Marte está más cerca de la Tierra en octubre de lo que estará durante otros 15 años

(CNN) — Si viste una estrella roja ardiente cerca de la Luna llena durante el fin de semana, en realidad era Marte brillando con su luz roja en el cielo nocturno.

El planeta será visible de noche durante todo octubre, elevándose más alto en el cielo alrededor de la medianoche. Brillará en el este cada noche y en el oeste antes del amanecer.

Pero Marte no siempre aparece así. Entonces, ¿por qué está brillando tan intensamente?

El planeta rojo hace su aproximación más cercana a la Tierra a las 10:18 am ET del 6 de octubre. Marte estará a 62.099.460 kms de la Tierra –sí, eso es cerca para Marte – y no estará tan cerca de nuevo hasta 2035.

En 2003, Marte hizo su mayor acercamiento a la Tierra en 60.000 años, llegando a una distancia de 55,76 millones de kilómetros.

La semana que viene, la Tierra se moverá entre Marte y el Sol.

Este evento, llamado oposición de Marte, ocurre el 13 de octubre, cuando estará directamente en el lado opuesto de la Tierra al Sol, según la NASA.

Marte y la Tierra no orbitan alrededor del Sol en círculos perfectos o incluso en el mismo plano. En cambio, los planetas tienen órbitas elípticas con forma de óvalos.

Por ejemplo, mientras que la Tierra solo tarda 365 días en completar una órbita alrededor del Sol, Marte tarda 687 días. Cuando la Tierra se acerca al Sol, Marte se aleja de él.

Actualmente, el rover Perseverance de la NASA está atravesando el espacio y se dirige a aterrizar en Marte en febrero de 2021. Es una de varias misiones en ruta a Marte, incluida la sonda Hope de los Emiratos Árabes Unidos y la Tianwen-1 de China.

Perserverance se lanzó el 30 de julio, específicamente dentro de un marco de tiempo que permitiría un viaje más rápido entre la Tierra y Marte cuando estén alineados en el mismo lado del Sol.

Atento a Venus, Júpiter y Saturno

Además del hermoso y brillante Marte, mantente atento a otros planetas que iluminan el cielo.

Venus, que es el tercer objeto más brillante en el cielo nocturno después del Sol y la Luna, es aún más brillante que Marte; solo lo parece por la mañana.

Marte reina supremo en el cielo nocturno en este momento y Venus muestra su brillo en el cielo matutino del este, según EarthSky, una organización sin fines de lucro y un sitio web de astronomía.

Marte incluso eclipsa a Júpiter durante todo octubre.

Pero una vez que Marte desaparezca de la vista, Júpiter será uno de los objetos más brillantes en el cielo de la tarde, y Saturno también será visible al este de Júpiter.

Esto se debe a una conjunción de Júpiter y Saturno. Los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar están teniendo un encuentro poco común que ocurre cada 20 años.

La conjunción ocurre oficialmente el 21 de diciembre de 2020. Pero ambos planetas son visibles ahora cerca el uno del otro y estarán por el resto del año en el cielo nocturno.

Júpiter eclipsa a las estrellas, mientras que Saturno emite un brillo dorado brillante.

Durante la última gran conjunción en 2000, los dos planetas gigantes estaban cerca del Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra, lo que los hacía difíciles de ver.

La razón por la que esta conjunción es rara se debe a las órbitas de estos planetas gigantes. Júpiter tarda 12 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol y Saturno 30 años.

Y cada 20 años, Júpiter alcanza a Saturno desde nuestra perspectiva en la Tierra.

Aprovecha esta rara oportunidad de verlos a ambos juntos en el cielo nocturno.