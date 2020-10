Falcons de Atlanta, el caso más reciente de covid-19 en la NFL

Noticias CNN

(CNN) — El covid-19 no le da tregua a la NFL. Esta vez, los afectados son los Falcons de Atlanta: tuvieron que cerrar su centro de entrenamiento de forma temporal.

El cierre ocurrió después de que un integrante del plantel diera positivo por coronavirus.

Bajo el argumento de una «abundante precaución», los Falcons de Atlanta realizarán sus operaciones de forma virtual por al menos un día. Así lo anunció el equipo en su cuenta de Twitter.

Out of an abundance of caution following one new positive test, we have made the decision to stop all in-person work at IBM Performance Field Thursday and will conduct all operations virtually.

📝 – https://t.co/cbpHToID1b

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 15, 2020

«Esta decisión fue tomada luego de consultar con la NFL y autoridades médicas», añadió el equipo en su página oficial. Y señaló además que la «salud y seguridad de nuestro equipo es nuestra prioridad más alta».

La franquicia hace este anuncio apenas tres días antes del partido que tiene programado para el domingo, frente a los Vikings, en Minneapolis, Minnesota.

La medida de comenzar a trabajar virtualmente llega después del anuncio de este martes, en el que se confirmó que el tackle ofensivo Marlon Davidson fue colocado en la lista de reserva/covid-19. Lo que significa que el equipo acatará los protocolos suplementarios intensivos de la NFL.

Esos procedimientos, según informó el director médico de la NFL, Dr. Allen Sills, incluyen pruebas de PCR para todos, pruebas en puntos de atención para ciertos jugadores, trabajo virtual, mascarillas protectoras en la cancha en todo momento, y más precauciones.

Davidson es el segundo jugador de Atlanta que da positivo desde que comenzó la temporada. Su compañero A.J. Terrell fue puesto en la lista de reserva/covid-19 a finales de septiembre.

Todo esto ocurre en una semana convulsionada para los Falcons de Atlanta, que despidieron el lunes a su entrenador principal, Dan Quinn, y su gerente general, Thomas Dimitroff.

Atlanta perdió los cinco juegos que disputó en esta temporada.