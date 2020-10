Justicia anula restricciones anticovid en Madrid

Noticias CNN

(CNN Español) — Tras casi una semana en vigor, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado, este jueves, la ratificación de las nuevas restricciones a la movilidad y actividad ciudadana aprobadas para la capital española y otros nueve municipios vecinos gravemente afectados por el avance del covid-19.

Según considera la justicia madrileña, estas medidas constituyen una injerencia del Gobierno sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos ya que no cuentan con la autorización de las Cortes Generales. De esta forma, aquellos ciudadanos que incumplan el confinamiento perimetral de los municipios afectados no podrán ser multados ya que no hay sostén legal que avale las limitaciones.

Según alegan los magistrados del tribunal “los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley”.

El pasado miércoles 30 de septiembre, en el seno de una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, los consejeros de sanidad de las diferentes autonomías españolas y representantes del Ministerio de Sanidad acordaron un criterio de actuación común para aquellos municipios con una población superior a los 100.000 habitantes que presentarán una mala evolución epidemiológica. Aprobado por mayoría, decidieron que para atajar el auge de contagios debería confinarse perimetralmente aquellos municipios con una alta incidencia de covid-19, así como limitar el aforo de los comercios y hostelería en aras de cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad

Este acuerdo contó con el rechazo frontal del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que consideró que invadía sus competencias y menospreciaba las actuaciones llevadas a término para frenar el avance de la epidemia en la región. Pese a su resistencia, el Gobierno autonómico terminó publicando el acuerdo en el Boletín Oficial de la región para que estas restricciones entraran en vigor desde el pasado viernes 2 de octubre a las 10 de la noche, hora local.