La poeta estadounidense Louise Glück gana el Premio Nobel de Literatura 2020

Noticias CNN

(CNN Español) — La Academia sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2020 a la poetisa estadounidense Louise Glück, “por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual».

BREAKING NEWS: The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

El Premio Nobel de Química de este año fue otorgado a Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna el miércoles. Descubrieron la herramienta de edición de genes CRISPR / Cas9 para «reescribir el código de la vida».

El martes, Roger Penrose, Reinhard Genzel y Andrea Ghez recibieron el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos sobre los agujeros negros.

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice el lunes por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, lo que llevó al desarrollo de pruebas y tratamientos.

El Premio Nobel de la Paz se anunciará el viernes y el Premio de Ciencias Económicas el lunes.