Prime Day, temporada alta y pandemia: trabajadores de las bodegas de Amazon se preparan para los próximos meses

(CNN Business) — Amazon se prepara para uno de sus eventos más grandes del año, que comenzará este martes. Al Amazon Prime Day se le suma la pandemia en curso y le sigue de cerca el comienzo de la temporada de compras navideñas, lo que hace que algunos trabajadores están preocupados por los riesgos para su salud y sus empleos.

CNN Business habló con diez empleados de las bodegas de Amazon sobre las condiciones relacionadas a la pandemia y cómo ha sido trabajar durante los Prime Days pasados y las temporadas navideñas. Algunos hablaron oficialmente, mientras que otros lo hicieron bajo la condición de anonimato por temor a represalias. Las actitudes sobre las políticas relacionadas con la pandemia variaron según el almacén y el departamento en el que se encontraban los trabajadores.

En una bodega, los trabajadores expresaron su preocupación sobre la capacidad de seguir las pautas de distanciamiento social. También sobre la posibilidad de ser reprendidos si no podían hacerlo. En otros, los empleados estaban estresados ante la expectativa del trabajo extra.

Demanda de trabajadores

En circunstancias normales, las bodegas de Amazon están llenas de actividad y trabajadores. Sin embargo, la demanda impulsada por la pandemia hizo que esto aumente. Desde marzo, Amazon contrató a 175.000 empleados temporales para suplir el aumento de pedidos. Luego declaró que mantendría al 70% de ellos de forma permanente. En septiembre, la compañía anunció planes para contratar 100.000 empleados adicionales para sus operaciones. Además le dijo a Reuters que todavía estaba evaluando la demanda para el empleo estacional. El año pasado anunció que contrataría a 200.000 trabajadores para satisfacer las necesidades estacionales.

Seguir las precauciones básicas contra el covid-19, como mantener dos metros de distanciamiento social, puede resultar cada vez más difícil en ciertas partes de las instalaciones de Amazon a medida que hay más trabajadores y aumenta el volumen de paquetes, dijeron seis de los trabajadores a CNN Business. También puede resultar más difícil tener conciencia sobre la desinfección de las áreas de trabajo mientras se busca mantener el ritmo de trabajo.

Las horas extra en el Amazon Prime Day y otros días

Durante los períodos de mucha actividad, incluidos los días alrededor del Amazon Prime Day, se establecen horas extra obligatorias, según los trabajadores que hablaron con CNN Business. Los empleados de tres ubicaciones dijeron que para esta semana se programaron horas extra en sus lugares de trabajo. Eso significa que los trabajadores dedicarán más horas y pasarán más tiempo dentro de los almacenes. Esto hace que las condiciones sean más importantes que nunca. Amazon no respondió cuando se le preguntó si las horas extra obligatorias eran una política en todas sus instalaciones.

Durante la pandemia, Gabby, una asociada en una instalación de Amazon en Hawthorne, California, que pidió que solo se usara su nombre de pila y que participó en una huelga por las condiciones laborales, dijo que en ocasiones sacrificó la velocidad para mantener el distanciamiento social o desinfectar las áreas de trabajo. Y explicó que recibió advertencias verbales por no mantener su tasa de productividad. Esto es algo que se sabe que Amazon sigue de cerca entre sus trabajadores. Lograr el equilibrio entre estas dos condiciones podría volverse aún más difícil durante el Amazon Prime Day y la temporada navideña.

Distanciamiento social y cambios en los procesos

Algunos trabajadores dijeron a CNN Business que Amazon enfatiza en el distanciamiento social en ciertas áreas de las instalaciones, como cerca de las entradas donde las cámaras detectan y muestran en una pantalla a los trabajadores si están a dos metros de distancia con anillos rojos y verdes. También en las salas de descanso y los comedores. Sin embargo, otras zonas de la instalación no se controlan tan de cerca, indicaron los trabajadores. Un empleado le dijo a CNN Business que sentía que la empresa no promovía el distanciamiento social en áreas donde los trabajadores se agrupan para trabajar con maquinaria específica.

Amazon dijo que ha realizado más de 150 actualizaciones de procesos hasta la fecha para garantizar la salud y la seguridad de sus empleados. Y que ha comprometido más de US$ 1.000 millones para nuevas inversiones en medidas de seguridad operativa este año. La cifra incluye inversiones en tecnología y medidas de limpieza mejoradas. Los trabajadores tienen la exigencia de utilizar mascarillas, que Amazon pone a disposición, así como que se les controle la temperatura al ingresar a las instalaciones. Según Amazon, cuenta con embajadores del distanciamiento social, además de otras medidas como señalización y rotulación en el piso para orientar a los trabajadores en las instalaciones.

El negocio de Amazon ha experimentado un aumento en la demanda de sus productos y servicios durante la pandemia, incluso cuando la economía en términos más amplios está envuelta en una recesión inducida por la pandemia. Pero Amazon también se ha convertido en objeto de escrutinio, a medida que los trabajadores de las bodegas y los críticos expresan su preocupación por la propagación del coronavirus dentro de sus instalaciones.

Casos de coronavirus en Amazon

Durante meses, Amazon se negó a revelar la cantidad de casos entre su fuerza laboral. A principios de este mes, tras la presión de los trabajadores y de más de una docena de fiscales generales, Amazon reveló que casi 20.000 de sus empleados de primera línea en Estados Unidos en Amazon y Whole Foods dieron positivo o se les presumió positivo por coronavirus. En una publicación de blog, la compañía dijo que hizo un «análisis exhaustivo de los datos de los 1.372.000 trabajadores de primera línea de Amazon y Whole Foods Market en Estados Unidos, empleados en cualquier momento del 1 de marzo al 19 de septiembre de 2020». La compañía desglosó los datos estado por estado. Esto es algo que los fiscales generales habían pedido en una carta en mayo al presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y al presidente ejecutivo de Whole Foods Market, John Mackey.

