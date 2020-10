Muere Eddie Van Halen, leyenda del rock, a los 65 años tras una batalla contra el cáncer

Noticias CNN

(CNN) –– Eddie Van Halen, el reconocido guitarrista del icónico grupo de rock Van Halen, murió, según una publicación de su hijo en las redes sociales. Tenía 65 años.

«Fue el mejor padre que pude pedir», escribió su hijo, Wolf Van Halen, en una nota publicada en Twitter. «Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo».

Wolf Van Halen, el hijo de Eddie y Valerie Bertinelli, dijo que su padre murió en la mañana de este martes después de una «larga y ardua batalla contra el cáncer». Van Halen se casó con la actriz Janie Liszewski en 2009.

«Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida», agregó su hijo.

Eddie Van Halen, cuyo nombre completo era Edward Lodewijk Van Halen, y su hermano Alex Van Halen comenzaron a interpretar juntos cuando eran adolescentes, pero formaron el núcleo de lo que luego se convertiría en Van Halen tras conocer a David Lee Roth.

Durante cuatro décadas, Van Halen lanzó más de una docena de álbumes.

La magia de la guitarra de Van Halen ancló a la banda a lo largo de cuatro décadas turbulentas de álbumes de platino, giras con entradas agotadas y una puerta giratoria de cantantes principales, desde David Lee Roth hasta Sammy Hagar, Gary Cherone y de regreso a Hagar y Roth nuevamente.

El camino de Eddie Van Halen

Sus solos crepitaban como un rayo e impulsaron todas las canciones distintivas de la banda: «Runnin ‘With the Devil», «Panamá», «Hot For Teacher», «Why Can’t This Be Love?» y, por supuesto, «Jump», su único éxito número uno, que encabezó las listas de singles pop en 1984.

Van Halen también prestó sus habilidades de guitarra a Michael Jackson para «Beat It», el gran éxito de 1983 del emblemático álbum «Thriller» que fusionó el pop sedoso de Jackson con un toque de rock más duro.

En declaraciones a CNN en 2017, después de hacer una contribución caritativa para ayudar a recaudar fondos para los programas de música escolar, el miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll señaló el papel que la música desempeñó en su historia.

«Toda mi vida ha sido música», le dijo a John Vause de CNN. «No podía imaginar otra cosa».

Cuando se conoció la noticia de la muerte de Van Halen, sus amigos y compañeros músicos rindieron homenaje al talento único en su tipo.

Gene Simmons de KISS escribió en Twitter: «Eddie no solo era un dios de la guitarra, sino un alma verdaderamente hermosa».

Geezer Butler de Black Sabbath llamó a Van Halen «uno de los hombres más buenos y con los pies en la tierra que he conocido y con el que he viajado».

«Un verdadero caballero y un verdadero genio», escribió en Twitter.

En Facebook, Ted Nugent dijo: «Gracias Eddie por revitalizar, enriquecer y estimular nuestras vidas con tus brillantes dones y tu visión. Disfruta mi amigo. Continúa».