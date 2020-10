Premios Billboard 2020: estos son todos los ganadores y nominados

Noticias CNN

(CNN) –– Los Premios Billboard se realizan este miércoles y Kelly Clarkson es la presentadora.

A pesar de no tener una audiencia dentro del Teatro Dolby en Los Ángeles, Clarkson lo entregó todo con una interpretación ardiente de «Higher Love», con Sheila E. y Pentatonix.

«Esta noche se trata de la forma en que la música nos toca a todos porque la música se conecta con nosotros de muchas maneras, sin importar quién seas, a veces nos conmueve literalmente», dijo Clarkson.

Numerosos artistas subieron al escenario para presentarse durante toda la noche, incluidos Alicia Keys, John Legend, Brandy y Luke Combs.

Taylor Swift y Billie Eilish lideran con la mayor cantidad de nominaciones.

A continuación se incluye una lista completa de los nominados. Los ganadores, indicados al lado de cada categoría, se irán actualizando a medida que se anuncien en la ceremonia.

Mejor artista

Nominados:

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Álbum Billboard 200

Nominados:

«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», Billie Eilish

«Lover», Taylor Swift

«Free Spirit», Khalid

«Hollywood’s Bleeding», Post Malone

«Thank U, Next», Ariana Grande

Canción Hot 100: «Old Town Road», Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

Nominados:

«Someone You Loved», Lewis Capaldi

«Bad Guy», Billie Eilish

«Truth Hurts», Lizzo

«Señorita», Shawn Mendes & Camila Cabello

Mejor artista masculino

Nominados:

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Ed Sheeran

Mejor artista femenina: Billie Eilish

Nominadas:

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

Mejor dúo o grupo

Nominados:

BTS

Dan + Shay

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

Mejor artista nuevo

Nominados:

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Roddy Ricch

Premio por logros en el ranking de Billboard

Nominados:

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles

Taylor Swift

Mejor Artista Billboard 200

Nominados:

Drake

Billie Eilish

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

Mejor Artista Hot 100

Nominados:

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X

Post Malone

Mejor artista de canciones en «streaming»

Nominados:

DaBaby

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Travis Scott

Mejor artista en ventas: Lizzo

Nominados:

Billie Eilish

Lil Nas X

Post Malone

Taylor Swift

Mejor artista de canciones de radio

Nominados:

Jonas Brothers

Khalid

Lizzo

Shawn Mendes

Post Malone

Mejor artista social

Nominados:

BTS

Billie Eilish

EXO

Got7

Ariana Grande

Mejor artista de gira

Nominados:

Elton John

Metallica

Pink

Rolling Stones

Ed Sheeran

Mejor artista de R&B

Nominados:

Chris Brown

Khalid

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B

Nominados:

Chris Brown

Khalid

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Nominados:

Beyoncé

Lizzo

Summer Walker

Mejor gira de R&B

Nominados:

B2K

Janet Jackson

Khalid

Mejor artista de rap

Nominados:

DaBaby

Juice Wrld

Lil Nas X

Post Malone

Roddy Ricch

Mejor artista masculino de rap

Nominados:

DaBaby

Lil Nas X

Post Malone

Mejor artista femenina de rap

Nominados:

Cardi B

City Girls

Megan Thee Stallion

Mejor gira de rap

Nominados:

Drake

Post Malone

Travis Scott

Mejor artista country: Luke Combs

Nominados:

Kane Brown

Dan + Shay

Maren Morris

Thomas Rhett

Mejor artista masculino country

Nominados:

Kane Brown

Luke Combs

Thomas Rhett

Mejor artista femenina country

Nominados:

Maren Morris

Kacey Musgraves

Carrie Underwood

Mejor dúo o grupo country

Nominados:

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Mejor tour de country

Nominados:

Eric Church

Florida Georgia Line

George Strait

Mejor artista de rock

Nominados:

Imagine Dragons

Panic! At The Disco

Tame Impala

Tool

Twenty One Pilots

Mejor tour de rock

Nominados:

Elton John

Metallica

Rolling Stones

Mejor artista latino: Bad Bunny

Nominados:

Anuel AA

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Mejor artista dance/electrónica

Nominados:

Avicii

The Chainsmokers

DJ Snake

Illenium

Marshmello

Mejor artista cristiano

Nominados:

Lauren Daigle

Elevation Worship

For King & Country

Hillsong United

Kanye West

Mejor artista de gospel

Nominados:

Kirk Franklin

Koryn Hawthorne

Tasha Cobbs

Sunday Service Choir

Kanye West

Mejor Álbum Billboard 200: Billie Eilish «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

Nominados:

Ariana Grande «Thank U, Next»

Khalid «Free Spirit»

Post Malone «Hollywood’s Bleeding»

Taylor Swift «Lover»

Mejor banda sonora

Nominados:

«Aladdin»

«Descendants 3»

«Frozen II»

«K-12»

«The Dirt»

Mejor álbum de R&B

Nominados:

«Homecoming: The Live Album», Beyoncé

«Changes», Justin Bieber

«Indigo», Chris Brown

«Free Spirit», Khalid

«Over It», Summer Walker

Mejor álbum de rap

Nominados:

«Kirk», DaBaby

«Death Race For Love», Juice Wrld

«Hollywood’s Bleeding», Post Malone

«Please Excuse Me for Being Antisocial», Roddy Ricch

«So Much Fun», Young Thug

Mejor álbum country

Nominados:

«Experiment», Kane Brown

«What You See Is What You Get», Luke Combs

«GIRL», Maren Morris

«Center Point Road», Thomas Rhett

«If I Know Me», Morgan Wallen

Mejor álbum de rock

Nominados:

«III», The Lumineers

«We Are Not Your Kind», Slipknot

«The Slow Rush», Tame Impala

«Fear Inoculum», Tool

«Father of the Bride», Vampire Weekend

Mejor álbum latino

Nominados:

«Oasis», J Balvin y Bad Bunny

«Gangalee», Farruko

«11:11», Maluma

«Utopía», Romeo Santos

«Sueños», Sech