las grabaciones

En un comunicado, la jefa de personal de Melania Trump, Stephanie Grisham, criticó a Wolkoff por publicar la grabación.

«Grabar en secreto a la primera dama y romper intencionalmente un acuerdo de no divulgación para publicar un libro lascivo es un claro intento de relevancia. El momento de esto sigue siendo sospechoso, al igual que este ejercicio interminable de autocompasión y narcisismo», dijo en una declaración.

En otra grabación, Melania Trump enfatiza la reacción de los niños migrantes traídos «por coyotes» como evidencia de la calidad de los centros de detención y «la forma en que los atienden».

«Los niños dicen: ‘¿Tendré mi propia cama? ¿Dormiré en la cama? ¿Tendré un armario para mi ropa?’ Es muy triste escucharlo, pero no tenían eso en sus propios países, duermen en el suelo», dice Melania Trump en la cinta. «Allí los cuidan muy bien. Pero ya sabes, sí, no están con sus padres, es triste. Pero cuando vienen aquí solos o con coyotes o ilegalmente, ya sabes, tienes que hacer algo».

La primera dama también puso en duda la autenticidad de las versiones de algunos inmigrantes sobre la huida del peligro en sus países de origen.

«A muchas mamás y niños se les enseña cómo hacerlo. Se acercan y dicen: ‘Oh, nos matará un pandillero, seremos, ya sabes, es muy peligroso’», dijo Melania Trump, imitando una voz dramática. «Así que se les permite quedarse aquí».

«No es cierto que lo harían, ya sabes a qué me refiero», dijo Melania Trump, y agregó que «no son profesionales, pero otras personas les enseñan lo que deben decir para que vengan y para que sepan que se vayan y se queden aquí». Porque fácilmente podrían quedarse en México, pero no quieren quedarse en México porque México no los cuida igual que Estados Unidos».