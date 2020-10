Jugador del Flamengo sufre una dura lesión en los testículos

Noticias CNN

(CNN) — El jugador del Flamengo Gustavo Henrique se recupera de una lesión testicular que sufrió en la victoria de su equipo por 5 a 1, frente al Corinthians.

El brasileño fue sustituido en la primera parte del partido del domingo, luego de que se notara una mancha roja en su pantaloneta.

«El atleta Gustavo Henrique fue evaluado por el urólogo Paulo Henrique, quien recomendó tres días de descanso y terapia con antibióticos», informó el club de Río de Janeiro en un comunicado. «Permanece bajo cuidado del departamento médico».

Flamengo CB Gustavo Henrique has been subbed off after suffering from a testicle injury.

Painful pic.twitter.com/h1yJjXhPU7

— AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) October 18, 2020

Henrique, defensa de 27 años, quien se unió al Flamengo este año, procedente del Santos, también comentó sobre su condición.

«Buenos días país!!! Aprovecho a agradecer por todos los mensajes de apoyo y decir que estoy en recuperación, buscando regresar lo más pronto posible para ayudar al Mengão!!!», publicó Henrique en Twitter. «Muchas gracias a todos. Estamos juntos».

Luego de la abultada victoria sobre el Corinthians, el Flamengo está segundo en el Brasileirão, con los mismos puntos que el Internacional de Porto Alegre.

El equipo carioca juega este miércoles frente al Atlético Junior de Barranquilla, por la Copa Libertadores.

Vasco Cotovio y Aleks Klosok contribuyeron en este informe