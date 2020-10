La histórica temporada de huracanes aún no ha terminado: es probable una tormenta con nombre, la número 24, en los próximos días

Noticias CNN

(CNN) — La temporada de huracanes del Atlántico ha agotado el alfabeto inglés y ahora está trabajando en el alfabeto griego.

Es probable que un sistema que se mueve hacia el norte hacia la península de Yucatán y al oeste de Cuba se convierta en la tormenta con nombre número 24 de la temporada.

El sistema no es muy fuerte ahora. Pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) le ha dado un 70% de posibilidades de convertirse en una tormenta con nombre en los próximos cinco días.

Si el sistema recibe un nombre, se convertirá en Tormenta tropical Gamma, la tercera letra del alfabeto griego. El NHC ha recurrido al uso del alfabeto griego por segunda vez en la historia registrada porque esta temporada se ha utilizado la lista original de 21 nombres.

La temporada de huracanes en el Atlántico ya ha sido muy activa, pero aún no ha terminado. Técnicamente, la temporada no termina hasta el 30 de noviembre, pero algunos años las tormentas han continuado mucho después.

En última instancia, no se espera que la última perturbación se convierta en un gran huracán. Pero ciertamente vale la pena observarlo, especialmente si se mueve hacia el Golfo de México y se fortalece.

Tendrá algo de aire seco y cizalladura del viento con los que lidiar en el Golfo. Pero otros sistemas han podido superar esos mismos inhibidores siempre que las aguas del Golfo permanezcan muy cálidas.

Las temperaturas de la superficie del mar están por encima de lo normal en este momento en el sur del Golfo de México y el oeste del Mar Caribe.

Las tormentas de octubre no son raras

Durante una temporada promedio, vemos aproximadamente dos tormentas con nombre en octubre y una en noviembre. Lo que significa que si esta fuera una temporada de huracanes «normal», probablemente aún tendríamos algunas tormentas más posibles hasta finales de noviembre.

Pero este año no es una temporada «normal». Se prevé desde hace meses que sea muy activa.

«Si estás observando otras tormentas notables de octubre que han impactado la costa del Golfo en los últimos años, no busques más que el huracán Michael que se formó en la misma área de preocupación que estamos observando hoy», dice Michael Guy, meteorólogo de CNN.

El huracán Michael se formó al sureste de la península de Yucatán el 1 de octubre de 2018, se fortaleció en una tormenta con nombre el 7 de octubre y luego tocó tierra como un huracán de categoría 5 cerca de Mexico Beach, Florida, solo tres días después.

October is the 3rd most active month of the Atlantic #hurricane season, behind September and August, respectively. About 20% of all named storms and hurricanes on average, form during October. pic.twitter.com/5YbXIqN2eV

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 1, 2020

En lo que va de temporada, hemos visto 23 tormentas con nombre. El promedio para una temporada completa es 12.

En agosto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) actualizó el pronóstico de la temporada de huracanes. Estimó de 19 a 25 tormentas con nombre. Antes de esto, la agencia nunca había pronosticado hasta 25 tormentas en una temporada.

Todas las tormentas con nombre en lo que va de temporada, excepto tres (Arthur, Bertha y Dolly), establecieron su propio récord personal de tormenta con nombre más temprana en la historia registrada.