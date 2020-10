La misión de la NASA ‘aterrizó’ con éxito en el asteroide Bennu

Noticias CNN

(CNN) — Después de orbitar el asteroide Bennu durante casi dos años, la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA aterrizó con éxito y extendió su brazo robótico para recolectar una muestra de la superficie del asteroide el martes.

Esa muestra se devolverá a la Tierra en 2023.

Para lograr esta primicia histórica para la NASA, una nave espacial del tamaño de una camioneta tuvo que tocar brevemente su brazo en un lugar de aterrizaje llamado Nightingale. El sitio tiene el ancho de algunas plazas de aparcamiento.

El brazo se estiró para recolectar una muestra, que podría tener entre 50 gramos y 2 kilogramos. Entonces, la nave espacial retrocedió de forma segura.

Preliminary data show that today’s sample collection event went as planned 👍 More details to come once all the data from the event are downlinked to Earth. Thanks, everybody, for following along as we journey #ToBennuAndBack!

Next stop: Earth 2023! 🌍 pic.twitter.com/fP7xdOEeOs

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

Todo salió perfectamente según los datos devueltos por la nave espacial, según Dante Lauretta, el investigador principal de la misión y profesor del Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona. Dijo que se siente «trascendente» y el equipo está «exuberante» con los datos actuales.

El martes por la noche, el equipo OSIRIS-REx revisará los datos que envía la nave espacial.

«Después de más de una década de planificación, el equipo está encantado con el éxito del intento de muestreo de hoy», dijo Lauretta en un comunicado. «Aunque tenemos algo de trabajo por delante para determinar el resultado del evento, el contacto exitoso, el disparo de gas TAGSAM y el alejamiento de Bennu son logros importantes para el equipo. Espero analizar los datos para determinar la masa de muestra recogida».

La agencia podrá confirmar si una muestra fue recolectada con éxito más adelante y las imágenes del evento estarán disponibles el miércoles en el sitio web de la NASA.

«Esta fue una hazaña increíble, y hoy hemos avanzado tanto en la ciencia como en la ingeniería y nuestras perspectivas de futuras misiones para estudiar a estos misteriosos narradores antiguos del sistema solar», dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en un comunicado. . «Un pedazo de roca primordial que ha sido testigo de toda la historia de nuestro sistema solar puede estar ahora listo para regresar a casa para generaciones de descubrimientos científicos, y no podemos esperar a ver qué viene después».

El sitio en sí está ubicado dentro de un cráter del tamaño de una cancha de tenis y rodeado de rocas del tamaño de un edificio.

Ubicado a más de 321 millones de km de la Tierra, Bennu es un asteroide lleno de rocas con forma de peonza y tan alto como el edificio Empire State. Es un asteroide de «pila de escombros», que es un grupo de rocas unidas por la gravedad en lugar de un solo objeto.

La misión, que significa Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, se lanzó en septiembre de 2016.

Desde su llegada a Bennu, la nave espacial y sus cámaras han estado recopilando y enviando datos e imágenes para ayudar al equipo a aprender más sobre la composición del asteroide y mapear los mejores sitios de aterrizaje potenciales para recolectar muestras.

El evento principal de la misión es el evento de recolección de muestras Touch-and-Go, o TAG, que ocurrió hoy.

Bennu tiene una órbita que lo acerca a la Tierra, razón por la cual se considera un asteroide cercano a la Tierra. Uno de sus enfoques futuros podría acercarlo peligrosamente a la Tierra en algún momento del próximo siglo; tiene una probabilidad entre 2.700 de impactar nuestro planeta.

Las muestras de Bennu podrían ayudar a los científicos a comprender no solo más sobre los asteroides que podrían impactar la Tierra, sino también sobre cómo se formaron los planetas y cómo comenzó la vida.

«La maniobra del TAG de hoy fue histórica», dijo Lori Glaze, directora de la División de Ciencias Planetarias en la Sede de la NASA en Washington, en un comunicado. «El hecho de que hayamos tocado con seguridad y con éxito la superficie de Bennu, además de todos los otros hitos que esta misión ya ha logrado, es un testimonio del espíritu viviente de exploración que continúa descubriendo los secretos del sistema solar».

Así fue el lanzamiento de OSIRIS-REx para salvar a la Tierra de asteroides

La «ansiedad» de la NASA para el contacto con Bennu

En lugar de los llamados «siete minutos de terror» de intentar aterrizar el róver Perseverance en Marte el próximo año, el equipo OSIRIS-REx ha experimentado «4,5 horas de leve ansiedad», según Beth Buck, gerente del programa de operaciones de la misión en Lockheed Martin Space en Littleton, Colorado.

