Antes de vacunarte contra la gripe, debes dormir bien para aumentar su eficacia, dicen expertos

(CNN) — Todos sabemos cuánto mejor nos sentimos después de una buena noche de sueño. Resulta que dormir puede ser vital para armarnos en la lucha contra la influenza y el covid-19.

Los profesionales médicos recomiendan que las personas se aseguren de vacunarse contra la influenza este año, en parte porque algunos síntomas de covid-19 y de la gripe son similares. La vacuna contra la gripe reduce la probabilidad de que tus síntomas (si te enfermas) se deban a la gripe.

Para que la vacuna contra la gripe sea eficaz, el especialista en sueño Matthew Walker, autor de éxito de ventas de «Why We Sleep«, le dijo a Christiane Amanpour de CNN que practicar «una buena higiene del sueño» es importante.

No dormir lo suficiente en la semana antes de recibir la vacuna contra la gripe puede provocar la producción de menos del 50% de la respuesta normal de anticuerpos, una reacción que haría que la vacuna contra la gripe sea en gran medida ineficaz, le dijo Walker a Amanpour. Walker se especializa en la relación entre el sueño y la salud humana en la Universidad de California, Berkeley.

Walker citó un estudio de 2002 publicado por el Journal of the American Medical Association. Y un estudio de 2020 en el International Journal of Behavioral Medicine respalda esos hallazgos. Esto sugiere que dormir las noches antes de la vacunación podría ser fundamental para la eficacia de la vacuna.

El Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed tiene estudios en curso que investigan la relación entre el sueño y la inmunidad y estudios futuros planificados para investigar el sueño y la eficacia de la vacuna.

Para Walker, exámenes como este podrían representar un gran avance para nuestra resistencia al coronavirus. «Entonces tenemos que estudiar si existe la misma relación entre el sueño y la vacunación exitosa contra el covid-19, porque si la hay, eso también podría cambiar las reglas del juego», dijo.

El sueño fortalece nuestro sistema inmunológico

La falta de sueño no solo reduce la efectividad de la vacuna contra la gripe. Es porque tu cuerpo en realidad se está reparando y restaurándose a nivel celular mientras duerme.

«Las personas que duermen menos de siete horas tienen tres veces más probabilidades de infectarse con el rinovirus o el resfriado común», dijo Walker. «Sabemos que las personas que duermen cinco horas o menos por noche tienen un 70% más de probabilidades de contraer neumonía».

Se supone que debemos dormir entre siete y diez horas cada noche, según la edad. Una variedad de condiciones de salud, que incluyen cambios de humor, paranoia, depresión, presión arterial alta, un sistema inmunológico debilitado, aumento de peso y disminución de la libido, se han relacionado con la falta de sueño en estudios. También está relacionado con un mayor riesgo de algunos cánceres, demencia, diabetes, accidente cerebrovascular y enfermedades cardiovasculares.

Dormir menos de la cantidad recomendada de forma regular podría incluso duplicar el riesgo de morir prematuramente, según un estudio longitudinal de 10.308 funcionarios públicos británicos. Las personas que redujeron su sueño de siete a cinco horas o menos por noche tenían casi el doble de probabilidades de morir por todas las causas, encontraron los investigadores, pero especialmente por enfermedades cardiovasculares.

¿Es difícil dormir en este momento?

Puede ser difícil dormir bien en este momento. Se ha informado de un aumento de personas que duermen mal durante debido a la pandemia. Un estudio de la Kaiser Family Foundation encontró que el 36% de los estadounidenses informaron tener dificultades para dormir este verano debido al estrés causado por la pandemia.

Está claro, dijo Walker, que la inestabilidad económica y la ansiedad por contraer el virus han contribuido significativamente a un aumento de la interrupción del sueño.

Pero no todo son malas noticias. El sueño de algunas personas en realidad ha aumentado ligeramente, dijo Walker.

Una encuesta realizada por la Universidad de Monash en Melbourne, Australia, sugirió por qué este puede ser el caso. Los resultados iniciales tomados por alrededor de 1.600 personas de 60 países mostraron que el 42% dijo que estaba durmiendo mejor, informando un comportamiento de sueño-vigilia más en línea con sus relojes biológicos. Estos hallazgos se publicarán a finales de este año.

Con una segunda ola en el horizonte y la «nueva normalidad» de nuestras rutinas en casa, muchas personas ya no tienen que levantarse temprano para ir al trabajo o levantar a los niños temprano de la escuela. «Si hay flexibilidad, la gente comienza a acercarse a sus tendencias naturales», dijo Walker.

Si tienes problemas para dormir, aquí hay algunos pasos que puedes seguir. (Vale la pena consultar a tu médico si te preocupa tu sueño).

Puedes entrenar tu cuerpo para que tengas un sueño más reparador con algunos pasos clave:

Asegúrate de que tu cama y almohadas sean cómodas y que la habitación esté fresca: entre 15 y 20 grados centígrados es lo mejor.

No trabajes ni mires televisión en tu dormitorio, para que tu cerebro sepa que tu dormitorio es solo para dormir.

Evita el café, el té y otros estimulantes después de las 3 p.m. y los alimentos grasos antes de acostarte.

Elimina la luz azul de los teléfonos móviles o portátiles y todas las luces a la hora de dormir (y también asegúrate de que los sonidos estén apagados).

Usa tapones para los oídos o una máquina de ruido blanco si lo necesitas (pero también puede obtener un efecto de ruido blanco con un humidificador o ventilador)

Busca una buena exposición a la luz natural durante el día, ya que eso ayudará a regular tu ritmo circadiano y tu rutina antes de acostarte.

Toma una ducha o un baño tibio, escucha música tranquila, lee un libro, medita o haz estiramientos ligeros.