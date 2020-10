Detienen en Los Ángeles a Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, según informó el canciller Ebrard

Noticias CNN

(CNN Español) –– Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa de México, fue detenido este jueves en el aeropuerto Los Ángeles. Así lo informó en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Agregó que el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, fue quien le informó de la detención de Cienfuegos.

He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

Hasta el momento se desconoce el motivo de la detención de Cienfuegos.

CNN está intentando obtener más detalles de esta detención y de sus razones con las autoridades de EE.UU.

Cienfuegos Zepeda fue secretario de Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.