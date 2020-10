No más medidas drásticas en Italia: “El país no se puede permitir otro golpe. Pondría en grave peligro a todo el tejido económico”, dice el primer ministro

Noticias CNN

(CNN Español) — En Italia, la segunda oleada de contagios de coronavirus es cada vez más grande día tras día hasta el punto que el Gobierno ha anunciado nuevas restricciones a un ritmo casi semanal.

Lo primero que hicieron fue prorrogar por segunda vez el estado de emergencia hasta el 31 de enero de 2021. Italia, por tanto, cumplirá un año bajo este régimen. El segundo paso fue obligar a los ciudadanos a llevar la mascarilla también al aire libre en todo el territorio nacional y recomendarles organizar fiestas privadas con más de 6 invitados. También se prohibieron deportes de contacto como el fútbol a nivel amateur.

El 18 de octubre, el primer ministro compareció ante el país para dar cuenta de las últimas decisiones aprobadas por su equipo. Básicamente advierte de que en plazas y calles donde se produzcan aglomeraciones las autoridades locales podrán cerrar los accesos a partir de las 21 (1). Se trata de una medida destinada a combatir el ocio nocturno.

También se cerrarán los bares donde no haya espacio para sentarse a partir de las 6 de la tarde, un duro golpe para las heladerías italianas donde la gente compra y se va. El objetivo sería que haya menos gente en la calle, aunque la actividad educativa no se haya suspendido. Se recomienda, además, el uso de la didáctica a distancia, pero como herramienta «complementaria» y no sustitutiva a la enseñanza en presencia de estudiantes.

Se trata de un conjunto de medidas “suaves” en comparación con las anunciadas en marzo. El Gobierno de Italia quiere evitar a toda costa otro confinamiento. Así lo dijo el primer ministro Giuseppe Conte en su comparecencia, el domingo por la noche: “Pondría en grave peligro a todo el tejido económico”. “Este país no se puede permitir otro golpe”, subrayó Conte.

Los números de la segunda oleada de contagios en Italia pueden estar lejos de los de países como Francia, pero la situación preocupa. Italia había estado 4 meses sin superar los 2.000 contagios diarios. Dos de esos meses, junio y julio, no pasó prácticamente de los 400 nuevos casos por día . Sin embargo, octubre ha sido catastrófico: se pasó de los 1.912 (máximo dato de un día de septiembre) a registrar 11.705 nuevos contagios el 18 de octubre, después de registrar subidas de alrededor de 1.000 nuevos contagiados más por día. Poco a poco, el fantasma de un segundo confinamiento cobra formas más definidas, aunque el Gobierno italiano da muestras de no querer volver a pasar por otra cuarentena nacional.