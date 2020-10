Lo que sabemos sobre la recuperación del covid-19 y sus efectos a largo plazo

Noticias CNN

(CNN) — Más de 35 millones de personas en todo el mundo han dado positivo por el nuevo coronavirus que causa el covid-19, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Incluso si esa cifra es un recuento enormemente insuficiente de las personas que han tenido la enfermedad –como dicen la Organización Mundial de la Salud y otros expertos– significa que decenas de millones de personas han tenido la enfermedad y luego han podido salir del aislamiento.

Algunas personas recuperan su salud normal en unas semanas. Pero en el caso de otros, los problemas persisten durante meses o causan daños que podrían conducir a diferentes problemas de salud en el futuro.

Esto es lo que sabemos ahora sobre la recuperación del covid-19:

Varía según la persona

Muchas personas que contraen el nuevo coronavirus tendrán síntomas, pero se estima que el 40% de las personas que se contagian del virus son o fueron asintomáticas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Propagarán el virus, pero es posible que nunca sepan que lo tenían.

Para aquellos que presentan síntomas, la gravedad y la duración pueden variar, especialmente según el grupo de edad. Cerca del 65% de las personas regresa a su estado de salud habitual entre cinco y 12 días después de una prueba positiva, de acuerdo a los CDC.

Depende de tus problemas de salud subyacentes

Tener una condición crónica como obesidad puede afectar la recuperación de la salud de un paciente. Y cuantos más problemas de salud subyacentes padezca una persona, mayor es la tasa de quienes informan que todavía presentan síntomas dos o tres semanas después de una prueba positiva, dicen los CDC.

En personas con tres o más condiciones crónicas, el 57% continuaba sintiéndose mal después de 14 a 21 días, según el estudio de los CDC.

Algunos síntomas pueden persistir

A las personas que padecen covid-19 leve o moderado se les dice que se aíslen y pueden terminar su aislamiento aproximadamente 10 días después de que aparezcan los primeros síntomas si han pasado 24 horas desde la última vez que tuvieron fiebre (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre), dicen los CDC.

Pero algunos síntomas pueden persistir más allá de esa ventana de 10 días.

«La pérdida del gusto y el olfato puede persistir durante semanas o meses después de la recuperación y no necesitas retrasar el final del aislamiento», agrega la agencia.

La fatiga, la tos y los dolores de cabeza son otros síntomas que a menudo pueden ser difíciles de terminar.

El virus puede provocar otros daños

La Clínica Mayo dice que aunque el covid-19 es una enfermedad respiratoria, puede dañar otros órganos además de los pulmones, donde el tejido cicatricial después de la neumonía por covid-19 puede afectar la respiración de una persona.

También pueden quedar daños duraderos en el corazón.

«Esto puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca u otras complicaciones cardíacas en el futuro», dice la Clínica Mayo en su sitio web.

El covid-19 también puede causar accidentes cerebrovasculares o convulsiones, dice el sitio web.

Otra preocupación es el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico del cuerpo ataca al sistema nervioso.

Los pacientes, en el transcurso de varias semanas, experimentan hormigueo en las piernas, luego debilidad en las piernas y los brazos y, en algunos casos, incluso pierden la capacidad de usar los músculos. En general, a los pacientes les puede llevar de semanas a años recuperarse, dicen los médicos.

Según la Clínica Mayo, el covid-19 también «puede hacer que las células sanguíneas sean más propensas a agruparse y formar coágulos».

«Si bien los coágulos grandes pueden causar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, se cree que gran parte del daño cardíaco causado por el covid-19 proviene de coágulos muy pequeños que bloquean los vasos sanguíneos diminutos (capilares) en el músculo cardíaco», dice la Clínica Mayo.

Los pulmones, piernas, hígado y riñones también pueden verse afectados por coágulos de sangre, dice la Clínica Mayo.

Puede haber algunos problemas a largo plazo

Algunas personas que contraen covid-19 tendrán problemas durante meses. El 35% de los pacientes encuestados por los CDC dijo que aún no había recuperado su buena salud habitual, incluso dos o tres semanas después de dar positivo por la enfermedad.

Estos pacientes de larga duración (los long haulers) podrían tener dañados sus vasos sanguíneos, según un médico que investiga los efectos a largo plazo.

«Creemos que este daño a largo plazo puede deberse en parte al daño vascular, una especie de huella que deja el virus incluso cuando ya se ha ido del cuerpo», dijo el Dr. William Li a CNN.

Shelby Hedgecock, una exentrenadora personal, tiene problemas que persisten desde abril, cuando dio positivo. Aunque resultó negativa en mayo, le dijo a CNN en septiembre que todavía tiene problemas neurológicos, cognitivos, dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida del olfato y dolores corporales que la mantienen en cama durante días.

La experiencia de Hedgecock no es única, dijo Li. Su equipo busca conectar los síntomas con datos que apuntan a que el virus no solo afecta los pulmones, sino también los vasos sanguíneos que conectan todo el cuerpo, dijo el médico.

Muchos de los que están hospitalizados podrían convertirse en pacientes de larga duración, sugiere un estudio

Aproximadamente tres cuartas partes de las personas hospitalizadas podrían convertirse en long haulers, según un documento subido al servidor de preimpresión medRxiv el 14 de agosto, sin haber sido examinado por expertos externos o aceptado para su publicación.

Investigadores de la Unidad Respiratoria Académica de la fundación North Bristol NHS Trust en el Reino Unido analizaron 110 pacientes con covid-19 cuyas enfermedades requirieron estadías en el hospital durante una media de cinco días, entre el 30 de marzo y el 3 de junio.

12 semanas después de que los pacientes fueron dados de alta en el hospital, 74% de ellos reportó síntomas, que incluían dificultad para respirar y fatiga excesiva.

Sin embargo, a pesar de estos síntomas, 104 de los 110 pacientes en el estudio tuvieron resultados de análisis de sangre básicos normales. Solo el 12% tuvo una radiografía de tórax anormal y el 10% mostró una función pulmonar restrictiva a través de las pruebas de espirometría.

El hecho de que no hayas sido hospitalizado no significa que no tendrás problemas a largo plazo

El Dr. Anthony Fauci dijo en agosto que los exámenes de seguimiento de jóvenes que ya no tenían síntomas revelaron problemas a largo plazo.

«En las personas que son jóvenes y por lo demás sanas, que no requieren hospitalización pero que sí se enferman y presentan síntomas suficientes como para permanecer en cama durante una semana o dos o tres y luego mejoran, eliminan el virus, (pero) tienen síntomas residuales durante semanas y, a veces, meses», dijo durante una sesión informativa de la Sociedad Estadounidense de Microbiología.

«Estas son personas que supuestamente se recuperaron del covid-19», dijo Fauci.

Fauci explicó que muchos de ellos mostraban evidencia de anomalías cardiovasculares, miocarditis o cardiomiopatías emergentes.

Todavía estamos aprendiendo sobre el proceso de recuperación

El SARS-CoV-2 ha estado presente menos de un año, por lo que se aprenderá más al respecto. Los investigadores están estudiando pacientes que han tenido covid-19 y otros que han tenido virus similares.

Jen Christensen, Jamie Gumbrecht, Saba Hamedy, Madeline Holcombe, Ryan Prior y Amanda Watts, todos de CNN, contribuyeron a este informe.