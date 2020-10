OPINIÓN | ¿Has hecho tu lista de viajes futuros? ¡Estos 5 lugares y ciudades tienen que estar en ella!

Noticias CNN

(CNN Español) — Ayer, mi amiga Eva —con quien he viajado mucho— me preguntó: “Cuando podamos viajar libremente, ¿adónde quisieras ir?” Y aunque de momento, debido a las restricciones por la pandemia de covid-19, no estoy viajando , siempre he pensado que “planear” es parte importante del placer de viajar, ¡y por eso comparto este artículo con ustedes!

Debo confesar que no me interesa tanto conocer lugares “nuevos”, como me fascinaría volver a lugares que conozco y con a los que sueño regresar. Muchas de las ciudades, rincones —¡y momentos!— más bellos del mundo.

Y manos a la obra. Comencé a hacer una lista para compartir con ustedes y recomendarles posible viajes futuros. Y fue maravilloso recordarlos, pero como la lista es casi interminable, seré selectiva y aquí tienen los 5 viajes que más anhelo volver a hacer:

1.- Cualquier puesta de sol y atardecer en playas del Caribe. Momentos que nos acercan a Dios. Puerto Rico, República Dominicana, St. Thomas, Tulum, en México. ¡Escoge tu lugar favorito y revive tus recuerdos! El sol en el Caribe es una inyección de vida.

2.- La belleza física y el elegante “charme” de París. ¡Incomparable! Y antes de ir, por favor, lee sobre su historia, su arquitectura, su arte, sus personajes y tradiciones, y triplicarás tu placer. Y no olvides visitar Versalles después de ver la fascinante teleserie sobre el gran palacio.

3.- La alegría de vivir y la apabullante belleza de cualquier rincón en Italia. La exquisita Florencia. La casi etérea y fantástica visión de Venecia. La visita a la historia, en cada paso, de Roma. La belleza natural de Capri y la costa de Amalfi y Sorrento. Y la casi salvaje Sicilia, con su fragancia a limones y naranjas!

4.- El ambiente especial, ordenado y muy “very british” de Londres y el precioso y muy verde campo inglés. De nuevo, te insto a leer – y visitar- su fascinante historia, palacios , castillos, costumbres y tradiciones. Y no te pierdas visitar el Palacio de Buckingham (en el mes de agosto) y degustar el famoso “afternoon tea”, en el Hotel Ritz de Londres.

5.- ¡Tienes que visitar España! Es un país maravilloso y tan variado y distinto en cada provincia, y la Madre Patria para muchos. Y especialmente añoro mis caminatas por el viejo Madrid, el chocolate con churros de la Chocolateria San Gines, el Museo del Prado y «Las meninas» de Velázquez y encantadoras noches en la Plaza Mayor o en las terrazas de la Plaza de Santa Ana. También considera sus divinos Paradores Nacionales cuando haces un viaje en auto para conocer las extraordinarias Sevilla y Granada, en Andalucía; los molinos de viento, de La Mancha, los pueblitos marineros de Galicia o el bello y muy gourmet País Vasco.

Mi interminable lista –por supuesto— incluye cientos de otros lugares que adoro como México (la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán); la ciudad de Nueva York, donde vivo; el encanto y buen vivir de Buenos Aires; la belleza de Bora Bora; la mística Kyoto, en Japón; la esplendorosa Bahía en Brasil; la bella y divertida Cartagena de Indias, en Colombia; el misterio de Marrakech; la belleza sutil y las frituras de bacalao y los pasteis de nata de Lisboa; la gran San Francisco en California, etcétera, etcétera, pues el mundo está lleno de emociones y millones de bellezas que descubrir y redescubrir.