Ni Trump ni Biden: este podría ser el hombre más importante en Washington

Noticias CNN

(CNN Business) — El presidente Donald Trump o Joe Biden deberán tomar una decisión increíblemente importante en algún momento de 2021 que ayudará a determinar si la economía puede continuar su recuperación de la pandemia de covid-19. Necesitarán decidir si designarán o no para un segundo mandato al presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed, por sus siglas en inglés), Jerome Powell.

La decisión de Trump de detener las negociaciones para el estímulo económico este martes ––antes de dar marcha atrás levemente–– muestra que es posible que los inversores, los consumidores y las empresas no puedan confiar en la Casa Blanca y el Congreso para obtener más ayuda financiera. Pero Powell y la Fed han hecho todo lo posible para apuntalar la economía.

La Fed bajó rápidamente las tasas a cero en marzo y desde entonces ha lanzado programas de préstamos que ascienden a billones de dólares.

Las rápidas acciones de Powell han provocado elogios por parte de muchos economistas y expertos en inversiones en Wall Street. Y son una razón clave por la que hay esperanzas de que Biden o Trump lo designen para un segundo mandato como presidente de la Fed. Su mandato actual de cuatro años expirará en febrero de 2022.

«Powell debería tener un segundo mandato si lo desea. Se merece crédito por la velocidad y magnitud de la respuesta de la Fed al covid-19», dijo Larry Adam, jefe de inversiones de Raymond James.

La visión de los candidatos

Las preguntas sobre Powell y el futuro de la Fed no surgieron en el debate presidencial la semana pasada. Y los portavoces de ambos candidatos no hicieron comentarios a CNN Business sobre si volverían a proponer o no a Powell para un segundo mandato como presidente de la Fed.

Trump había sido crítico de Powell antes de la pandemia por no moverse lo suficientemente rápido para bajar las tasas. Sin embargo, desde entonces ha elogiado la respuesta del jefe de la Fed al covid-19.

Biden no ha hecho comentarios específicos sobre el futuro de Powell. Pero ya tuiteó que le pediría al Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que se quede y ayude a manejar la respuesta a la pandemia si es elegido, por lo que podría sentir lo mismo sobre Powell y su respuesta económica al coronavirus.

MIRA: Así son las visiones de Biden y Trump para la economía de EE.UU.

«Powell ha hecho un buen trabajo. Ha sido muy decisivo y ha respondido rápidamente y sin vacilaciones», dijo George Calhoun, profesor de Finanzas Cuantitativas en el Instituto de Tecnología Stevens.

«Cuando golpeó la crisis, Powell hizo todo lo posible y abrió los grifos. No estoy seguro de lo racional que sería tener a alguien totalmente diferente en la Reserva Federal. La política monetaria ha sido efectiva», agregó Calhoun.

El exjefe de Biden se enfrentó a una decisión similar después de las elecciones de 2008. El presidente Barack Obama decidió quedarse con el presidente de la Fed Ben Bernanke, quien fue designado por primera vez por el presidente George W. Bush. Obama lo propuso para un segundo mandato en agosto de 2009, para que pudiera continuar liderando la respuesta de la Fed a la crisis financiera global y la Gran Recesión.

«Si Trump ganara, Powell debería ser la elección, y Biden probablemente querría mantener la continuidad. Necesitamos tasas más bajas por más tiempo», dijo Adam.

Nikki Carvajal y Sarah Mucha, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.