El evento comenzó oficialmente a la 1:57 p.m. ET.

Durante este tiempo, la nave espacial descendió de su órbita alrededor del asteroide y se acercó lo suficiente para tocarlo.

El asteroide y la nave espacial se encuentran actualmente a unos 333 millones de km de la Tierra, lo que provoca un retraso de comunicación de aproximadamente 18,5 minutos entre el equipo de la misión y la nave espacial.

El equipo de la NASA ha estado compartiendo animaciones en la cuenta de Twitter de la misión que muestran lo que está ocurriendo en base a los comandos que ya se han enviado a OSIRIS-REx con horas de anticipación para la secuencia de recolección de muestras.

Una transmisión en vivo también comenzó a las 5 p.m. ET en el sitio web de la NASA que comparte animaciones y conocimientos del equipo de la misión mientras explican los datos que están recibiendo.

La nave espacial realizó toda la secuencia de acercarse al asteroide y recolectar la muestra de forma autónoma ya que los comandos en vivo desde la Tierra no eran posibles.

Así se aterriza en un asteroide

El evento tomó alrededor de 4,5 horas en total y la nave espacial ejecutó tres maniobras para recolectar la muestra.

La nave espacial encendió propulsores para dejar su órbita segura alrededor del asteroide, que se encuentra a unos 762 metros de distancia de la superficie, y viajó durante un total de cuatro horas antes de llegar a solo 124 metros de distancia. Luego, la nave espacial se ajustó a la posición y la velocidad para continuar descendiendo.

OSIRIS-REx luego ralentizó su descenso para apuntar a un camino para que coincidiera con la rotación del asteroide durante el contacto. Sus paneles solares se doblaron en una configuración de ala en Y sobre la nave espacial para protegerlos.

Por fin, OSIRIS-REx aterrizó durante menos de 16 segundos. La nave espacial disparó una botella de nitrógeno presurizado al asteroide, utilizando el gas como una forma de levantar material de la superficie de Bennu.

Si la recolección de muestras ocurrió según lo planeado, la cabeza recolectora de la nave espacial capturó el material agitado. Esta cabeza, ubicada en el brazo de muestreo robótico de 3,3 metros de largo, es la única parte de la nave espacial que tocó Bennu. El equipo lo compara con un filtro de aire en un automóvil modelo más antiguo, perfecto para recolectar material fino.

TOUCHDOWN!

Sampling in progress 💥#ToBennuAndBack pic.twitter.com/8dj2g8AUxK

— NASA’s OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020

Unos discos pequeños, que pueden acumular polvo como almohadillas adhesivas, también se encuentran en la cabeza en caso de que parte de la maniobra de muestreo no saliera según lo planeado.

Después del evento

Una cámara en la nave espacial ha capturado imágenes del evento de recolección.

La nave espacial OSIRIS-REx tenía la tarea de detectar peligros y retrasar su propia misión si algún obstáculo se interpusiera en el camino de la recolección de muestras. Según sus simulaciones, el equipo estimó que había menos del 6% de posibilidades de que la nave espacial abortara la misión.

Las imágenes serán devueltas por la nave espacial el miércoles, lo que proporcionará más detalles de la colección de muestras y cómo le está yendo a la nave espacial.

«Es difícil expresar con palabras lo emocionante que fue recibir la confirmación de que la nave espacial tocó con éxito la superficie y disparó una de las botellas de gas», dijo Michael Moreau, subdirector del proyecto OSIRIS-REx en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, en un comunicado.

«Nuestra primera indicación de si tuvimos éxito en la recolección de una muestra vendrá el 21 de octubre cuando bajemos la película de retroceso de la nave espacial», dijo Moreau. «Si TAG provocó una alteración significativa en la superficie, probablemente recolectamos mucho material».

El equipo estima que tendrán una medición masiva de la muestra el sábado. Para el 30 de octubre, la NASA confirmará si la nave recolectó suficiente muestra o si necesita hacer otro intento de recolección de muestras en enero en otro sitio de aterrizaje llamado Osprey.

Pero si todo funciona sin problemas, la nave espacial y su preciada muestra comenzarán el largo viaje de regreso a la Tierra el próximo año y aterrizarán la muestra en la Tierra en 2023.