CNN Business solicitó un mayor desglose de los casos entre los trabajadores de Wholes Foods y Amazon para comprender cómo se comparan esas tasas con la población general. Amazon declinó hacerlo.

Notificaciones en los almacenes

Terrell Worm, asociado de Amazon en JFK8 en Staten Island que también participó en una huelga, le dijo a CNN Business que conocer el número total «realmente no ayuda» a los trabajadores como él. «Estoy preocupado por mi área, eso es lo que quiero saber, ¿cuántos casos hay en mi lugar de empleo?», dijo.

Amazon notifica a los trabajadores sobre los casos confirmados en los lugares donde trabajan. No obstante, un portavoz de la compañía confirmó a CNN Business en mayo que cambió un enfoque anterior y dejó de incluir cifras al notificar los casos a los empleados.

«Si Amazon quisiera clarificar el riesgo real de covid-19 y su éxito en el control de la transmisión del virus, proporcionaría el número y la tasa reales de casos de cada centro logístico y tienda Whole Foods», dijo David Michaels, director de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional durante el Gobierno de Obama y profesor en la Universidad George Washington.

Seguimiento de la situación en Minnesota

Detrás de escena, Amazon ha estado siguiendo de cerca la propagación del virus dentro de al menos un almacén: MSP1 en Shakopee, Minnesota. Tal como CNN Business reportó en junio y Bloomberg informó en primera instancia, la compañía estaba desglosando los departamentos, turnos y condados de residencia de los trabajadores que se confirmó tenían coronavirus en las instalaciones, según un memorándum interno.

«Nada es más importante que la seguridad de nuestros equipos. Hemos reasignado a un gran número de nuestros científicos de datos, tecnólogos y empleados de operaciones para centrarse en el covid-19 y garantizar la seguridad de nuestra fuerza laboral, incluidas miles de personas y nuestros equipos de salud y seguridad», dijo la portavoz de Amazon Kelly Cheeseman en un comunicado en ese momento.

El Departamento de Salud de Minnesota le dijo a CNN Business que tenían 219 casos entre los empleados del almacén de Amazon en Shakopee al 29 de septiembre. Esto es más del doble de la cantidad de casos confirmados desde fines de junio.

Denuncias de represalias

Con su salud en juego, el activismo de los trabajadores ha aumentado en varias instalaciones de Amazon durante la pandemia. Y con ello también se incrementaron las afirmaciones de los trabajadores de que Amazon está tomando represalias, acusaciones que la empresa ha negado.

El último ejemplo fue una protesta en las instalaciones de Shakopee, Minnesota, a principios de este mes por el despido de Farhiyo Warsame, quien dijo que fue retirada a fines de septiembre por supuestamente pasar demasiado «tiempo fuera de tareas». Ella afirmó a CNN Business que fue objeto de represalias después de expresar su preocupación por la falta de protecciones de seguridad adecuadas. Es la segunda vez que los trabajadores de esta instalación protestan desde el inicio de la pandemia por presuntas represalias contra colegas que expresaron su preocupación por la seguridad. Warsame es al menos la tercera persona que dijo que fue despedida de esta instalación después de hablar sobre el tema.

Amazon ha dicho que tiene «tolerancia cero ante las represalias contra empleados que plantean preocupaciones y respeta los derechos de los empleados a protestar, y reconoce su derecho legal a hacerlo».

Con respecto a Warsame, la portavoz de Amazon Jen Crowcroft dijo en un comunicado a CNN Business la semana pasada: «Como la mayoría de las empresas, tenemos expectativas de desempeño para cada miembro del equipo. Si bien no podemos discutir el desempeño individual, puedo decir que el rendimiento de los asociados se mide y evalúa a lo largo del tiempo. Apoyamos a los asociados que no están rindiendo al nivel esperado con un entrenamiento dedicado a ayudarles a mejorar. Si su desempeño no mejora, se toman medidas correctivas y hasta el despido».

(Warsame dijo que no recibió entrenamiento y que planea apelar su despido).

Preocupaciones por la temporada navideña y Amazon Prime Day

En momentos en que más de la mitad de los estados de Estados Unidos informan un aumento en los nuevos casos de coronavirus, la amenaza de contraer el virus sigue siendo una preocupación real para muchos que ahora tienen menos protecciones financieras de sus empleadores que antes en la pandemia. A fines de mayo, Amazon puso fin a algunos de sus beneficios relacionados con el covid-19 que había instaurado en marzo. Esto incluyó el «pago por riesgo» adicional de US$ 2 por hora y el pago doble de horas extra. Su política que permitía a los trabajadores del almacén quedarse en casa por un número ilimitado de días sin paga se suspendió en mayo.

En junio, Amazon entregó un «bono de agradecimiento» por única vez a los trabajadores de primera línea. La compañía continúa brindando hasta dos semanas de tiempo de descanso remunerado a los empleados diagnosticados con coronavirus. También estableció un fondo de ayuda para los empleados de temporada, y para asociados como los repartidores, que enfrentan dificultades financieras.

Worm, trabajador de Staten Island, le dijo a CNN Business que tiene «preocupaciones por el futuro». «Una vez que llegue la temporada navideña, generalmente hay muchas más personas en el edificio a la vez, no sé cómo lo van a resolver», explicó.