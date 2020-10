Excandidato a la vicepresidencia de Bolivia hace convocatoria para que lo insulten; decenas acuden, y le lanzan tomates y monedas

Noticias CNN

(CNN Español) — Tomates, naranjas y hasta monedas fueron lanzadas este miércoles en contra del excandidato a la vicepresidencia de Bolivia por la alianza Creemos, Marco Pumari, quien un día antes había hecho una invitación para que sus críticos en redes sociales pudieran dirigir “sus insultos y agresiones de manera personal”.

“Hago esta invitación para que ustedes tengan la posibilidad de concretizar las amenazas que han hecho durante todo este tiempo hacia mi persona, por la decisión de haber tomado la candidatura e ir a las elecciones este 18 de octubre”, dijo Pumari este martes en un video publicado en sus redes sociales.

Decenas de personas acudieron a la convocatoria del miércoles, que se llevó a cabo en la Plaza de Armas 10 de Noviembre en Potosí, en un acto que derivó en algunos enfrentamientos entre seguidores y detractores del excandidato.

En videos registrados por el medio boliviano El Potosí se escucha a personas gritando “vendido” y “fuera”. También se observa el lanzamiento de objetos en dirección al excandidato, y el regreso de los objetos por parte de sus simpatizantes.

Algunos asistentes calificaron a Pumari de “masista” y lo culparon de ser responsable de que el Movimiento al Socialismo (MAS) regrese al poder, de acuerdo con el medio estatal ABI.

Pumari fue compañero de fórmula de Luis Fernando Camacho en la alianza Creemos. De acuerdo con los cómputos preliminares del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE), no fueron favorecidos en las elecciones presidenciales del domingo.

“Acá quiero dar la cara, han indicado que quiero escapar, no lo voy a hacer. Voy a estar acá porque no he cometido ningún delito”, dijo este miércoles a los medios de comunicación. Agregó haber recibido amenazas contra su familia.

En una parte de los videos se ve a Pumari siendo escoltado por dos mujeres, al parecer civiles, y esquivando los objetos lanzados contra él para luego ingresar a una edificación. Poco después llegan miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para blindar el acceso a Pumari.

Minutos después se calmó la situación. Según un comandante de la UTOP, no se registraron lesionados.

El cómputo del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia se acercaba a un 90% hasta este miércoles y daba ventaja al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, con un 54,5% de los votos. Su principal rival, el candidato del partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tenía un 29,2% de las preferencias. El binomio Camacho-Pumari, del partido Creemos, tiene hasta el momento un 14,1% de los votos computados.

Con esta diferencia en los porcentajes, el MAS obtendría el triunfo en una sola vuelta. El TSE aún no oficializa los resultados, pero la presidenta interina Jeanine Áñez felicitó a Luis Arce, quien es respaldado por el expresidente Evo Morales.