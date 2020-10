Estímulo económico: Trump firma una contraoferta de US$ 1,8 billones para presentar a Pelosi

Noticias CNN

(CNN) — El presidente Donald Trump firmó una oferta de estímulo económico de aproximadamente US$ 1,8 billones que será presentada a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según dos personas con conocimiento de la decisión. Se trata de la cifra más alta que el gobierno ha puesto sobre la mesa hasta el momento.

La participación directa del propio Trump y su voluntad de presentar una oferta muy por encima de las preferencias de los republicanos del Congreso agrega un nuevo elemento dinámico a las negociaciones estancadas durante mucho tiempo. Trump, hasta este punto, confiaba principalmente en el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, para manejar los detalles de las conversaciones con Pelosi.

La cifra de US$ 1,8 billones es superior a la oferta de US$ 1,6 billones de principios de esta semana. Sin embargo, permanece por debajo de los US$ 2,2 billones en el proyecto de ley aprobado la semana pasada por los demócratas de la Cámara de Representantes. Y Pelosi no ha estado dispuesta a bajar de US$ 2 billones en las negociaciones hasta este momento, dicen personas familiarizadas con el asunto.

Las preocupaciones de los demócratas sobre el estímulo económico

Los detalles de la oferta son tan importantes como la cifra. Los pormenores no se conocen actualmente. No obstante, Drew Hammill, subjefe de gabinete de Pelosi , dijo que él y Mnuchin hablaron por teléfono este viernes por la tarde. Y explicó que el secretario había presentado «una propuesta que intentaba abordar algunas de las preocupaciones que tienen los demócratas».

«Preocupa especialmente la ausencia de un acuerdo sobre un plan estratégico para enfrentar el virus», escribió Hammill en un tuit. «Para esta y otras disposiciones, todavía estamos esperando la redacción del gobierno mientras continúan las negociaciones sobre la cantidad total de financiación», agregó.

La decisión del gobierno de Trump subraya la enorme apuesta que está en juego con respecto al alivio ante la pandemia de covid-19 y sus consecuencias económicas. El coronavirus, que va en aumento en algunas partes del país, ha cobrado la vida a más de 213.000 personas en EE.UU. Y los cierres en respuesta virus han tenido grandes consecuencias económicas.

Un paquete de amplio alcance intentaría abordar las dos crisis ––la económica y la de salud pública–– que siguen teniendo lugar. Y los principales funcionarios económicos, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, han advertido que la inacción podría tener graves consecuencias.

Pero no está claro si la nueva oferta de la Casa Blanca conducirá a un gran avance en las conversaciones que durante meses han permanecido estancadas.

Pelosi ha dicho en repetidas ocasiones que la redacción legal actual –y cómo esa redacción asigna los fondos– se ha convertido en el aspecto más crítico de cualquier acuerdo, presionando particularmente para obtener fondos para los estados y ciudades que tienen déficits presupuestarios significativos, un punto clave de fricción para el gobierno de Trump.

Trump: Me gustaría ver un paquete de estímulo más grande

Y el presidente pareció socavar su propia propuesta este viernes por la tarde. Trump dijo que le gustaría ver un estímulo más grande que el que se está presentando actualmente por parte de los demócratas o de su administración.

«Me gustaría ver un paquete de estímulo más grande, francamente, que el que ofrecen los demócratas o los republicanos», dijo Trump al ser entrevistado en «The Rush Limbaugh Show». El presidente agregó que ahora va «en el sentido contrario». «Tal vez ayude o tal vez perjudique las negociaciones», dijo.

La voluntad de Trump de «ir a lo grande», como lo enmarcó en Twitter este viernes, corre riesgos dentro de su propio partido. Los republicanos en ambas cámaras han expresado su preocupación por cualquier cifra superior a US$ 1 billón. Muchos se oponen a cualquier ayuda adicional.

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, puso en duda este viernes la posibilidad de que se apruebe cualquier estímulo económico antes del día de las elecciones.

«La situación es un poco turbia. Y creo que eso es el resultado de la proximidad a las elecciones», dijo McConnell a periodistas en un evento en Kentucky. «Y todo el mundo está tratando de abrirse paso a codazos para lograr una ventaja política. Me gustaría vernos superar eso como lo hicimos en marzo y abril, pero creo que eso es poco probable en las próximas tres semanas», afirmó.

Austen Bundy, Lauren Fox y Allie Malloy de CNN contribuyeron a este informe.