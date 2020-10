Fiscalía incauta US$ 15 millones, la mayor suma de efectivo en la historia del país, y lo relaciona con sobornos

Noticias CNN

(CNN Español) — El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, informó este viernes que en el allanamiento de una vivienda deshabitada las autoridades se encontraron maletas que contenían más de US$ 15 millones, presuntamente relacionados con sobornos.

El vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, dijo a CNN que se trata del mayor decomiso en la historia de Guatemala.

En conferencia de prensa, el fiscal dijo que el operativo se realizó tras una denuncia anónima que reportó el almacenamiento de dinero en un inmueble ubicado en Antigua Guatemala, a una hora de la capital.

Sandoval detalló que, tras la diligencia, dentro del domicilio fueron localizadas 22 maletas que contenían dinero en efectivo de diferentes monedas, cuantificándose un total de 84,7 millones de quetzales (US$ 10,9 millones); US$ 4,7 millones; y 95.950 euros (US$ 112.400).

El fiscal agregó que en la casa se ubicaron dos lámparas que tenían cámaras escondidas. A través de ellas el dueño de las maletas supuestamente vigilaba su dinero, según el reporte.

Los fondos incautados, según la Fiscalía, presuntamente le pertenece a “un funcionario de un gobierno anterior”. Sin embargo, Sandoval no precisó de qué persona se trata ni a qué gobierno pertenecería.

Sandoval dijo que continuarán con las investigaciones para esclarecer el origen de esta suma millonaria.