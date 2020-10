Enfrentamiento entre policías y manifestantes tras una marcha contra el gobierno de Costa Rica

Noticias CNN

(CNN Español) — A pesar del llamado al diálogo del presidente de Costa Rica, este lunes hubo un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de la policía frente a la Casa Presidencial tras una marcha que había iniciado en la capital del país.

La movilización se había realizado en rechazo a una propuesta de acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de US$ 1.750 millones, a pesar de que el propio presidente había anunciado hace una semana que desistía de esa negociación.

(Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) (Photo by EZEQUIEL BECERRA/AFP via Getty Images)

Convocados por el movimiento Rescate Nacional, integrantes de varios sindicatos y grupos sociales de diferentes partes del país marcharon pacíficamente por las principales vías del centro de la capital hasta llegar a la Casa Presidencial, donde permanecieron durante varias horas.

Hacia las tres de la tarde, hora local, un grupo de esos manifestantes lanzaron piedras a la policía, que respondió con gases lacrimógenos.

Según la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, en los incidentes resultó agredido el director regional de la Fuerza Pública en Alajuela, una provincia aledaña a San José. Hasta el momento no ha habido reportes de manifestantes heridos.

Esta misma dependencia informó que se mantienen 7 bloqueos de carretera en Costa Rica, principalmente en la zona norte y sur del país, también como protesta contra la propuesta de acuerdo con el FMI.

Uno de estos cortes está ubicado en la frontera con Panamá, frente a la aduana, lo que dificulta el paso de carga internacional.

Las manifestaciones no son nuevas. Comenzaron el 30 de septiembre en rechazo a la propuesta de acuerdo del gobierno con el FMI, la cual contemplaba un incremento del impuesto a los bienes inmuebles, a las transacciones bancarias y un nuevo impuesto extraordinario sobre la renta.

Desde el gobierno manifestaban que el acuerdo buscaba sanear las finanzas públicas.

Costa Rica enfrenta un déficit fiscal superior al 8% del Producto Interno Bruto, que podría alcanzar el 9,6% en junio de 2021, según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE/UCR).

Mesa multisectorial

Este domingo, en mensaje por cadena nacional, el presidente Carlos Alvarado y el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial con la intención de encontrar acuerdos para enfrentar la crisis fiscal del país.

El proceso se extenderá durante cuatro semanas y arrancará este sábado 17 de octubre. Además, contará con la mediación del Programa Estado de la Nación, una iniciativa que pertenece al Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas, Conare.

Alvarado dijo que esta Mesa Multisectorial atenderá “la necesidad de la estabilidad fiscal como prioridad inmediata”.

En un comunicado difundido por la presidencia, Alvarado afirma que “necesitamos tomar medidas para evitar una crisis fiscal, para garantizar el bienestar de los y las costarricenses y proteger la inversión social”.

El primer mandatario agregó que “en los asuntos en los que no haya sido posible una recomendación de la mayoría de los integrantes de la mesa, el Poder Ejecutivo tendrá la libertad y el deber para proceder según sus criterios”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea destacó que el espacio “será la herramienta para consensuar los grandes acuerdos que demanda la realidad nacional”.

Durante la marcha de este lunes, José Zúñiga, miembro de la Unión de Trabajadores de Obras Públicas y Transportes (Unatropyt), dijo a CNN que la iniciativa de mesa de diálogo “es una burla más del gobierno para callarlos y mandarlos a casa”.

Richard Ruiz, trabajador independiente, dijo que viajó desde el pacífico norte para apoyar la manifestación, porque “solo quieren agregar impuestos a las clases que menos tienen”.