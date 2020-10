Tyra Banks enoja a la audiencia de ‘Dancing With the Stars’ por un error

Noticias CNN

(CNN) –– Tyra Banks anunció la pareja equivocada que quedó a salvo en «Dancing With the Stars» durante el episodio de la noche de este lunes, algo que no fue bien recibido por parte de la audiencia.

Durante la parte de eliminación del programa, la nueva conductora anunció que la entrenadora de «Cheer» Monica Aldama y su compañero profesional Val Chmerkovskiy estaban a salvo y les permitió salir.

Pero luego, Tyra Banks tuvo que corregir y le pidió a la pareja que regresara para enfrentar una posible eliminación.

«Hubo un error en nuestra sala de control, pero lo estamos corrigiendo», explicó Banks. «Esto es televisión en vivo, ¿verdad? Esta es la locura de la televisión en vivo».

Finalmente, Aldama y Chmerkovskiy fueron declarados totalmente a salvo de la eliminación esta semana, mientras que la otra pareja, conformada por Anne Heche y su pareja de baile Keo Motsepe, fue enviada a casa.

Parte de la audiencia recurrió a Twitter para exigir que Banks fuera despedida por el error.

Banks se disculpó y dijo que le dieron los nombres equivocados. También tuiteó y fue a las historias de Instagram para explicar lo que dijo que había sido una «dificultad técnica».

«Increíble. Televisión en vivo. Nombre incorrecto en las tarjetas», tuiteó Banks. «Es un desafío lidiar con momentos como estos. Pero lo superamos».

Banks reemplazó al anfitrión Tom Bergeron después de que ABC optara por no traerlos a él ni a la coanfitriona Erin Andrews de regreso esta temporada.