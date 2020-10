Las 5 cosas que debes saber este 8 de octubre: Mike Pence vs Kamala Harris: ¿quién ganó?

Noticias CNN

El huracán Delta avanza hacia el Golfo. Lo que los presidentes de EE.UU. no han dicho sobre su salud. Las frustradas negociaciones por un paquete de estímulo. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Pence intenta defender a Trump en debate con Harris

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, trató de defender el historial del presidente Donald Trump frente a la senadora Kamala Harris durante el debate vicepresidencial del miércoles, pero a menudo pintó una imagen que no concordaba con la realidad de los últimos cuatro años.

2

El huracán Delta se dirige hacia la costa del Golfo

Al salir de la península de Yucatán en México el miércoles, el huracán Delta se fortaleció de nuevo y ahora avanza hacia la misma área de la costa del Golfo de EE.UU. que todavía se recupera tras el paso del huracán Laura.

3

Lo que los presidentes no nos han dicho sobre su salud a lo largo de los años

Mientras los médicos se muestran reticentes a revelar demasiados detalles sobre la salud de Trump y el público se muestra escéptico con su recuperación, luego de contraer el coronavirus, la historia revela una asombrosa lista de verdades ocultas cuando se trata del bienestar de los presidentes estadounidenses. Uno de los más inusuales fue el encubrimiento en 1893 de Grover Cleveland de su cirugía de cáncer bucal. Pasó de contrabando a un cirujano y su equipo al yate de un amigo para extirpar un tumor del paladar. Aquí más historias.

4

El infortunio de una familia mexicana, con 17 infectados por covid-19

Julia Jiménez, una trabajadora de la salud de Los Ángeles, le rogó a su madre que no fuera al entierro de su prima que murió por covid-19 en Phoenix, Arizona. Su madre, que tiene lupus, estuvo de acuerdo, pero otros miembros de la familia no. En total, 17 familiares, en tres estados, contrajeron coronavirus. Jiménez le dijo a CNN que espera “que [Trump] cambie su mensaje… y no haga tantas bromas sobre no usar la mascarilla”.

5

Trump ordena detener negociaciones para nuevo paquete de estímulo: ¿qué significa?

Millones de personas desempleadas a causa de la crisis que generó la pandemia, propietarios de pequeñas empresas que apenas subsisten, las alicaídas aerolíneas y el diezmado sector de servicios recibieron un nuevo golpe: la ayuda federal no llegará pronto. Una orden dada el martes por el presidente Donald Trump a su equipo de negociadores para suspender las conversaciones con los líderes demócratas sobre un segundo paquete fiscal, amenaza con ahondar más la crisis social y la recuperación económica.

A la hora del café

Los padres son menos conscientes cuando sus hijos vapean que cuando fuman

Millones de jóvenes vapean. ¿Qué tan conscientes son sus padres? No mucho, dice un nuevo estudio. Es menos probable que los padres y tutores sepan o sospechen cuando sus hijos vapean o usan otros productos de tabaco que cuando fuman cigarrillos, de acuerdo con el informe publicado en Pediatrics.

¿Cuál pandemia? Multitudes invaden la Gran Muralla China

Las imágenes que vemos hoy en la Gran Muralla China eran impensables hace apenas unos meses: multitudes apiñadas a lo largo de la pared sinuosa, apretujadas en espacios reducidos y apretujados entre sí, como si el coronavirus fuera algo del pasado.

Este surfista se salvó de un tiburón gracias a un dron

Un piloto de dron en Australia logró advertirle a un surfista que un tiburón estaba muy cerca de él. El aparato estaba equipado con una cámara de imágenes térmicas infrarroja y un sistema de altavoces. Mira el video.

“Selena: La Serie” se estrena el 4 de diciembre en Netflix

Netflix anunció que el estreno de la serie de la cantante Selena será el 4 de diciembre. La actriz estadounidense Christian Serratos interpreta a la cantante. Netflix narra en dos partes el ascenso de la cantante.

Premio Nobel de la Paz: ¿quiénes son los favoritos?

Después de un año brutalmente dominado por el conflicto, la división, la incertidumbre económica y una pandemia, la concesión del Premio Nobel de la Paz 2020, que se anuncia este viernes, proporcionará un raro momento de esperanza.

La cifra del día

150 millones

El número total de personas que se suman a los extremadamente pobres del mundo como resultado de la pandemia podría crecer a 150 millones el próximo año, según un informe del Banco Mundial publicado el miércoles.

La cita del día

«Hemos considerado todos los argumentos restantes del presidente en la apelación y no hemos encontrado ninguna base para revocarlo»

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., al rechazar el pedido del presidente Donald Trump para impedir que el fiscal de distrito de Manhattan obtenga ocho años de sus declaraciones de impuestos por una investigación sobre las finanzas del mandatario y sus negocios.

Selección del día

Y para terminar…

Las tendencias peligrosas en TikTok se viralizan por el deseo de encajar

Los videos virales peligrosos pueden difundirse rápidamente en las redes sociales. Los expertos dicen que parte de la razón es que la gente quiere encajar con sus pares, un fenómeno que se amplifica con la pandemia.

